في 11/11، تتجه الأنظار إلى مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يجتمع الآلاف لإحياء يوم شهيد حزب الله، هذا العام تحت شعار "أحياء". هذه الكلمة ليست مجرد شعار لمناسبة سنوية، بل هي معنى تختصره آية قرآنية عظيمة، يقول فيها الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾. فالشهداء، وإن غابوا عن عيوننا، لا يغيبون عن الحياة التي تركوا فيها أثرهم، ولا عن قلوب الذين أحبوهم، ولا عن ذاكرة الأماكن التي شهدت حضورهم. لهم حياة عند ربهم، ولهم في وجدان أهلهم وأحبتهم حضور لا يطويه الغياب.

ويحمل اللقاء هذا العام معنى إضافيًا؛ فالمجمع الذي طالته الاعتداءات "الإسرائيلية" ودُمّر مرة جديدة، عاد وفتح أبوابه، فيما بقيت حكايات الذين اجتمعوا فيه يومًا حاضرة في ذاكرة المكان وأهله.

مَن مِن اللبنانيين لم يسمع بمجمع سيد الشهداء (ع)؟ ومَن مِن أبناء الضاحية لا يعرف مكانته في حياتهم؟ فرغم وقوعه في أحد أحياء الضاحية، فإنه يشكّل قلبًا نابضًا في وجدان أهلها، بما يختزنه من ذكريات ومحطات طبعت حياتهم على مرّ السنوات. في رحابه اجتمعوا في أفراحهم وأحزانهم، ومنه تابعوا خطابات سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وبين أرجائه تشابكت دروبهم وتقاطعت حكاياتهم، ليغدو أكثر من مجرد مجمع، بل مساحة تختصر جانبًا من ذاكرة الضاحية وأهلها.

قد يعرفه من هم خارج لبنان بوصفه المكان الذي ألقى فيه الشهيد الأقدس كثيرًا من خطاباته، لكن أبناء الضاحية يعرفون فيه أكثر من ذلك. يعرفون وجوهًا ألفوها وأصواتًا اعتادوا سماعها ومناسبات جمعتهم بأشخاص لم يعودوا بينهم. فالمجمع ليس جدرانًا وساحة فحسب؛ إنه مساحة من ذاكرة جماعية، تختزن من حياة الناس ما لا تستطيع الحجارة وحدها أن ترويه.

ولذلك، لم يكن استهدافه مجرد تدمير لمبنى. فالمجمع الذي دُمّر خلال حرب عام 2006، ثم في عدوان عام 2024، تعرّض للتدمير مجددًا خلال حرب عام 2026. ومع كل مرة، كان يعود الناس إليه ويعيدون بناءه، كأنهم يرفضون أن تكون للحجارة المهدّمة الكلمة الأخيرة في حكاية المكان.

ولم ينتظروا طويلًا حتى يعود المجمع إلى استقبالهم. ففي أقلّ من شهر، أُعيد ترميمه وتجهيزه ليحتضن معرض "سوق أرضي" السنوي، جامعًا تحت سقفه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمنتجين المحليين من جنوب لبنان والضاحية والبقاع ومناطق لبنانية أخرى. وبالنسبة إلى كثيرين ممن خسروا منازلهم وأعمالهم ومصادر رزقهم، شكّل المعرض فرصة لاستعادة نشاطهم والوقوف مجددًا على أقدامهم.

لم تكن عودة المجمع إلى الحياة مقتصرة على ترميم جدرانه؛ فقد عادت إليه الحركة بأيدي الناس وخطواتهم، وبمحاولات أصحاب الأعمال استعادة ما سلبته الحرب من تفاصيل حياتهم. وكأن المكان، الذي اعتاد أن يجمعهم في مناسباتهم، عاد ليجمعهم هذه المرة حول إرادة البدء من جديد.

وفي 11/11، يستضيف المجمع لقاء يوم شهيد حزب الله، حيث يلقي الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، كلمة أمام عشرات الآلاف، وبين الحاضرين عائلات فقدت أبناءها وبناتها وآباءها وأصدقاءها وأحبةً لها في الاعتداءات "الإسرائيلية" المتعاقبة على لبنان.

