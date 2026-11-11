في أجواء من الفخر والاعتزاز بتضحيات المقاومة، ولمناسبة يوم الشهيد، نظّم حزب الله في القطاع الثامن، حفلًا تكريميًا حاشدًا لتوقيع كتاب "النبوة" للشهيد المجاهد إسماعيل سلام إسماعيل، وذلك في قاعة مجمع البحار بمنطقة سبلين، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان، مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية والفلسطينية في إقليم الخروب، فعاليات علمائية، اجتماعية، وثقافية، ومدراء مدارس، رؤساء بلديات، مخاتير، وعوائل الشهداء الأبرار، وجمع من الأهالي.

استُهل الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، ومن ثم ألقى النائب أبو حمدان كلمة دعا فيها البعض في لبنان إلى التلاقي من جديد ومراجعة حقيقية وجدّية لمواقفهم وإعادة النظر بكل خياراتهم، وأن يكفوا زجًا بهذه السلطة ودفعها إلى المجهول مع البلد بأكمله رحمة ورأفة به، وأضاف "نوجّه لهم هذه الدعوة لأننا الأحرص على هذا البلد منهم، وأوعى لما يهدد هذا البلد".

وأكد النائب أبو حمدان أننا لن نسمح لأحد على الإطلاق أن يفرط بتضحياتنا، ولا بوحدتنا الوطنية، ولا أن يعطي صفة الوقوف بوجه المقاومة ونزع الصفة الوطنية عنها، مشددًا على أننا لن نسلم سلاح المقاومة الوطني والمقدس والمنتمي الأول لهذا الوطن والتراب لأي أحد على الإطلاق، ولن يكون لأحد شرف أو مقام أن يقف بوجهه على الإطلاق، لا سيما وأنه لن يكون إلا بوجه عدو لبنان، ألا وهو العدو "الإسرائيلي".

ودعا النائب أبو حمدان كل الواقفين بوجه مشروع لبنان الحق والوحدة الوطنية والمقاومة الشريفة والجيش والشعب، إلى اليأس، لأنه انتهى الزمن الذي يتكلون فيه على أميركا و"إسرائيل"، وستشهد الأيام ونشهد معها، أن مشروعهم قد سقط، وسيسقط كل من راهن عليهم.

وأشار النائب أبو حمدان إلى أن البعض في لبنان قد هجموا اليوم على الجيش اللبناني بعد أن وصلوا إلى مرحلة الضعف والإفلاس، ظنًا منهم أنهم يستطيعون هزّ العمود الفقري والضمانة الأخيرة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي، ولكن الجيش أقوى من ذلك بكثير، وخبرتنا معه وفهمنا له مختلفة تمامًا عن رؤية هؤلاء، وهو لن يكون في يوم من الأيام في موقع صدام مع المقاومة.

ومن ثم ألقيت عدة كلمات لكل من الجريح مهدي شكر باسم اخوة السلاح، وللشيخ جابر باسم السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"، وللأستاذ سديف حمادة باسم أدباء المقاومة، عكست جميعها مسيرة الشهيد الجهادية والأدبية والفكرية.



واختتم الحفل بتوقيع كتاب "النبوة" للشهيد المجاهد، حيث شاركت الأستاذة منيرة حرب في توقيع الإصدار وسط تفاعل الحضور الذين أكدوا على حفظ وصايا الشهداء والوفاء لدمائهم الطاهرة ومسيرتهم الجهادية.

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