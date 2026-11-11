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عين على العدو

عين على العدو

"القناة 12": تجدّد الخلاف بين نتنياهو وزامير بشأن "عملية محتملة" ضد إيران

2026-11-11 11:54
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كشفت "القناة 12 الإسرائيلية" تجدد الخلاف بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن الخيارات العسكرية المطروحة حيال إيران، في ظل تباين وجهات النظر في القيادة الأمنية والسياسية بشأن إمكان تنفيذ "عملية" عسكرية وتداعياتها المحتملة.

هذا؛ وأفادت القناة، في تقرير بثّته مساء أمس الثلاثاء، بأن الخلافات عادت إلى الواجهة خلال مناقشات مغلقة على مستوى القيادة العليا، في مرحلة وصفتها بالحساسة، في ظل عدم اتضاح شكل الحكومة التي ستتشكل والمدة التي ستستمر فيها الحكومة الانتقالية وهوية رئيس الحكومة المقبل.

بحسب التقرير، يرى زامير أن العمليات التي يطلب نتنياهو تنفيذها تفتقر إلى الحذر، وقد تفضي إلى مواجهة مع إيران في وقت يستدعي تجنب التصعيد، لا سيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يُظهر توجّهًا نحو خوض مواجهة إضافية.

هذا؛ وفي ردّه على ما أوردته القناة، وصف مكتب رئيس حكومة الاحتلال المعلومات بأنها: "أخبار كاذبة ذات توجه مغرض"، مضيفًا أنه لا يتطرق إلى ما يُقال في المناقشات الأمنية المغلقة، فيما رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال التعليق.

كما كشف التقرير بأن الأيام التي سبقت الانتخابات شهدت تحركات باتجاه تنفيذ عملية ضد إيران. إذ دفع نتنياهو نحو هذه الخطوة بدعم من رئيس الموساد رومان غوفمان، في حين عارضتها جهات مهنية أخرى، خشية أن تؤدي إلى تصعيد خطير وتأجيل الانتخابات.

وأشار إلى أن وتيرة التحركات لتفعيل الخيار العسكري تسارعت، قبل أن تصل الاستعدادات إلى علم الأميركيين، إثر تصرف وصفه التقرير بالتهور من جانب جهة "إسرائيلية"، ما دفع الإدارة الأميركية في واشنطن إلى التحرك سريعًا لإحباط "العملية"، وفقًا لقول التقرير. في المقابل، نفى مكتب نتنياهو هذه المعلومات، وقال إن رئيس الحكومة أوضح في حينه أن شن هجوم قبل الانتخابات في "إسرائيل" ليس مطروحًا على جدول الأعمال.

كذلك أفادت "القناة 12"، قبل أيام من الانتخابات، بوقوع مواجهة وصفتها بغير المسبوقة بين نتنياهو وزامير، على خلفية مخاوف في المستوى العسكري من استغلال الملف الإيراني لتحقيق مكاسب سياسية قبيل الانتخابات. ونقلت عن مصادر مطلعة أن الخلاف تمحور في "عملية" (عدوان) قد تفضي إلى مواجهة خاطفة مع إيران.

بحسب تلك المصادر، تلقى زامير توجيهًا من المستوى السياسي، لكنه طلب إجراء نقاش معمّق قبل تنفيذه، كما طالب بمستندات قانونية موقّعة من المستوى السياسي تتعلق بالخطوة.

ونقلت القناة، عن مصدر أمني قوله، إن "العملية" المطروحة قد تؤدي إلى مواجهة خاطفة مع إيران في توقيت حساس ودراماتيكي، وتفضي إلى خطأ في تقدير الموقف.

الكلمات المفتاحية
بنيامين نتنياهو إيال زامير
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