لكن الحضور في هذا اليوم لا يقتصر على من سيملؤون الساحة. فثمة وجوه غابت عن المشهد، لكنها لا تزال حاضرة في ذاكرة من عرفوها. كثيرون ممن ستُستعاد أسماؤهم وقفوا يومًا في هذا المكان، واستمعوا إلى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وشاركوا أهلهم وأصدقاءهم مناسباتهم. واليوم، حين يعود من بقي منهم إلى المجمع، تعود معهم ذكريات أولئك الذين لا يزال غيابهم يترك فراغًا في كل لقاء.

شعرت بهذا المعنى حين وقفت داخل المجمع. فقد أعاد المكان إليّ وجوه أشخاص شاركتهم مناسبات كثيرة هنا. استعدت لقاءات ومواقف وتفاصيل ظننت أن الزمن أبعدها، فإذا بها تعود دفعة واحدة. لقد استُشهدوا خلال الحرب، لكن ذكراهم لم تغادر المكان الذي جمعنا بهم. هناك أماكن لا نحتاج فيها إلى استدعاء الذاكرة؛ يكفي أن نعود إليها حتى تنهض الوجوه من زواياها.

وليس كل ما يبقى من الإنسان مرتبطًا بخطاب ألقاه أو مسؤولية حملها. أحيانًا، تختصر حكاية صغيرة جانبًا من شخصيته، وتكشف عن معدن لا يحتاج إلى تعريف. ومن بين الحكايات التي بقيت عالقة في ذهني حكاية الشهيد هادي علي خميس.

في فجر الثاني من آذار، ومع نزوح العائلات من جنوب لبنان، أوقفت شابة سيارتها برفقة عائلتها، وهي تفكر في مكان يمكنهم الصلاة فيه عند أذان الفجر. اقترب منهم رجل وسألها عن سبب توقفهم، فأخبرته أنهم ينتظرون الأذان.

أدرك الرجل أنهم، بما أن شهر رمضان كان قد بدأ، سيصومون ذلك اليوم، وأنهم بحاجة إلى شيء يأكلونه وقليل من الماء قبل الإمساك عن الطعام. لم ينتظر حتى تجيبه، بل ذهب واشترى لهم الماء وبعض قطع الكيك الصغيرة. وانتظر حتى غادروا، ثم ناداهم قائلًا: "ادعولي".

بعد أيام، قرأت الشابة خبر استشهاده، فعرفت أن الرجل الذي بادر إلى مساعدتهم في تلك الساعات الأولى من النزوح كان الشهيد هادي علي خميس. وكتبت مستعيدة تلك اللحظة: "كان لازم أعرف من شهامته".

أنا عرفت هادي، وربما لهذا السبب تحديدًا تحمل هذه الحكاية وقعًا خاصًا بالنسبة إليّ. لم تكن الشابة تعرف اسمه حين اقترب منها، ولم يكن هو بحاجة إلى أن يعرّفها بنفسه أو يخبرها عن المسؤوليات التي يحملها. رأى عائلة في ساعات النزوح الأولى، وأدرك حاجتها، فبادر إلى مساعدتها. لم يترك وراءه في تلك اللحظة سوى ماء وقطع صغيرة من الكيك وطلب بسيط. لكن ذلك الموقف بقي في ذاكرتها، حتى عرفت بعد أيام اسم صاحبه.

"مجهولون في الأرض، معروفون في السماء"؛ عبارة تختصر حكايات أشخاص عاشوا بعيدًا عن الأضواء، وحملوا مسؤوليات لم يكن مسموحًا لهم أن يتحدثوا عنها أو يكشفوا هوياتهم. فهناك من عُرفوا بألقابهم وبالمهام التي تولّوها، فيما بقيت أسماؤهم الحقيقية ووجوههم بعيدة عن التداول، لأسباب تتصل بطبيعة مسؤولياتهم.

