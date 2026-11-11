ما أشرفَ البيوتَ التي تُقدّم شهيداً، فكيف بعائلةٍ واحدة قدّمت خمسةً من أبنائها شهداء، في محطات متباعدة من الزمن، لتبقى حكايتهم شاهدةً على بيتٍ جمعته المحبة، ونسجت تفاصيله عِشرةُ العمر، قبل أن تتوالى سنوات الرحيل، وتترك في البيت فراغاً لا تملؤه إلا الذكريات.

جمعت المحبّة أبناء الحاج علي غريّب، الشهداء حسين وهيثم وحسن وقاسم وأحمد، في لَمّةٍ أخوية تجاوزت حدود رابطة الدم، ورسمت ملامح بيتٍ تتكامل فيه الشخصيات، وتتوزّع فيه الأدوار، وتملأ أرجاءه الضحكات، على اختلاف طباع أصحابه. بين البازورية وطير حرفا والناقورة، نشأ الإخوة الخمسة في كنف عائلة يملؤها الإيمان والتعاضد، وكبروا رفاقاً للأرض والبحر، يحملون حبّ الوطن وآل البيت (عليهم السلام) في قلوبهم، ويترك كلّ واحد منهم بصمته الخاصة في ذاكرة من عرفه.

من ذاكرة والدتهم، الحاجة ندى حيدر (أم حسين)، تعود صور تلك الأيام؛ فتستحضر أبناءها مجتمعين كأنهم جسد واحد لا يفترق. كان حسين، الابن البكر، بمنزلة الأب لإخوته؛ يحيطهم برعايته، ويشكّل سندهم ومرجعهم، ويحمل همّهم بمحبة ومسؤولية. أما هيثم، فكان ابن الأرض والمزارع الذي عُرف بروحه المرحة، ولم يقتصر عطاؤه على العمل في أرضه، بل تطوّع أيضاً في نزع الألغام حمايةً للناس، واضعاً سلامتهم في مقدمة اهتماماته.

وكان لحسن حكاية أخرى مع البحر؛ صياداً هادئاً جمع بين الحنان والتضحية، ورقّ قلبه لوجع الآخرين، حتى إنه كان يبكي لألم غيره.

أما قاسم الذي بقي عازباً، فكانت الأناقة عنواناً من عناوين حضوره، لكنها لم تقتصر على مظهره الخارجي؛ إذ كان أنيق الروح أيضاً، حريصاً على مساعدة المحتاجين بسرّية تامة، دون أن يعلم أحد بما يقدّمه. تقول والدته إن العائلة لم تكتشف حجم عطائه وأياديه البيضاء إلا بعد استشهاده، حين بدأ الناس يتوافدون إليها، يبكونه ويروون كيف كان سنداً خفياً لهم، يساعدهم دون أن ينتظر شكراً أو مقابلاً.

أما أحمد، أصغر الإخوة، فكان بهجة العائلة وصاحب الضحكة المشرقة؛ محبوباً من الصغير والكبير، يجمع بين خفة الروح وحسن الخلق. كان الصغير يرى فيه الأخ والحبيب، فيما يجد الكبير في حضوره الأنس والسند.

تختصر الأم تلك الأيام بصورتها التي لا تزال محفورة في قلبها؛ أياماً جمعت الإخوة حول تفاصيل الحياة اليومية، وصنعت من المحبة والضحكات حكايتهم المشتركة، قبل أن تتوالى محطات الفراق، وتغيب الوجوه واحداً تلو الآخر.

الرحيل الأول.. هيثم وحسن وقاسم

في السادس من آب عام 2006، وخلال حرب تموز، شهدت بلدة الناقورة المحطة الأولى من فراق العائلة؛ إذ استشهد ثلاثة من الإخوة معاً: هيثم وحسن وقاسم، بعد حصار دام 23 يوماً في القرية، كانوا خلاله ينقلون المؤن والذخائر والمقاومين.

في ذلك اليوم، اجتمعت حكايات الإخوة الثلاثة في محطة واحدة، وغاب عن البيت دفعة واحدة المزارع المرح، والصياد الحنون، والرجل الأنيق الذي أخفى خلف ابتسامته وأناقته أيادي خير لم تعرف العائلة عنها شيئًا إلا بعد رحيله. وكان وقع الفقد مضاعفاً على أمٍّ خسرت ثلاثة من أبنائها في يوم واحد، وعلى إخوة وعائلات بقيت تستعيد تفاصيلهم كلما عادت الذاكرة إلى تلك الأيام.

