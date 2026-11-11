دعا الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى التراجع عن اتفاق الإطار، لافتًا إلى أن لديها الآن حجة واضحة تتمثل في عدم التزام "إسرائيل" منذ أشهر، بأي خطوة من خطوات الاتفاق.

وفي كلمة ألقاها خلال مهرجان "الوفاء" الذي أقامه حزب الله مساء اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إحياء لمناسبة يوم الشهيد، طالب سماحته السلطة بالكف عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان، مشددًا على أن لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع تحت سقف الاحتلال. وشدد على أن الأولوية هي وقف العدوان "الإسرائيلي"، داعيًا إلى دعم الجيش اللبناني من الموازنة، ورفض المساعدات المشروطة من الخارج، فهم "يقولون لكم علنًا: نعطي الجيش مساعدات إذا قَتَل شعبه، وأنتم تتبعونه". وقال: "تعالوا نُعمّر بلدنا معًا وننقذه من ظلام الفاشلين ونحميه من جعجعة المفتنين ومن المتكئين على الوصاية الأميركية فلبنان لنا جميعًا ونحن شركاء نبنيه معًا ونتحمل تكلفة حمايته وسيادته معًا".

و أكد أن الهدف الأساس للشهادة هو أن تكون طريقاً لحمل الحق والدفاع عنه، معتبراً أنها موقع للعز والفخر والنجاح والوصول إلى أعلى المراتب. مشيرًا إلى أن الشهادة تأتي بأمر من الله تعالى وتوجيه منه، لمصلحة الإنسان، لما تحمله من معاني النصر والفوز.

وتوجّه إلى الشهيد أحمد قصير بالقول: "اخترنا يا أحمد قصير يوم الشهيد في يوم شهادتك، لأن عملك كان عظيماً، وكنت نموذجاً رائداً للعمليات الاستشهادية النوعية". وأضاف: "يا أحمد، كنت ملهماً، وملهمك هو الإمام الخميني الراحل، وعلى درب الشهيد الإمام الخامنئي والسيد موسى الصدر، ودرب سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله".

وأشار الشيخ قاسم إلى أن يوم الشهيد هو يوم جميع الشهداء والمفقودين الذين يجري السعي لمعرفة مصيرهم، مشيراً إلى الدعاء لأهلهم بالصبر والسلوان. وقال إن هذه المسيرة هي مسيرة الجرحى والأسرى والعائلات، وكل شهداء لبنان، مؤكداً أن الشهداء أحياء في تضحياتهم وعائلاتهم، وفي استمرارية المقاومة وعطاءات الشهداء.

وشدد على أن يوم الشهيد هو أيضاً يوم عائلات الشهداء الذين قدموا بلا حساب، ويوم تجديد العهد، واصفاً عائلات الشهداء بأنها عائلات عظيمة وشريفة. وقال الشيخ قاسم "أصبحنا في مرحلة المجتمع الشهيد، ومعه نكون كلنا أحياء، الحاضر منّا على الأرض والمُطِلّ منّا من السماء".

وتوجّه الشيخ قاسم إلى أهل المقاومة بالقول: "يا أهلنا، أنتم الأنبل والأطهر والأشرف، أنتم الصامدون والمضحّون والأحياء، ومعكم العزة والكرامة، وأنتم الأمناء على نداء "هيهات منا الذلة"".

وفي السياق السياسي، رأى الشيخ قاسم، أن العدوان "الإسرائيلي" على لبنان والمنطقة مدعوم أميركياً بالكامل، ويأتي في إطار مشروع كبير وخطير.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن البعض يتحدث عن أن الفلسطينيين هم من بدأوا معركة طوفان الأقصى، متسائلاً عن حقيقة بداية الصراع، ولافتًا إلى أن بريطانيا هي من بدأت، وأن البداية الفعلية كانت مع إنشاء كيان الاحتلال "الإسرائيلي" عام 1948.

