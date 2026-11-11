بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى أهل بيته الطيبين الأطهار وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والصالحين والشهداء إلى قيام يوم الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرحب بكم جميعًا في أماكن التجمع المختلفة بمناسبة يوم الشهيد، في الأماكن العشرة المقررة في لبنان: في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، وحسينية الشهداء في دير قانون النهر، والنادي الحسيني في مدينة النبطية، والنادي الحسيني في الدوير، ومجمع الإمام المهدي في الغازية، ومدرسة الشهيد محمد بجيجي في مشغرة، ومقام السيد عباس في النبي شيت، ومركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك، ومجمع سيد الشهداء في الهرمل، ومجمع الإمام علي في المعيصرة كسروان. وأيضًا أرحب بكل الحاضرين وبكل المشاهدين وبكل الذين يتابعون هذا اليوم المبارك، يتابعون يوم شهيد حزب الله. السلام عليكم جميعًا برتبكم ومواقعكم وأعمالكم وحضوركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في هذا اليوم سأتحدث في قسمين: القسم الأول عن الشهادة والشهيد والشهداء، وفي القسم الثاني عن الموضوع السياسي في لبنان والمنطقة.

أبدأ بالشهادة، قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ - أحياء - وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ¤ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ - أحياء – في الآيتين يتحدث الله تعالى عن الشهداء بلغة الحياة: ﴿أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾، ﴿أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾. النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» ، فالهدف الأساس والمركزي هو أن تكون الشهادة طريقًا تؤدي إلى حمل الحق والدفاع عنه؛ لأن الموت بيد الله تعالى، لكن هذا الطريق، طريق الحق، قد يؤدي إلى القتل شهادةً في سبيل الله تعالى، هذا الطريق حتى لو لم يصل الإنسان فيه إلى الشهادة الفعلية بموته، هو إن مات على فراشه لكن يحمل هذا الاتجاه فهو في طريق الشهادة.

إمامنا علي (سلام الله تعالى عليه) عندما كتب العهد لمالك الأشتر قال في نهايته: «وَأَنَا أَسْأَلُ اللهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَعَظِيمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِعْطَاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ، أَنْ يَخْتِمَ لِي وَلَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ»، هذا دعاء أمير المؤمنين (سلام الله تعالى عليه). إمامنا الحسين سيد الشهداء على مستوى البشرية جمعاء قال: «إِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا»، الموت في سبيل الله تعالى سعادة. إذًا الشهادة هي موقع الفخر والعز والنجاح، وهي موقع الوصول إلى أعلى المراتب في التضحية في الحياة الدنيا من أجل سعادة الإنسان، وهي سعادة للإنسان عندما يذهب في طريق يؤدي إلى الشهادة، الشهادة تربية إسلامية إلهية رائدة للمميزين على مستوى البشر، لأولئك الذين وصلوا إلى أفضل المراتب من هؤلاء الناس على امتداد المعمورة وعلى امتداد الحياة على وجه الأرض، وإذًا هي شهادة بأمر من الله تعالى وتوجيه من أجل مصلحة الإنسان؛ لأن معها الكرامة ومعها الفوز ومعها النصر.

يا أحمد قصير، اخترنا يوم شهادتك في 1982/11/11 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وفي العام نفسه وبعد أشهر عديدة لأنك قدمت النموذج، دخلت إلى مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي بسيارة بيجو محملة بالمتفجرات، وقتلت 74 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا، وجرحت أكثر من مئة بعملية واحدة وتحليق واحد إلى السماء وبإقبال مميز، وقتلت في هذه العملية من لواء غولاني، ومن المخابرات، ومن القادة، ومن الضباط، هذا عمل عظيم في مدينة صور في مبنى عزمي، وهذا كان نموذجًا رائدًا، فتحت به العمليات الاستشهادية النوعية، وأثبتَّ للعالم بأن الشهادة هي المعبر إلى كل النتائج العظيمة، وكل ما حصل بعد ذلك من انتصارات وتوفيقات هي من ثمرات الاستشهاد الذي قمت به ولحق بك إخوانك في مواقع الشهادة المختلفة.

