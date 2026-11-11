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إيران

رضائي: سنستهدف القواعد الأميركية البعيدة إذا تجدد الهجوم والمواد المخصبة ستبقى بأرضنا
إيران

رضائي: سنستهدف القواعد الأميركية البعيدة إذا تجدد الهجوم والمواد المخصبة ستبقى بأرضنا

2026-11-11 12:13
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أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي أن: "أي هجوم أميركي جديد سيقابل باستهداف القواعد العسكرية الأميركية البعيدة أيضًا"، مؤكدًا أن: "إنهاء الحرب على جبهات غرب آسيا جميعها، لا سيما في لبنان، يُعدّ أحد شروطنا الأساسية".

ولفت الجنرال رضائي إلى أن طهران لن تُخرج أي كمية من المواد النووية المخصّبة من أراضيها، موضحًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت أصدقاءها الروس بأن: "المواد المخصّبة ستبقى في إيران، وسنستخدمها بأنفسنا". كما أكد أن إيران تحتاج إلى المواد المخصّبة: "لتصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية".

في سياق متصل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "لقد وصلنا إلى مستوى متقدم في الحرب الإلكترونية؛ يتيح لنا السيطرة على المسيّرات الأميركية وإنزالها".

الكلمات المفتاحية
محسن رضائي القواعد الأميركية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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