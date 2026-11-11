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لبنان

علماء جبل عامل
لبنان

علماء جبل عامل": لوقف التفاوض مع العدو والعودة إلى اتفاقية 27 تشرين الثاني 2024

2026-11-11 19:22
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بمناسبة يوم شهيد حزب الله، وجه تجمع علماء جبل عامل، التحية لـ"عوائل الشهداء الشرفاء المضحين بكمال التقدير لتضحياتهم، وخالص الشكر على حسن تربيتهم، وصادق المواساة بفقدهم أعزائهم".

وطالب التجمع في بيان له اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، السلطة اللبنانية بـ"وقف التفاوض مع العدو، والعودة إلى تنفيذ مضمون اتفاقية 27 تشرين الثاني 2024"، مشددًا على أن من واجبها "وقف العدوان، وإزالة الاحتلال، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار".

ودعا التجمع "الجهات القضائية المختصة الى التحرك ضد الحملات الإعلامية المسيئة للطوائف اللبنانية في معتقداتها وتقاليدها الثقافية والاجتماعية، والتي باتت ظاهرة سيئة في مسيرة الإعلام اللبناني، بل تبدو وكأنها تخدم مشروع الحرب الأهلية".

كما دعا "كل القوى السياسية والاجتماعية إلى بذل كل جهد يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي والدعم، خصوصا في المدن والبلدات ومراكز الإيواء لأهلنا النازحين الكرام".

ورفض التجمع "كل تعرض أو إساءة إلى الجيش اللبناني"، مشددًا على "ضرورة مبادرة القضاء والجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأكد تجمع علماء جبل عامل على "الثلاثية الذهبية "شعب – جيش – مقاومة" التي حفظت السيادة لعقود قبل استبدالها بإطار فارغ لم يجلب سوى استقواء المحتل وتمكينه من الأرض".

وتوجه التجمع بـ"السلام والتحية إلى أرواح الشهداء السيد الخامنئي والسيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية"، مجددًا "العهد بالثبات على خط الولاية ومسيرة المقاومة حتى زوال الاحتلال والعودة الكريمة إلى الأرض والقرى والبلدات التي قدمت التضحيات الجسام، حفاظًا على السيادة الوطنية اللبنانية، والتزاما بواجب الدفاع المقدس عن العرض والأرض، ونصرة للمستضعفين والمظلومين".

الكلمات المفتاحية
لبنان يوم الشهيد تجمع علماء جبل عامل السلطة اللبنانية
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