هنيئًا لك يا أحمد. يا أحمد أنت كنت مُلهَمًا، ومُلهمك هو الإمام الخميني (قدس سره) والإمام الخامنئي الشهيد (قدس سره) على درب الإمام الصدر، أعاده الله سالمًا وأخويه، وعلى درب رائد مسيرة حزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه). أنت من عائلة أعطت خمسة شهداء، هذه العائلة التي افتتحت الشهادة فيها ثم تبعك موسى وربيع ومحمد أي ماجد، وحسن أي أبو زينب، لتكون في الموقع المعطاء، ولتُعبّر في الحقيقة عن أنك في مسيرة لا بدّ أن تكون عظيمة لأن الشهادة عظيمة.

يوم الشهيد هو يوم كل الشهداء، وهو يوم كل المفقودين الذين نسعى لمعرفة مصيرهم وندعو لأهلهم بالصبر والسلوان، وهذه المسيرة هي مسيرة الجرحى والأسرى، وهي مسيرة العوائل، وهي مسيرة كل شهداء لبنان من المدنيين، من الرجال، من النساء، ومن الأطفال، هذه مسيرة حزب الله التي أردناها أن تكون مسيرة الجماعة ومسيرة الأمة، وعندما نحتفل بيوم شهيد حزب الله نحتفل بكل هؤلاء الشهداء ونحتفل بالمسيرة.

سمينا هذا اليوم في هذا العام بيوم “أحياء”، هذا اليوم هو يوم الشهداء الأحياء. الشهداء أحياء في حياتنا بنهجهم وتضحياتهم، وأحياء في عوائلهم وأبنائهم وأقاربهم، وأحياء بنهج الإسلام مع أهل الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ونهج الولاية، وأحياء في استمرارية المقاومة وعطاءات الشهداء، وأحياء في مجتمع المقاومة والعزة والكرامة والتحرير والسيادة، أحياء فرحون يستبشرون بنا ويطمئنوننا: ألا تخافوا ولا تحزنوا فالمستقبل لكم. الشهادة هي في سبيل الله، وفي سبيل الوطن وتحرير الأرض، وفي سبيل الإنسانية والحق، وفي سبيل فلسطين، وفي سبيل الكرامة، وهي كلها واحدة في سبيل الله تعالى.

يوم الشهيد هو يوم عوائل الشهداء، وتجديد العهد والولاء وحفظ أمانة الشهداء. هذا اليوم هو يوم عوائل الشهداء الذين قدموا بلا حساب، فبعض العوائل عندهم ولد وحيد، ويطلب هذا الوحيد أن توقع والدته وأن يوقع والده على أن يذهب وأن نسمح له؛ لأنه مشروط أن يكون هناك توقيع لكونه وحيدًا، لكنه يصر، والأهم أن الأهل يوافقون بكل راحة وبكل طمأنينة، ويعتبرون أنهم قدموا إنجازًا ويجب أن يوافقوا، نحن عندنا الشهيد الوحيد أعدادهم كثيرة، وعندنا عائلات فيها شهيدان وثلاثة وأربعة وخمسة، وهؤلاء عوائل متعددة، والواحد منهم، الأب والأم، يقولون: نحن حاضرون للمزيد رغم كل التقديم، فهذه عوائل عظيمة وعوائل شريفة.

أصبح لدينا بعد هذا التاريخ من سنة 1982 “العائلة الشهيدة”، إذ تجد في بعض العوائل الأب والأم والشاب والطفل والبنت والصبي كلهم استشهدوا في سبيل الله تعالى، هذه “العائلة الشهيدة”، بل أقول لكم اليوم بحمد الله تعالى: لقد أصبحنا في مرحلة المجتمع الشهيد، ومعه كلنا نكون أحياء، الحاضر منا على الأرض والمطل منا من السماء، وسنستمر كذلك أحياء بإذن الله تعالى.

