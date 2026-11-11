لمناسبة يوم الشهيد، أقامت بلدية حارة حريك مراسم وضع إكليل من الورد أمام النصب التذكاري للاستشهادي أحمد قصير في حارة حريك، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد، وعدد من الفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

افتتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت وقفة مع النشيدين الوطني اللبناني وحزب الله، بعدها ألقى النائب الموسوي كلمة قال فيها، إننا اليوم بعد مرور عشرات السنين على استشهاد فاتح عهد الاستشهاديين أحمد قصير، نقف في ساحته في حارة حريك، لنحيي أنفسنا بذكرى شهيد مضى منذ عشرات السنوات، وفتح للأمة بابًا للحياة والكرامة والعزّ والمجد والاستقلال والحرية.

وأكد النائب الموسوي أنه مهما تعاظمت علينا الآلام، ومهما أحاطت بنا المحن، لن نتزلزل ولن نتراجع أبدًا، لا سيما وأن أمة تُخرج للحياة قائدًا استشهاديًا كأحمد قصير، وفاتحاً لعهد الاستشهاديين، لا يمكن لها إلا أن تكون منتصرة وصاحبة عزة وكرامة مهما طال الزمن.

وأوضح النائب الموسوي أننا نمرّ اليوم بمقطع زمني بسيط، فيه الآلام والمحن والزلازل، ولكننا عندما نستخرج هذه الروح الاستشهادية لأحمد قصير ولكل شهدائنا، وعندما نقدم قادتنا شهداء من أميننا العام إلى كل الشهداء، ساعتئذٍ نعلم أن مسارنا ومسيرنا ومصيرنا هو مصير النصر والعزة والكرامة.

وشدد النائب الموسوي على أننا اليوم لا نحاط ولا نحاصر فقط بالحروب والتهديدات العسكرية، وإنما نخوض أيضًا حربًا إعلامية ونفسية وإدراكية لكي الوعي، وبالتالي، فإن "الإسرائيلي" والمتحالف معه يريدون أن يقولوا لنا، ليس ممنوعًا عليكم المقاومة فقط، وإنما يحاولون أن ينزعوا فكرة المقاومة من عقولنا وأرواحنا ونفوسنا، وعليه، فإننا نقول لهم ونحن نجدد العهد، إنَّا على عهد المقاومة باقون، وأنتم سوف تزولون، طال الزمان أم قصر.

وأشار النائب الموسوي إلى أن هناك حربًا إعلامية يومية علينا من وسائل الإعلام المضللة والضالة التي تذهب سوية مع "الإسرائيلي" في دعايته، لافتاً إلى أنه في الأمس، تم توقيف الشباب الاستشهاديين الذين ينقلون المتفجرات لأجل قتال العدو حصراً في منطقة ضهر البيدر بدل أن تؤدى لهم التحية من كل أبناء الوطن الشرفاء ويكرموا ليل نهار، ولو أن هناك قضاء حرًا ووطنيًا ومستقلًا ويتمتع بالأهلية الوطنية الحقيقية، لكان القاضي وقف أمام القوس وأدى التحية لكل واحد من هؤلاء المجاهدين.

وقال النائب الموسوي: واهم من يظن أن الزمن قد دار دورة كاملة يستطيع معها أن يحاكم أشرف وأكرم وأطهر الناس في هذا الوطن، وطالما أن هناك فينا طفلًا ورجلًا وامرأة وكهلًا وأي إنسان يتمتع بكل هذه الوطنية والشرف، فإننا على العهد باقون.



وأشار النائب الموسوي إلى أنه بالأمس اغتيل نائب عراقي سابق، فخرجت بعض وسائل الإعلام لتقول، إن هذا النائب كان يرمي سبابًا على حزب الله وعلى السيد نصر الله، علمًا أن القضاء يعلم ما الذي حصل، وبالتالي، لن يوهننا أبدًا أن يرمينا أحد بكلمة أو اتهام ونحن الذين رمانا العدو بصواريخه، فهذه حجة العاجزين عندما ينبشون اتهاماتٍ وأرشيفًا ليتحدثوا ويوجهون الاتهامات، وهذا يعني أنهم فشلوا فشلًا كبيرًا.

وختم النائب الموسوي بالقول: "إن كل هذه التحديات لا تساوي شيئاً في حسباننا ووجداننا طالما أننا أهل وطن ووطنية، وأهل كرامة وإنسانية، وأهل أخلاق ومقاومة، وسنبقى دائماً مع هؤلاء الشهداء أصحاب كرامة في الوطن، ونبقى مع قادتنا وشهدائنا على العهد دائماً من أجل أن يبقى لنا وطن، وأن يكون لنا وطن صاحب كرامة وعزة وحرية واستقلال حقيقي".

واكد

بدوره ألقى رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد كلمة قال فيها: "إننا نلتقي اليوم كما في كل عام لنحيي ذكرى يوم الشهيد، حيث نفّذ الشهيد أحمد قصير أول عملية استشهادية في لبنان ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 11/11/1982، واقتحم بسيارته مقر الحاكم العسكري يومها في مدينة صور، معلنًا عن تدمير المبنى ومقتل وإصابة العشرات من جنود وضباط الاحتلال "الإسرائيلي"، وقد أصبح هذا التاريخ يومًا للشهيد في لبنان، ومنذ يوم استشهاده، والمقاومون في لبنان اتخذوا العِبر من الشهيد ودروسًا ساروا على نهجه في المقاومة والشهادة".

وأضاف واكد: "ندعو المواطنين إلى التحلي بالصبر والعنفوان، رغم كل المصاعب التي تواجه الجميع، ولا بد لفجر جديد أن يبزغ بعد كل التضحيات التي قدمها واستشهد من أجلها أولادنا بصمود مقاومينا وتضحياتهم، كما نوجه التحية إلى أرواح شهداء الجنوب والضاحية وبيروت وكل لبنان".

وفي الختام، أدت ثلة من عناصر كشافة الإمام المهدي (عج) قسم العهد والوفاء بحفظ دماء الشهداء وإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة، قبل أن يضع الحاضرون إكليلًا من الورد أمام النصب التذكاري، وقراءة السورة المباركة الفاتحة لروح الشهيد وكل الشهداء.

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