حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي اللواء الطيار علي عبد اللهي العدو من أن: "الضربات السابقة لم تكن سوى بداية، وأي خطأ جديد في الحسابات سيقابَل بضربات أشد فتكًا بكثير"؛ مؤكدًا أن: "كل بؤرة تهديد ضد إيران ستكون هدفًا مباشرًا للعمليات غير المتماثلة".

في رسالة وجّهها إلى العميد سيد مجيد موسوي قائد القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد اللواء حسن طهراني مقدم (أبو الصواريخ الإيرانية)، استعرض اللواء عبد اللهي أبرز إنجازات إيران الدفاعية والعسكرية، مشيدًا بالدور التأسيسي للشهيد طهراني مقدم في بناء القدرات الصاروخية وتعزيز منظومة الردع الوطني.

وأشار إلى أن الإنجازات الاستراتيجية للقوة الجو-فضائية، والتي تجسدت في عمليات "الوعد الصادق" و"النصر"، عكست تطور القدرات الدفاعية الإيرانية؛ لافتًا إلى أن: "البلاد حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، وانتقلت من موقع مستورد للسلاح إلى دولة منتجة ومصدّرة للمعدات الاستراتيجية".

كما أشار اللواء عبد اللهي إلى أن: "المواجهات الميدانية، لا سيما خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، أظهرت عجز المنظومات الدفاعية الغربية والأميركية و"الإسرائيلية" عن التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية"؛ مشيرًا إلى أن: "الصناعات الصاروخية والجو-فضائية الإيرانية باتت قادرة على مواصلة الإنتاج حتى في ظل القصف المكثف، بفضل خطوط الإنتاج الموجودة في الأنفاق والمنشآت تحت الأرض".

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة على أن: "القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي"؛ مؤكدًا أن كل نقطة تشكل مركزًا للتهديد ضد الجمهورية الإسلامية ستصبح هدفًا مباشرًا للعمليات غير المتماثلة.

وفي تحذير موجّه إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل"، رأى اللواء عبد اللهي أن: "الضربات السابقة لم تكن سوى بداية، وأن أي خطأ جديد في الحسابات سيقابل برد أشد فتكًا"؛ مشددًا على أن هذا التهديد يستند إلى القدرات والإمكانات الفعلية للقوات المسلحة الإيرانية.

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