وأوضح أن المشروع، في أساسه، هو مشروع إبادة، لافتاً إلى أن الاحتلال قتل وشرّد الفلسطينيين، وأجرى تغييرات في مختلف البنى التحتية في فلسطين، وهجّر ملايين الأشخاص بهدف إقامة الكيان الغاصب.

وانتقد الشيخ قاسم غياب الحديث عن مظلومية أهالي غزة، في مقابل اجتماع أطراف دولية لتأييد "إسرائيل" وحقها في الدفاع عن نفسها، متسائلاً: "أين الصوت الدولي وصوت الشعوب والصوت الفاعل والمؤثر مما يجري في غزة؟ أين الدول؟ أين الأمم المتحدة؟"، مؤكداً أن ما يجري في القطاع "جريمة موصوفة".

وفي سياق متصل، أشار إلى أن البعض يعتبر أن مشكلة لبنان تكمن في دخول المقاومة في حرب الإسناد، مؤكداً أن "المشكلة هي في الاحتلال".

ولفت الشيخ قاسم إلى أن الاحتلال هو الذي كان موجوداً ويسعى إلى التوسع، وليس حرب الإسناد هي السبب، مشدداً على أن المقاومة تمثل رد فعل ومواجهة ومساراً للتحرير.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن المنطقة تواجه اليوم طغياناً أميركياً وإجراماً "إسرائيلياً"، في ظل محاولات للاعتداء على إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" هما من بدأتا العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام مرأى العالم، وأن من حق إيران مواجهة هذا العدوان. وشدد على أن مواجهة هذا الخطر الكبير تتطلب التصدي للعدوان، وهو ما يستدعي مقاومة يشارك فيها الجيش والشعب والمقاومة، وكل قادر على حمل السلاح في مختلف مواقع القدرة على المقاومة في المنطقة.

وأوضح أن وحدة الساحات تعني التعاون في مجال المقاومة لطرد المحتل، مستنكراً الانتقادات الموجهة إلى تعاون المقاومين فيما بينهم، ومؤكدًا أن هذا التعاون حق طبيعي، وأن ساحة المقاومة يجب أن تكون أوسع وأكثر شمولاً.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الطاغية، تبحث عن حلفاء وتلزم الدول الكبرى والصغرى بالانضمام إلى تحالف معها من أجل العدوان، في حين يُستنكر تعاون المقاومين مع بعضهم البعض.

وقال إن المقاومة في لبنان وفلسطين هي التي تحتاج إلى إيران واليمن والعراق وكل حر شريف، وليس العكس.

وفي الشأن اللبناني، أكد الشيخ قاسم ضرورة قيام عمل وطني يتجسد بالتعاون بين اللبنانيين، والدفاع عن الأرض وحماية السيادة، وعدم السماح للأعداء بالتحكم بلبنان.

وحذر من أن لبنان يواجه عدواناً "إسرائيلياً" خطيراً وتوسعياً، يقف وراءه كيان مجرم ومنبوذ إنسانياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الكيان "الإسرائيلي" يسعى إلى تجريد لبنان من عناصر قوته تمهيداً لاحتلال أرضه وإقامة المستوطنات، لافتاً إلى أن مسؤوليه يعلنون هذه الأهداف صراحة.

وقال الشيخ قاسم "ليس هناك مقاومة بلا احتلال لكن هناك أناس يقبلون بالاحتلال ولا يقبلون بالمقاومة لأنهم لا يملكون الحس الوطني الكافي والإرادة من أجل المواجهة"، ولفت إلى أنه "لو استطاعت "إسرائيل" أن تدخل وتصل إلى صيدا لما قصّرت لكنها لم تستطع فالمقاومة وشعبها منعوها من ذلك",

وأشار الشيخ قاسم إلى أنّ "مساعدة إيران لنا عبر مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية هي التي أوصلتنا إلى خفض التصعيد والحالة التي نحن فيها الآن"، وأكد أنّ المقاومة حدّت من تقدم الكيان ومنعته من تحقيق أهدافه في تثبيت الاحتلال وإقامة المستوطنات".