يا أهلنا، أنتم الأنبل والأطهر والأشرف، أنتم الصامدون والمضحون، أنتم الأحياء ومعكم تكون العزة والكرامة، يا عوائل الشهداء أنتم القلب والروح، وأنتم عنوان الكرامة والعزة، وأنتم مستقبل الحياة، وأنتم حملة راية العدالة الإلهية مع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وأنتم جميعًا أيها الناس، أيها الأنبل والأطهر والأشرف، الأمناء على نداء “هيهات منا الذلة”.

في هذا اليوم أدعو جميع الناس أن يقرؤوا سيرة الشهداء وأن يطّلعوا عليها ليروا هذه العظمة، ونحن اليوم – كما ذكرت - نحيي ذكرى يوم الشهيد وعوائل الشهداء والجرحى والأسرى وكل المفقودين، وكذلك كل الذين يلتفون حول المقاومة.

في الموضوع السياسي، العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى المنطقة، وهو عدوان مدعوم أمريكيًا بالكامل، هو جزء من مشروع كبير وخطير، وهذه مرحلة لترتيب المنطقة بإقامة إسرائيل الكبرى، تدعمها أمريكا الطاغية والمهيمنة على منطقتنا والعالم، كجزء من قناعتها في ترتيب المنطقة التي تسيطر عليها أمريكا بالكامل.

البعض يمكن أن يقول: لكن الفلسطينيين هم الذين بدؤوا بطوفان الأقصى في سنة 2023، لا، بريطانيا هي التي بدأت، والاستكبار هو الذي بدأ، وإنشاء إسرائيل سنة 1948، هذا الكيان الغاصب، هذه هي البداية، فالبداية هناك، والمشروع بالأصل هو مشروع إبادة، قتلوا وهجّروا وأقاموا تعديلات في كل البنية التحتية في فلسطين وهجّروا ملايين الناس من أجل إقامة الكيان الغاصب، من هناك بدأ العدوان.

واليوم ما حصل في غزة بقتل وجرح 250 ألفًا من الرجال والنساء والأطفال وتدمير البيوت والكارثة الكبرى الموجودة لمليونين و500 ألف نسمة في داخل غزة، هذا كله يجري أمام أنظار العالم ولا أحد يحرك ساكنًا، بل بالعكس يجتمعون حتى يؤيدوا إسرائيل ويعتبروا أن من حقها أن تدافع عن نفسها، ولا أحد يتحدث عن مظلومية هؤلاء في هذا المكان، وهم من المدنيين ومن الناس الذين يحق لهم الحياة. أين الصوت الدولي؟ أين صوت الشعوب؟ وأين الصوت الفاعل والمؤثر؟

صحيحٌ أنه يوجد من يتحرك، وهؤلاء نشكرهم شكراً عظيماً، هناك بعض التظاهرات والمواقف والإعلانات وما شابه، لكن أين الدول؟ وأين الأمم المتحدة؟ وأين الدول الكبرى التي تدعي أنها تعمل لحقوق الإنسان؟ هذه جريمة موصوفة قائمة. إلى هناك يجب أن نتوجه، لا إلى الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه.

يقولون لك في لبنان: المشكلة هي دخول المقاومة في حرب الإسناد، لا، ليست هذه المشكلة، لبنان محتل ومنذ عام 1948 والاعتداء على لبنان يحصل، وفي سنة 1978 تم احتلال قِسم من لبنان، وفي سنة 1982 وصلت إسرائيل الغاصبة إلى بيروت، وإلى ما قبل حرب الإسناد كان عندنا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومجموعة من النقاط المختلف عليها، فالاحتلال هو الذي كان موجوداً وهو يعتدي دائماً ويحاول أن يوسّع، وليس الإسناد هو السبب، بل الاحتلال هو السبب، والمقاومة هي رد فعل، وهي مواجهة وهي تحرير.

اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما هي الدعوى ضدّ الجمهورية الإسلامية؟ قيل إنها تخصب اليورانيوم، في حين كان هناك اتفاق في سنة 2015 وهذا الاتفاق مع أمريكا، ومن حق الجمهورية الإسلامية أن تخصب اليورانيوم سلمياً وفق القوانين الدولية، لكن لا، هم يريدون حرمانها، ويريدون أخذ حقوقها، ويريدون السيطرة عليها، فاسمعوا ما يقولون: يريدون تغيير النظام، ويريدون أخذ النفط، ويريدون السيطرة على كل المقدرات الموجودة، إذًا المسألة ليست مسألة أنه يوجد أحد يخالف القانون الدولي أو يشكل خطراً على الآخرين، بل هناك طغيان أمريكي وإجرام إسرائيلي، ويريدون الاعتداء على إيران، وعلى كل حال في إيران هم الذين بدؤوا، أمريكا وإسرائيل، وهم الذين اعتدوا أمام العالم وهذا أمر واضح، إذًا من حق إيران أن تواجه.

النتيجة التي نستنتجها: أنه أمام هذا الخطر الكبير يجب مواجهة العدوان، ومواجهة العدوان يحتاج إلى مقاومة، مقاومة من الجيش والشعب وكل قادر على حمل السلاح في كل موقع من مواقع القدرة على المقاومة في منطقتنا.

عندما أعلن وحدة الساحات، ماذا يعني وحدة الساحات؟ معناها التعاون في مسألة المقاومة لطرد المحتل، وقد استنكر البعض وقالوا: كيف هكذا تجتمعون مع بعضكم؟ كيف تقبلون أن يساند أحدكم الآخر؟ ألا يرون أن أمريكا الطاغية على مستوى العالم تبحث عن الحلفاء وتُلزم الدول الكبرى والصغرى بأن تكون معها في تحالفات من أجل العدوان؟ وفي الوقت نفسه يستنكرون كيف يتعاون المقاومون مع بعضهم ليشد بعضهم أزر بعض، وهذا حق طبيعي، بل بالعكس، يجب أن تكون ساحة المقاومة أوسع بكثير، وأشمل بكثير، وتدخل فيها دول وشعوب كثيرة، فالمقاومة في لبنان وفلسطين هي التي تحتاج إلى إيران واليمن والعراق وكل حر شريف، وليسوا هم بحاجة إلينا، بل نحن بحاجة إليهم.

أولاً: كيف نقارب في لبنان ما نحن فيه؟ نحن نقول إنه في لبنان لا بد أن يكون هناك عمل وطني، والوطنية كيف تتجسد؟ تتجسد بأن نتعاون مع بعضنا وندافع عن أرضنا، ونحمي سيادتنا، وألا ندع الأعداء يتحكموا فينا، تحت سقف الدستور والقوانين، من دون أي وصاية أجنبية، ومن دون أي تنازل عن الحقوق.

اليوم أمامنا عدوان إسرائيلي خطير وتوسعي، وهو عدوان لكيان مجرم، ومنبوذ إنسانياً وعالمياً، حتى إن الدول لم تستطع أن تتحمل أن يحضر مندوبوها كلمة لنتنياهو في الأمم المتحدة، هذا منبوذ عالمياً، وبالتالي نحن أمام واقع خطير في الحقيقة.

ما مطلب الكيان الإسرائيلي؟ مطلبه تجريد لبنان من قوته من أجل احتلال أرضه، وإقامة المستوطنات. حان لنا أن نفهم، هم يتحدثون هكذا، ويمارسون هكذا، ويفعلون هكذا، ويأتي من يقول لك: لا، هم لا يريدون ذلك، بل مشكلتهم أن الحزب يقاومهم، الحزب لم يقاومهم إلا لأنهم محتلون، وُجِد أولاً: المقاومة أم الاحتلال؟ لا توجد مقاومة بلا احتلال، ولكن نعم، هناك أناس يقبلون الاحتلال ولا يقبلون المقاومة؛ لأنهم لا يملكون الحس الوطني الكافي، ولا يملكون الإرادة من أجل المواجهة.

