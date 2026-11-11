بيان صادر عن وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله في "يوم الشهيد":

في يوم الشهيد، يوم الوفاء لمن بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والسيادة، ننحني إجلالًا وإكبارًا أمام عظمة الشهادة، ونستحضر بكل فخر واعتزاز تضحيات الشهداء الذين رسموا بدمائهم الطاهرة طريق العزة والكرامة، وصانوا بتضحياتهم لبنان وأرضه وإنسانه، وجعلوا الصمود عنوانًا للانتماء والوفاء.

في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، لا يمكن أن نغفل عن شهداء لبنان من العمال، أولئك الذين لم تكن ساحات عطائهم محصورة في مواقع الإنتاج والإدارة ومؤسسات الخدمة العامة، امتد دورهم إلى ميادين الدفاع عن الوطن وحماية مجتمعه وصون مقومات بقائه. إذ ارتقى من بينهم شهداء في القطاعين العام والخاص، من موظفين وعمال ومياومين وأجراء وحرفيين ومزارعين، حملوا همّ الوطن في مواقع عملهم، كما حملوا همّ أرضه وأهله، ودفعوا من أرواحهم في سبيل حماية لبنان.

إن العامل اللبناني لم يكن يومًا مجرد يدٍ منتجة أو موظف يؤدي واجبًا وظيفيًا، لقج كان وسيبقى ركنًا أساسيًا في معركة الصمود الوطني، وشريكًا في حماية المجتمع واستمرارية مؤسساته، وحارسًا لكرامة الناس وحقهم في الحياة والعمل والأمان. من هنا، فإن شهداء العمال هم عنوان التضحية المتجذرة في وجدان شعبنا، وشواهد حية على أن الانتماء إلى الوطن يُترجم عطاءً وتحمّلًا للمسؤولية، وقد يصل إلى بذل الروح دفاعًا عنه.

في يوم الشهيد، إذ نحيّي أرواح شهداء المقاومة والجيش والشعب وشهداء العمال والعاملات، في القطاعات المختلفة، نؤكد أن تضحياتهم أمانة في أعناقنا، والوفاء لهم لا يكون بالكلمات وحدها، إنما بصون الحقوق وحماية كرامة العامل والدفاع عن لقمة عيشه وتعزيز العدالة الاجتماعية والوقوف إلى جانب عائلات الشهداء والجرحى، ومواجهة السياسات كلها التي تستهدف إفقار الناس وضرب مقومات الحياة الكريمة.

في يوم الشهيد، نؤكد أن حماية لبنان لا تنفصل عن حماية إنسانه، وأن صون الأرض لا يكتمل من دون صون كرامة العامل وحقه في العمل والاستقرار والعيش الكريم. إذ إن الوطن الذي ارتوت أرضه بدماء الشهداء يستحق أن يكون وطنًا للعدالة والإنصاف، لا وطنًا يُترك فيه العامل وحيدًا أمام الأزمات، أو تُهدر فيه حقوق الموظفين والأجراء تحت وطأة الانهيار والاستغلال.

في يوم الشهيد، إننا في وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، نجدد العهد للشهداء بأن نبقى أوفياء لدمائهم وتضحياتهم، وأن نواصل العمل النقابي والاجتماعي دفاعًا عن العمال وحقوقهم وعن القطاعات الإنتاجية والخدماتية، كحونها ركائز أساسية في بناء مجتمع مقاوم قادر على الصمود في وجه التحديات.

في يوم الشهيد، سلامٌ على الشهداء في عليائهم، سلامٌ على العمال الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن لبنان، وسلامٌ على كل يدٍ عملت لتبني، وكل روحٍ صمدت لتحمي، وكل دمٍ سال ليبقى الوطن عزيزًا حرًا كريمًا.

في يوم الشهيد، نجدد العهد: دماء الشهداء لن تكون ذكرى عابرة، بل هي مسؤولية مستمرة وموقف ثابت ونهج في الدفاع عن الأرض والإنسان والكرامة والحقوق.

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