وقال الشيخ قاسم: "لم نكن لنسمع أن المطلوب أن تنسحب "إسرائيل" لولا وجود المقاومة، وأضاف: لدينا خيارين إما أن نسلّم أو أن نقاتل ونحن نقاتل صحيح أن في القتال خسائر لكن بالاستسلام لا يبقى شيء لذلك نختار أفضل السبل وهو المقاومة، ويجب أن تبقى المقاومة وتستمر وتتجهز وأن تقاتل في كل وقت يستلزم ذلك وأن تدافع عن الأرض.

وتوجه الشيخ قاسم للسلطة اللبنانية بالقول: "ألم تروا التقرير الأممي الذي تحدث عن خطر التطهير العرقي للشيعة في جنوب لبنان؟ وهو تقرير حياديّ! وقال: يجب على الدولة اللبنانية أن تهيّئ كل الأسباب ليتصدى الجيش اللبناني لقتال "إسرائيل"، مضيفًا: نحن نسأل الحكومة ماذا فعلت لتمكن الجيش من حماية لبنان وشعبه وماذا فعلت لتحمي شعبها؟".

ولفت الشيخ قاسم إلى أنّ "السفارات الخمسة خرجوا في بيانهم ليحرضوا على المقاومة ويدعون النواب والمسؤولين إلى مواجهة شعبهم ويتدخلون بشكل سافر في قضايانا اللبنانية ولا يتحدثون أبدًا عن الاحتلال".

وقال: "بعض مندوبي الدول يأتون ويتصلون بالحكومة ويطلبون منها نزع سلاح حزب الله تحت عنوان حصرية السلاح ولا يتحدثون أبدًا عن الاحتلال"، وإنّ "المشكلة في لبنان هي الاحتلال وليس المقاومة التي تدافع وتحمي وتمنع التوسع "الإسرائيلي"".

وأكد أن "وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي وأن يدافع عن لبنان ولكن هم يريدون جيشًا يقتل شعبه ويدخل في فتنة داخلية ويخرب البلد ويطالبون ما تطالب به "إسرائيل" بنزح السلاح".

وقال الشيخ قاسم: "تريدون تسليم المقاومة والبلد للعدو الصهيوني من أجل أن يكون لديكم مكتسبات خاصة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا البلد بلدنا جميعًا ويجب أن نحميه جميعًا"، متسائلًا: "أين السيادة التي تعمل عليها السلطة السياسية؟".

ودعا الشيخ قاسم السلطة اللبنانية إلى الكف عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان لافتا إلى أنّ هذا اسمه نزع السلاح الذي تريد "إسرائيل" نزعه تحت العدوان. وأضاف أن لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال.

وقال الشيخ قاسم للسلطة اللبنانية: "لماذا تلزمون أنفسكم أمام العالم بما يحقق المشروع "الإسرائيلي"؟"، وأضاف "اهتموا بما ينفع البلد وبالأوضاع المعيشية وبما يحميه ولا تقدموا بعد أوراق اعتماد للعدو".

ولفت الشيخ قاسم إلى أنّ "الأولوية اليوم لوقف العدوان وخروج هذا العدو من بلدنا وعودة الناس إلى جنوب لبنان وإعادة الإعمار".

وأكد الشيخ قاسم أن سلوك طريق اتفاق الإطار الذي اعتمدته السلطة السياسية ينطوي على تنازلات مجانية للعدو "الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن المشكلة الأولى في الاتفاق تكمن في فتح الباب أمام العلاقة مع الكيان "الإسرائيلي" مجاناً، من دون تحقيق أي مكتسبات للبنان.

وأوضح أن المشكلة الثانية تتمثل في تنازل طرف عن كل شيء، من دون أن يقدم الطرف الآخر أي شيء قبل بدء المفاوضات، مضيفاً أن التفاوض لم يعد له أي لزوم، لأن ما قبلت به السلطة باتفاق الإطار أعطى "إسرائيل" كل ما تريده، ولم يترك للبنان شيئاً.