ومن بين الآثار التي بقيت من هيثم، تبرز حكاية ابنه حسين الذي لم تسعفه طفولته لعيش تفاصيل الأبوة معه طويلاً. يقول إنه يعتز باسمه وانتمائه إلى أبيه، وإن أكثر ما بقي عالقاً في ذاكرته من طفولته مشهد فرحة والده يوم عملية الأسر؛ حين سمع صوته في الحارة وهو يحتفل.

لم يتمكن حسين من التعرف إلى والده عن قرب كما يتمنى، لذلك صار يجمع صوره ويستمع إلى حكايات العائلة عنه، محاولاً أن يكتشف ملامح شخصيته من خلال ما تركه وراءه. وما يفتقده، كما يقول، ليس موقفاً بعينه فحسب، بل كل ما لم تتح له فرصة عيشه معه؛ فقد تمنّى لو كان والده حاضراً في محطات حياته المختلفة، وحتى في يوم وفاة والدته أيضاً.

أما خبر استشهاد هيثم، فقد وصل عند الفجر، بينما كانت العائلة نائمة، وكان الطفل يومها أصغر من أن يستوعب معنى فقدان أبيه. ومع مرور السنوات، تحوّلت الصور والحكايات إلى صلته الأقرب بذلك الأب الذي غاب جسداً، وبقي حاضراً في اسمه وذاكرته واعتزازه بالانتماء إليه.

ومن جهتها، تستعيد هدى، زوجة الشهيد حسن، صورة الرجل الحنون، طيب القلب، الذي كان يتألم لوجع الآخرين ويبكي لألمهم، وعُرف بحبه للمساعدة والتضحية.

تروي هدى أنها فقدت التواصل معه خلال فترة الحرب، ولم تكن تعرف عنه شيئاً، إلى أن وصلها خبر استشهاده، فتلقّته بالصبر والتسليم بقضاء الله. واليوم، تجد شيئاً من حضوره في أبنائه؛ إذ ترى ملامحه في وجوههم، وتستعيده من خلال مواقفهم وتفاصيل حياتهم اليومية.

الرحيل الثاني.. حسين

مرّت ثمانية عشر عاماً على محطة الفراق الأولى، قبل أن يحين موعد الرحيل الثاني مع حسين؛ الابن البكر الذي حمل مسؤولية إخوته وعائلته، وظلّ بالنسبة إلى من حوله عنواناً للسند الدائم.

في السابع من تشرين الأول عام 2024، استشهد حسين في بلدة زبقين، بعد مسيرة طويلة بدأت عام 1992، ومرّت بحرب تموز، وحرب الإسناد.

تستعيد زوجته مُنى صورته من خلال تفاصيل الحياة اليومية، فتصفه بالرجل الحنون والوفيّ والشجاع، المحبوب من الصغار والكبار. كان الناس يقصدونه لحل مشكلاتهم، ويجدون لديه الصدق والمساندة، فيما كانت حياته الشخصية بسيطة، تتوزّع بين العمل والعائلة والأهل والأصدقاء.

في أيام عطلته، كان يبدأ صباحه بفنجان من القهوة، ثم يهتم بالحديقة، قبل أن يمضي يومه بين أهله وأصدقائه. وكان اللعب مع أحفاده من أحب الأمور إلى قلبه، إذ يجد في وجودهم مساحة للفرح والراحة.

لكنّ مُنى تحتفظ بذكرى لقاء أخير ظلّ عالقاً في وجدانها. ففي الحادي والعشرين من أيلول عام 2024، قصدته في زبقين، وتحدثا طويلاً. وقبل أن يفترقا، أوصاها بأن تنتبه إلى نفسها والأولاد. وحين سألته إن كان يودّعها، أجابها: "الله العالم إن كنا سنلتقي مرة أخرى".

كانت تلك الكلمات آخر ما بقي من ذلك اللقاء، فبعد يومين بدأت حرب أولي البأس، وبعد خمسة عشر يوماً استشهد حسين.