وقد تناول الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله هذا المعنى في حديثه عن شخصيات اقتضت طبيعة عملها الأمني والعسكري إبقاء هويات أصحابها طيّ الكتمان. وبعد استشهادهم، أراد أن تُعرف أسماؤهم ووجوههم الحقيقية، كي يتذكرهم الناس أفرادًا لهم حكاياتهم وملامحهم، لا مجرد ألقاب أو صفات ارتبطت بمسؤولياتهم.

في حكاية هادي، يقترب هذا المعنى من الناس ومن تفاصيل حياتهم اليومية. فالعائلة التي ساعدها لم تكن تعرف اسمه، لكنها حفظت شهامته، لم تعرف من يكون، لكنها تذكرت ما فعله، وبعد استشهاده، صار لذلك الموقف اسم ووجه وحكاية.

وهذه ليست سوى حكاية واحدة من حكايات كثيرة، بعضها وصل إلى الناس، وبعضها لا يزال حبيس ذاكرة العائلات والأصدقاء. فلكل شهيد حياة لا تختصرها صورة أو لقب؛ له عائلة وأصدقاء وأحلام ومواقف وتفاصيل يومية. هناك من يتذكر كلمة قالها، ومن يستعيد موقفًا جمعه به، ومن يحتفظ بتفصيل صغير لم يكن يعني الكثير في حينه، لكنه صار اليوم ذكرى عزيزة لا يريد لها أن تضيع.

مهما اشتدّ العدوان "الإسرائيلي"، لن يمحو حقيقة من كان هؤلاء الشهداء، ولا ما مثّلوه لمن حولهم، ولا الأثر الذي تركوه في حياة الناس. أن يعيش الإنسان من أجل قضية يؤمن بها، وأن يجعل من انتمائه إلى مجتمعه ومسؤوليته تجاه أهله والناس الذين ينتمي إليهم جزءًا من حياته، هو ما يمنح سيرته معناها. وما قدمه هؤلاء سيبقى حاضرًا في ذاكرة من عرفوهم، وفي الحكايات التي تتناقلها العائلات والأجيال. فالأثر الذي يتركه الإنسان في حياة الآخرين لا ينتهي برحيله، بل قد تبدأ حكايته في قلوبهم من جديد.

وهنا تلتقي حكايات الشهداء بحكاية مجمع سيد الشهداء (ع). فكما لم تستطع الاعتداءات المتكررة أن تنتزع من المكان معناه، لم يستطع الغياب أن يمحو أثر الذين ارتبطت حياتهم به. الجدران قد تُهدم وتُبنى، والساحات قد تبدل وجوه من يملؤونها، لكن الذاكرة لا تبدأ من الصفر في كل مرة. إنها تحمل معها كل من مرّ من هنا، وكل من ترك في المكان شيئًا منه.

ولعل هذا ما يجعل المجمع قلب الضاحية بحق، ليس لأنه يحتضن لقاءات الناس وخطاباتهم فحسب، بل لأنه يحمل شيئًا من حكاياتهم؛ فرحهم وحزنهم، لقاءاتهم وفراقهم، وأسماء الذين لا يزالون حاضرين في كل مناسبة يعودون فيها إليه.

في يوم الشهيد، سيجتمع الناس مجددًا في مجمع سيد الشهداء (ع). سيحضر من بقي، وستغيب وجوه اشتاق إليها أهلها وأحبتها، لكن الغياب لن يكون الكلمة الأخيرة. فهؤلاء الذين نحيي ذكراهم ليسوا مجرد أسماء نستعيدها في مناسبة سنوية؛ إنهم أحياء عند ربهم، وأحياء في ذاكرة من أحبوهم وعرفوهم، وفي كل حكاية تُروى عنهم، وفي كل أثر تركوه خلفهم.

"أحياء"... ليست مجرد شعار، بل إيمان بأن الغياب لا يلغي الحضور، وأن من تركوا في هذه الحياة أثرًا لا تنتهي حكاياتهم برحيلهم. إليكم، أيها الشهداء، أهدي هذه الكلمات... وإن غبتم عن أعيننا، فأنتم أحياء في قلوبنا وفي كل حكاية نواصل روايتها.

الكلمات المفتاحية