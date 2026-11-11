أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على قرار الحكومة الأرجنتينية تصنيف حرس الثورة الإسلامية "منظمة إرهابية"، بأن القوات البحرية والجوية الأرجنتينيتين منظمتين إرهابيتين، استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل وقانون أقرّته طهران في العام 2019، محمّلةً الحكومة الأرجنتينية مسؤولية تداعيات هذه الخطوة.

هذا؛ وقالت الوزارة، في بيان لها، إن:" الجمهورية الإسلامية، استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل وإلى قانون الإجراء بالمثل ردًا على إعلان الولايات المتحدة الأميركية حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية الصادر في العام 2019، تعد القوات البحرية والجوية الأرجنتينيتين مشمولتين بأحكام القانون، وتعلنهما منظمتين إرهابيتين".

وينص القانون المذكور على إخضاع الدول التي تمتثل لقرار الولايات المتحدة الأميركية تصنيف حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية، أو تدعمه بأي شكل من الأشكال، لإجراءات المعاملة بالمثل. وأكد البيان أن الحكومة الأرجنتينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات جميعها المترتبة على هذا الإجراء.

يذكر أن الرئاسة الأرجنتينية كانت قد أعلنت، في الأول من نيسان/أبريل 2026، إدراج حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان آخر، الخطوة الأرجنتينية، ووصفتها بأنها غير قانونية وغير مسوغة. كما رفضت الاتهامات الموجهة إلى حرس الثورة الإسلامية، ورأتها تتعارض والأعراف والقانون الدولي، وأنها جاءت بإيعاز من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

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