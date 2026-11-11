قالت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية: "اصطدمت ناقلتا نفط، كانتا تحاولان في ليلة أمس، بدعم من مقاتلات جيش الولايات المتحدة الناهب والمعتدي، الخروج سرًّا عبر المسار غير المسموح والخطِر في مضيق هرمز، بألغام بحرية، ما أدى إلى انفجار هائل فيهما. على الرغم من محاولات أعوان جيش الولايات المتحدة الناهب والمعتدي إخماد النيران، فإنهما تحترقان حاليًا بشدة وقد تُركتا تواجهان مصيرهما".

وتابعت القوة البحرية :"أطفأت السفينتان المخالفتان أنظمة الملاحة والتعرّف الخاصة بهما، وكانتا تعتزمان العبور عبر المسار غير المسموح في مضيق هرمز؛ بتوجيه من ضابط في جيش الولايات المتحدة المعتدي، لكن الألغام البحرية أحبطت محاولة هذين المهرّبين، وأضافت صفحة جديدة إلى السجل الأسود للقائد الإرهابي في سنتكوم براد كوبر".

وختمت: "لا حاجة إلى أن ينفّذ مسؤولو الجيش الأميركي المجرم والعاجز استعراضًا إعلاميًا، بركوب مروحية من منطقة خارج مضيق هرمز، لإثبات أكاذيبهم. ذلك؛ أن الصور الجوية لمضيق هرمز تعرض القصة كاملةً من دون رقابة".

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