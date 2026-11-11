لفتت صحيفة «معاريف الإسرائيلية» إلى أن خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، قد أثار عاصفة سياسية، بعدما اعترض عليه رئيس حزب «هناك مستقبل» نفتالي بينيت خلال إلقائه، فيما التزم عضو الكنيست غادي آيزنكوت الصمت طوال الخطاب، قبل أن يعلن لاحقًا إلغاء لقاء المفاوضات الذي كان مقررًا عقده اليوم مع حزب «الليكود»، عازيًا قراره إلى ما ورد في الخطاب.

ردّ حزب «الليكود» على قرار آيزنكوت بالقول إن نتنياهو سيبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق "الوحدة الوطنية"، وإن الحزب مستعد للقاء ممثلي أي كتلة تسعى إلى ذلك. وأضاف أن نتنياهو يتمسك بموقفه الرافض للتعاون مع «مؤيدي الإرهاب»، ومع الذين غادروا قاعة الهيئة العامة، في أثناء إنشاد ما يسمى النشيد "الوطني" «هتكفا».

كما رأى الحزب أن إلغاء اللقاء مع «الليكود» مستغرب، في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع الأطراف التي وجّه إليها نتنياهو انتقاداته، مؤكدًا أن الأخير لا يزال يعمل على تشكيل حكومة "وحدة وطنية".

في قراءتها لخلفيات تحرك نتنياهو، أشارت «معاريف» إلى أن طرح فكرة «الحكومة الواسعة» يأتي في إطار حسابات انتخابية وسيناريوهات سياسية يستعد لها «الليكود». التقديرات داخل الحزب تشير إلى احتمال خروج نتنياهو من الانتخابات من دون الحصول على 61 مقعدًا، مع احتمال ألا تتمكن الكتلة المقابلة أيضًا من تأمين أغلبية تتيح لها تشكيل حكومة.

بحسب هذا السيناريو، فإن عجز المعسكرين عن تشكيل ائتلاف قد يفتح الباب مجددًا أمام ضغوط سياسية لتشكيل حكومة "وحدة"، تفاديًا للذهاب إلى انتخابات جديدة.

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