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إيران

هيئة إدارة مضيق الخليج: إجراءات قانونية بحق سفينتين زوّرتا وثائق العبور في مضيق هرمز
إيران

هيئة إدارة مضيق الخليج: إجراءات قانونية بحق سفينتين زوّرتا وثائق العبور في مضيق هرمز

2026-11-11 12:32
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أعلنت هيئة إدارة مضيق الخليج الفارسي اتخاذ إجراءات قانونية بحق سفينتين لنقل البضائع السائبة، بعد محاولتهما، باستخدام وثائق مزوّرة ومن دون تنسيق مسبق، التوجّه نحو موانئ دول جنوب الخليج الفارسي.

هذا؛ وأوضحت الهيئة أن السفينتين وافقتا على الالتزامات التي حددتها الهيئة، ما جنّبهما إدراج اسميهما على قائمة عدم الامتثال.

وأضافت أن السفن التي ارتكبت مخالفات في السابق يمكنها، في حال إقرارها بمخالفاتها عبر مراسلة الهيئة بالبريد الإلكتروني، الإفادة من التزامات وإجراءات أقل صرامة.

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الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز الخليج
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