لو استطاعت إسرائيل أن تدخل وتصل إلى صيدا لما قصرت، لكنها لم تستطع، فالمقاومة هي التي أوقفتها، وشعب المقاومة هو الذي أوقفها، والشرفاء هم الذين أوقفوها عند الحد الذي هي عليه، ومساعدة إيران لنا بمذكرة التفاهم هي التي خفضت التصعيد وأوصلتنا إلى الحالة التي نحن عليها الآن، ونحن دائماً نقول إن هناك أمرين أساسيين أوصلانا إلى الحالة التي نحن فيها الآن: صمود المقاومة وشعبها ومساندة كل القوى الشريفة في لبنان، والأمر الثاني هو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي انعكست تخفيضاً للتصعيد في لبنان؛ لأن البعض يقول: ماذا فعلت المقاومة؟ المقاومة حدّت من تقدم الكيان الإسرائيلي، ومنعته من تحقيق أهدافه في تثبيت الاحتلال وإقامة المستوطنات، وما كنا لنسمع أن المطلوب انسحاب إسرائيل لولا وجود المقاومة؛ لأن هذا ليس مطروحاً في أماكن أخرى.

العدو الإسرائيلي ما زال محتلاً، وهذا صحيح؛ لأن البعض يقول: كل ما فعلتموه وما زال محتلاً، يا أخي لا تقول لي لماذا يعتدي العدو، بل تقول للعدو لا تعتدي. فيقول لي: هو يعتدي، فماذا أفعل؟ عندي خياران: إما أن أن أسلّمه وإما أن أقاتل، ونحن نقاتل. في القتال هناك خسائر، صحيح، ولكن بالاستسلام لا يبقى شيء، لذلك نختار أفضل السبل وهو المقاومة.

يجب أن تبقى المقاومة، وأن تستمر، وأن تتجهز، وأن تقاتل في كل وقت يستلزم ذلك، وأن تدافع عن الأرض، بل يجب على الدولة اللبنانية أن تُهيّئ كل الأسباب ليتصدى الجيش اللبناني لقتال إسرائيل، وتدعم الشعب ليتشكل منهم أنصار للجيش لمقاومة الاحتلال، وتُهيّئ السلاح لهؤلاء جميعاً. نحن نسأل الحكومة: ماذا فعلتِ لتمكين الجيش من حماية لبنان وشعبه؟ وماذا فعلت لتحمي شعبها؟ ألم تروا التقرير الأممي؟ باني تشالوكا كتب تقريراً بعنوان (خطر التطهير العرقي للشيعة في جنوب لبنان)، وتحدث عن مليون و200 ألف مواطن هُجّروا أثناء العدوان الإسرائيلي، وتم تدمير 27,000 منزل، و182 مبنى عاماً، و35 مدرسة، وهذا تقرير محايد، وعلى كل حال فالأخبار كلها معروفة في هذا الموضوع، ولكن ما هو الموقف الدولي؟ وكيف يجب أن نتعاطى مع هذا الأمر؟ المفروض أن تضع حداً للعدوان، لا أن نتحدث عن المقاومة. وأكثر من ذلك، تخرج علينا بعض السفارات؛ السفارات الخمس: أمريكا، وبريطانيا، وأستراليا، واليابان، وكندا، فيصدرون بياناً يحرّضون فيه على المقاومة، ويدعون النواب والوزراء والمسؤولين في لبنان إلى أن يواجهوا شعبهم، ويتدخلون بشكل سافر في قضايانا اللبنانية، ولم يتحدثوا بكلمة واحدة عن الاحتلال الإسرائيلي، هؤلاء يتدخلون في شؤوننا الداخلية، ويجب أن يسكتوا ويتأدبوا، وعلى خارجية لبنان أن تستدعيهم وتمنعهم كتنبيه في المرحلة الأولى، ما علاقتهم بالتدخل في لبنان؟ اليوم تأتي وفود ومندوبون من دول إلى لبنان، ويتصلون بالحكومة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين، استمعوا إلى تصريحاتهم؛ كل تصريحاتهم دعم لبنان والطلب من لبنان أن ينزع سلاح حزب الله تحت عنوان حصرية السلاح، ولا ينطقون بكلمة عن الاحتلال الإسرائيلي، يا جماعة المشكلة هي الاحتلال وليست المقاومة، المقاومة تدافع، المقاومة تحمي، المقاومة تمنع التوسع الإسرائيلي، هذا دور المقاومة، لكنهم يعملون لتلك المصلحة. على كل حال ماذا ننتظر من هذه الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي؟ حتى إنهم وصلوا إلى درجة أن يطالوا الجيش اللبناني، معترضين على الجيش اللبناني لماذا لا يقاتل ويُحدث الفتنة في لبنان؟ وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي، وظيفة الجيش أن يدافع عن لبنان، هم يريدون جيشاً يقتل شعبه، يريدون جيشاً يدخل في فتنة داخلية، يريدون جيشاً يخرب البلد، لا، هذا أمر لا يمكن أن يكون مقبولاً. نحن عندنا جيش وطني شريف، قيادة وقاعدة وعناصرًا وضباطاً، يعملون من أجل حماية السلم الأهلي، والأولوية عندهم أن تخرج إسرائيل من لبنان، ولاحقًا التفاصيل الأخرى وواجباتهم يعرفون كيف يؤدونها، هؤلاء الذين يستنكرون على الجيش في الداخل أو في الخارج يريدون خدمة المشروع الإسرائيلي بعد أن عجزت إسرائيل عن تحقيق أهدافها، هؤلاء يعملون كأدوات لأنهم يطالبون بما تطالب به إسرائيل.