ووجّه الشيخ قاسم دعوة إلى السلطة اللبنانية للتراجع عن اتفاق الإطار، معتبراً أن لديها الآن حجة واضحة تتمثل في عدم التزام "إسرائيل" منذ أشهر، بأي خطوة من خطوات الاتفاق.

وأشار إلى أن اتفاق الإطار يخالف اتفاق الطائف والدستور والسيادة الوطنية، ويقسم البلد بطريقة عمودية خاطئة.

وفي سياق متصل، تحدث الشيخ قاسم عن وجود "زلزال" في الولايات المتحدة، متمثّلًا بخسارة ترامب وانكسار نتنياهو، معتبراً أن لذلك انعكاساً إيجابياً معيناً بالنسبة إلى لبنان.

ولفت إلى أن الخيار اللبناني واضح بين السيادة وحمايتها من خلال الجيش والمقاومة والشعب، وبين الوصاية والاحتلال والاستسلام، قائلاً: "خيارنا السيادة".

كما دعا الشيخ قاسم السلطة إلى أن "نكون معًا تحت سقف السيادة والوحدة والتحرير ودعم الجيش من الموازنة وعدم قبول مساعدات مشروطة".

وقال الشيخ قاسم إن "إيران حسمت النتيجة بأنها بلد محوري وبأن خارطة المستقبل ستكون مدعومة بموقف إيران ودول المنطقة، وإن خارطة المستقبل ستتغير لكن ليس على الشاكلة الأميركية "الإسرائيلية" فهذه انتهت".

وأشار إلى أنّ "هناك فرصة لدول الخليج ودول المنطقة بالتفاهم مع إيران على صياغة مستقبل المنطقة".

ودعا الشيخ قاسم لوقف الحرب في اليمن و"ليختر اليمنيون مستقبلهم فلا يجوز هذا القتل للمدنيين تحت أي مبرر من المبررات".

وأضاف الشيخ قاسم: "في لبنان "إسرائيل" لن تتمكن من الاستقرار وستخرج عاجلًا أم آجلًا"، و"نحن أقوياء وأقوى منهم بإيماننا وحقنا"، قائلًا: "نحن أصحاب الأرض بالتضحيات العظيمة ودماء الشهداء التي تحيي العزة وتحرر الأرض ونحن جماعة "لبيك يا حسين" ونحن أقوياء بصمودنا الذي لا يتزعزع وارادتنا الصلبة".

ولفت الشيخ قاسم إلى أنّ إحصاءات المركز الاستشاري أظهرت أن 82% من المستطلعين يعتبرون إنهاء العدوان القضية الأكثر أهمية، فيما يرى 90% منهم أن المقاومة ضرورة في المرحلة الحالية، وأنّ 84% يرون أن السلاح ضرورة للحماية والردع في ظل استمرار التهديدات و86% يعتبرون أن اتفاق الإطار يفرّط بالمصلحة الوطنية.

ولفت إلى أن هذه الإحصاءات أُجريت في البيئة الشيعية قبل مرحلة الإيواء لكن مع إيواء أو من دونه لدينا شعب استثنائي وعائلات تضحي وتعطي ولا تأخذ، مؤكدًا أنّ نسب التأييد للمقاومة ستبقى 85 و90 و95 بالمئة.

الشيخ قاسم أضاف "نحن لسنا وحدنا نحن معنا وطنيون في لبنان وتحية لكل من حضر في اللقاء الوطني فقد أثبتم أنكم الجدارة للبنان الوطني الحر المستقل".

وخاطب الدولة قائلًا: "تعالوا نُعمّر بلدنا معًا وننقذه من ظلام الفاشلين ونحميه من جعجعة المفتنين ومن المتكئين على الوصاية الأميركية فلبنان لنا جميعًا ونحن شركاء نبنيه معًا ونتحمل تكلفة حمايته وسيادته معًا، وألا نسمح لدعاة الفتنة وأزلام الوصاية الأميركية وأعوان "إسرائيل" أن يفرطوا بشبر واحد من بلدنا فهم أعجز من ذلك".

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