بمناسبة يوم الشهيد، نظمت الهيئات النسائية في حزب الله - منطقة بيروت، مراسم خاصة بالمناسبة، تخللها وضع أكاليل من الورد أمام النصب التذكاري لشهداء مفقودي الأثر في روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات.

كذلك وضعت وفود من الهيئات النسائية في حزب الله أكاليل ورد على أضرحة الشهداء والشهيدات في روضات: جنة الزهراء (ع) في الكفاءات، الإمام الصادق (ع) في الأجنحة الخمسة، وشهداء المقاومة الإسلامية في الغبيري، تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لمن قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة.

وتخلّلت المراسم أجواء من الخشوع والتأثر، حيث استحضرت المشاركات تضحيات الشهداء وسيرتهم، مؤكدات أن ذكراهم ستبقى حاضرة في الوجدان، وأن ما تركوه من أثر سيظل أمانةً تحفظها الأجيال، ووفاءً لا تغيب عنه الأيام.

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