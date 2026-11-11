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لبنان

العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي  
لبنان

العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي  

2026-11-11 11:16
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تواصلت اعتداءات العدو "الإسرائيلي" على مناطق جنوب لبنان منذ منتصف ليل الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، إذ استهدفت المدفعية المعادية بلدات القنطرة والخيام وحداثا، إضافة إلى وادي الحجير، فيما سُجّل تفجير في بلدة عيناثا.

وشنّ الطيران الحربي الصهيوني غارتين متتاليتين على بلدة القنطرة، بالتزامن مع استهداف دبابة "ميركافا" معادية البلدة بقذيفتين، كما أغار على بلدة كفرتبنيت.

وجدّدت مدفعية العدو استهداف وادي الحجير، في إطار الاعتداءات المتواصلة على عدد من المناطق الجنوبية.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان
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