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فلسطين

العدوان على غزة.. 7 شهداء وإصابات خلال 24 ساعة
فلسطين

العدوان على غزة.. 7 شهداء وإصابات خلال 24 ساعة

2026-11-11 09:52
استمرار تفجير المنازل شرق خان يونس
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يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، مع دخول الاتفاق يومه الـ398 بالقصف وإطلاق النار وتفجير المنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

وأسفرت هجمات العدو "الإسرائيلية"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين، وفقًا لمصادر محلية وطبية.

وفي محيط المستشفى الأردني غربي مدينة غزة، استشهد 3 مواطنين وأصيب 7 آخرون مساء الثلاثاء، جراء استهداف ورشة عمل. وقالت مصادر محلية إن الشهداء هم: أحمد عبد الكريم دلول (20 عامًا) ومحمود كمال عبد المالك (20 عامًا)، وعلي نعيم أبو عاصي (35 عامًا).

بعد نحو ساعة من الغارة عادت طائرات العدو الحربية لاستهداف الورشة وتدميرها؛ ما أدى إلى اندلاع حرائق طالت عددًا كبيرًا من خيام النازحين في المنطقة.

في حي الدرج شرقي مدينة غزة، استشهد المواطن علاء خضر غباين (44 عامًا)، وأصيب 5 آخرون جراء قصف استهدف خيمة داخل مدرسة تؤوي نازحين.

كما أسفرت غارة "إسرائيلية" استهدفت سوق الأوقاف في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، عن استشهاد أب ونجله وإصابة عدد من المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدين هما فادي رجب حجاج (43 عامًا) ونجله أبو بكر (13 عامًا).

في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استشهد المواطن ثائر بريكة وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق النار جنوب المدينة.

ميدانيًا تجدد، فجر اليوم الأربعاء إطلاق النار بكثافة من آليات العدو العسكرية باتجاه جنوبي خان يونس، فيما نفذ الجيش عملية تفجير واسعة شرقي المدينة. وفي شمال القطاع، قصفت مدفعية العدو شارع الحطبية في بلدة بيت لاهيا.

منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1,614، والمصابين إلى 5,849، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي انتشلت 850.

أما منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام 2023، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 74,645 شهيدًا و175,978 مصابًا.

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