ومنذ رحيله، لم يعد البيت كما كان؛ فقد غاب الرجل الذي اعتاد الجميع أن يجدوا عنده السند والأمان، وبقيت وصاياه وكلماته حاضرة في تفاصيل حياة العائلة، تستعيدها مُنى كلما احتاجت إلى حضوره، وتجد في تذكّرها ما يعينها على مواصلة الطريق مع الأولاد.

الرحيل الثالث.. أحمد

أما المحطة الأخيرة في حكاية الإخوة الخمسة، فكانت مع أحمد؛ أصغرهم الذي حمل إلى البيت ضحكته وبشاشته، وترك في عائلته حكايات تختصر معنى القرب والحنان.

في الحادي والثلاثين من آذار عام 2026، استشهد أحمد في بلدة الحنيّة، قضاء صور، ليكتمل عقد الإخوة الخمسة.

تروي زوجته حنين أن أحمد لم يكن زوجاً وأباً فحسب، أيضًا كان صديقاً وملجأً لأفراد عائلته. كان قريباً من بناته الأربع وابنه إلى حدّ أن بناته اعتدن أن يسردن له تفاصيل يومهن قبل أن يخبرن والدتهن بها، فيما كان ابنه رفيقه أينما ذهب، سواء إلى القهوة أو المضيف أو في زيارات الأقارب.

وكانت لابنته الصغيرة رزان، ذات الأعوام الخمسة، مكانة خاصة في قلبه؛ فهي مدللته التي كان يناديها "حبيبي"، ويحرص على ترك كيس من الحلوى لها في خزانة ملابسه، لتجده كلما عاد إلى المنزل. تفصيل صغير، تقول حنين، لكنه يكشف جانباً من أبٍ كان يعرف كيف يحوّل أبسط الأشياء إلى لحظات فرح تبقى في ذاكرة أطفاله.

وخلف الهيبة التي كان يفرضها حضوره، كانت تختبئ طيبة قلب لا ترد محتاجاً. وتروي حنين موقفاً يلخّص ذلك؛ إذ صادف أحمد شاباً يجمع القناني البلاستيكية، وحين علم منه أنه يريد شراء الحليب لابنته في زمن الأزمة، أعطاه ما يملك من المال، رغم أن عائلته كانت تحتاج إلى الحليب أيضاً. لم يتردد في مساعدة ذلك الأب، كأن حاجته وحاجة أسرته لم تمنعاه من رؤية حاجة الآخرين.

وكان أحمد أيضاً مرجعاً لشباب العائلة، ولا سيما أبناء الشهداء الذين كانوا يلجؤون إليه لحل مشكلاتهم. كما كان شديد الحرص على أمه وأخواته، ويولي الجانب الديني والتربوي أهمية كبيرة في حياة أبنائه؛ فكان يوصيهم بالمحافظة على الصلاة، ولا سيما صلاة الصبح، ودعاء العهد، وزيارة عاشوراء، وقراءة القرآن.

وتقول حنين إن أبناءه يسيرون اليوم على النهج الذي أراد لهم أن يسيروا عليه، حتى إن ابنه، رغم أنه في التاسعة من عمره، يحمل في تفكيره وكلامه ما يجعل من يراه يشعر بأنه أكبر من سنّه.

أحياء عند ربهم يُرزقون

خمسة إخوة رحلوا، لكن حكايتهم لم تنتهِ. تقول والدتهم، الحاجة ندى، إنها تلقت أخبار استشهاد أبنائها بشكر الله والتسليم بقضائه، وترى عزاءها في اجتماعهم أحياءً عند ربهم يُرزقون. ومع ذلك، فإن الإيمان بقضاء الله لا يلغي غصّة الفراق، ولا يجعل جمعات العائلة كما كانت؛ فقد غابت وجوه كانت تملأ المكان، وبقيت كل زاوية في البيت تحمل شيئاً من ذكراهم، وكل صورة تفتح باباً إلى حكاية، وكل حديث يعيد ضحكاتهم إلى الذاكرة.

واليوم، لم تعد اللّمّة مكتملة كما كانت، لكن حكاية الإخوة الخمسة لا تزال تجمع العائلة؛ ففي كل ذكرى يستعيدون وجهاً، وفي كل حكاية يورّثون أبناءهم شيئاً من سيرتهم، لتبقى المحبة التي جمعتهم حيّة، وإن غابت أجسادهم.

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