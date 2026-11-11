يُحكى في قصص الشهداء دائمًا عن عشق تنضح به قلوبهم، يظهر في تفاصيل سلوكهم، ينسكب من صوتهم. وإن سمعت صوت جعفر عسّاف، سترى بعينك كيف يصبغ العشق صوت العاشق بصدقٍ. لشدّة نقائه يشبه ماءً زلالًا يروي السامعين، ويستدرّ أنهار دمعٍ إن بقي الصوت وغاب صاحبه ملتحقًا بحبيبه. في العاشر من تشرين الأول/ أوكتوبر ٢٠٢٤، أي بعد نحو أسبوعين من ارتقاء الشهيد الأقدس السيّد حسن نصرالله، عبر جعفر إلى السماء سعيدًا، وكيف لا يسعده أن اختار الله له ألّا يطيل المكوث في دنيا لم يعد فيها "السيّد"، الذي أوصى جعفر رفاقه وأهله ألّا يخذلوه يومًا، والذي خصّص معظم وصيّته لتكون رسالة ولاء وحب للسيّد حسن.

وهب الله جعفر عسّاف صوتًا ملائكيًا عذبًا، ينسكب في قلب من يسمعه ناعيًا أو منشدًا، ويجعله يخشى بشكل دائم الوقوع في حرام العجب أو الرياء إن سمع مدحًا أو قيل فيه ما يدغدغ "الأنا" في النفوس. حرص الشاب الذي كلّ رفاقه شهداء على استخدام هبة الصوت العذب في ترسيم أثرهم ولا سيّما لدى أمّهاتهم، فكان حين يقترب عيد الأمّ، يطلب من شقيقته سحر، الموهوبة في الشعر المقاوم، أن تعدّ له كلمات أنشودة أو مرثية، يهديها باسم الشهيد لأمّه، بعيدًا عن أيّ هدف "نشر" أو انتشار. يحرص على أن تكون الهدية وردة بين الشهيد ووالدته، لا أنشودة تُتناقل، ويتابع كلّ مراحل تسجيلها في الاستديو وتكلفة كلّ التفاصيل بشكل شخصيّ لا يتشاركه مع أحد. وكان ابن التراب في صريفا وكلّ الجنوب، يحبّ السيّد كثيرًا، كثيرًا إلى حدّ الدّمع الذي يترقرق خلف الجفنين كلّما جلس منصتًا لخطاب للسيّد في بيت العائلة. تقول سحر، شقيقة جعفر وكاتبة المرثيات و"النشيد" التي يسكب عليها صوته، إنه كان في كلّ مرّة يطلّ فيها السيّد حسن، يجلس محدّقًا في وجهه الحيدريّ بشغف جنديّ يثق بقائده، وبلهفة ابن جاهز لطاعة أبيه، وبيقين الخراساني إن أمره الإمام أن يدخل في التنّور.

بعد إحدى اطلالات السيّد، اتفق مع سحر على الإعداد لنشيد خاص بسماحته. لم يتكلّما في توقيت أو تفاصيل أو فكرة محدّدة. كلّ ما أراداه معًا أن يستخدما موهبتيهما المتكاملتين لإيصال رسالة إلى السيّد. بعد أشهر، كتبت سحر النّص وراسلت جعفر. أحبّ الكلمات وسارع إلى حجز استديو لتسجيل النشيد، رغم إصابته بالإنفلونزا في الفترة نفسها وتأثيرها على جودة أدائه. لم يرد أداء بارعًا، أراد تسجيل الرسالة بأسرع وقت. ولكن، حين أرسل له الأستديو demo النشيد، وجد أن التوزيع الموسيقيّ صاخب، فامتنع عن محاولة إيصال الرسالة- النشيد، وأخبر سحر أنّه في وقت لاحق سيتفق مع استديو آخر لإعادة التسجيل وفق لحن وتوزيع موسيقيّ يليق بالسيّد. حجز موعدًا، وفي يوم الموعد تعرّض لوعكة صحيّة، وفي الطريق الى الاستديو، أسرّ لسحر بخشيته أن يكون تعثّر إتمام الأمر دليل عدم رضا الله عن عمله هذا، مبديًا تخوّفه من أن يكون ما يفعل واقع في خانة الرياء والنفاق. أكمل الطريق والخشية تسكن قلبه. وصل وسجّل، وبعد أيام وصله demo النشيد. كان صوته فيه منهكًا، فأعاده، حتى وصلته النسخة التي ارتضاها هدية إلى سيّده، رافضًا النشر على نطاق واسع، لا لشيء سوى خوفه الشديد من أن يبدو عمله رياءً، أو مدعاة افتخار دنيويّ. أراده، كما القتال، في سبيل الله وأوليائه.

قبيل استشهاده بفترة قصيرة، أسرّ جعفر لتوأم روحه سحر بمشاعر مختلطة. كان موقنًا أن في الحرب تُفتح بوابات العبور إلى الشهادة، ويخشى ألّا يكون مستحقًّا. أخبرها، بعد مجزرة البايجر، عن كونه "زمط" مرّات عديدة في هذه الفترة، وأنّه يخاف أن يكون لله عليه شيءٌ لم يوفه، ثم استطرد "ويمكن بعد عندي شغل". كلماته تلك تقطّعت حين قال السيد حسن "بكربلا الكل استشهد"، اختنق صوته الشجيّ، بدا وكأنّه غرق في بئر من الألم وهو يستشعر لفتات الوداع في كلمات السيّد يوم الخطاب الأخير. مضى إلى عمله، وحين نعى حزب الله السيّد شهيدًا، لم يُرَ جعفر كي تتمكّن عينٌ من وصف أثر النبأ على روحه، لكنّه بعد أسبوعين، التحق بمولاه شهيدًا، وعرفت سحر أن شقيقها جعفر لم يتخذ الليل جملًا، كأوفى الأصحاب، وقضى تاركًا صوته يحكي الحكاية: حكاية العشق المذخّر في نشيد، في أنشودة ولاء للمقاومة والسيّد حسن.

كلمات النشيد:

بِسناك، كأنك في الأفلاك ملاك

طهرًا يتسامى، وهالُ الصدق رداك

فوعودك من آيات النصرِ تُحاك

يا نصرالله بقدسك، نحن فداك

ازأر وتمادَ، فضاء العشق مداك

يهطل كالغيث بطفّ العصر نِداك

قد نطق الحق بقولك جُد بصداك

وارفع كفّيك تزلزل عمق عِداك

كم حار بوصفكَ قلمٌ جفّ لديك

كم فجرٌ نطق وسبّحَ من نصرَيك

هم حزب الله ببأسٍ من جدّيك

فعروجٌ رسمَ نجيعاً دلّ عليك

بأس العباس تهادى من عينيك

وأمية تجرّع كأسه من كفّيك

جالت ببقاعك ترقب بتر يديك

وجيوش محمد نادت لك لبيك

يا سيد قومٍ ما برحوا يرجون عطاك

تاريخك يشهد وشهورٌ شهدت يمناك

أيار تفاخر بالدحرِ تموز حكاك

وسواد العمة أرعبهم وأضاء سماك

دمّر أسطورة صانعهم بالدهر يراك

سيفًا مسلولًا من خيبر والشمس تراك

فجرًا للأمة وخوافق شعبك ترعاك

فيمينك وعدك ورجالك حتمًا يسراك

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