إذا كنتم تعتبرون أن إسرائيل لن تكف عنا إلا بنزع السلاح وإلا ستعتدي، فلتعتدِ، ما شأنكم أنتم؟ نحن الذين ندفع الثمن أكثر منكم، ولكن هل تسلموننا وتسلمون البلد للكيان الإسرائيلي من أجل أن تنالوا بعض المكتسبات الخاصة؟ كلا، لم تحزروا، هذا البلد بلدنا جميعًا، ويجب أن نحميه معًا، فنحن مسؤولون وأنتم مسؤولون أيضًا. أين السيادة التي تعمل عليها السلطة السياسية؟ إسرائيل تقتل وتدمر، اخرجوا كل يوم على الأقل واعترضوا، وقدموا شكاوى إلى مجلس الأمن، واتخذوا مواقف معينة، وهؤلاء الذين يأتون إليكم طالبوهم بأن يرفعوا الصوت معكم لتخرج إسرائيل، لكن لا يوجد أي عمل ولو شكليًا، ولو بسيطًا، ولو بالكلمة.

أدعو السلطة اللبنانية أن تكف عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان، فهذا اسمه نزع السلاح الذي تريد إسرائيل نزعه تحت العدوان، والدنيا كلها تعلم أن نزع السلاح مطلب إسرائيلي أمريكي من السلطة، يأتي أناس يقولون: تعال لأقسم لك إن هذا أمر وطني! "اجت والله جابها"، قيل لفلان: ما رأيك أن تحلف؟ قال: "اجت والله جابها"، فليس أهون من أن يدعي المرء ويخرج ويتكلم. ولكن الحقيقة واضحة وضوح الشمس، لا حصرية لسلاح المقاومة، ولا ضبط، ولا منع، ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي، هذا أمر غير وارد لا في الدستور ولا في الطائف، وليس لأحد حق في أن يمنع الدفاع عن النفس وعن الوطن.

السلطة تقول إنها مع لبنان ومع مصلحة لبنان، وأنا أريد أن أسأل السلطة السياسية: لماذا تلزمون أنفسكم أمام العالم بما يحقق المشروع الإسرائيلي؟ الزموا الصمت قليلًا، فليس كلما خرجتم بتصريح يكون عن حصر السلاح، بل صرحوا تصريحًا ضد العدوان حتى يخرج العدوان، صرحوا عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اهتموا بهذه الأمور التي تنفع البلد وتحمي البلد، توقفوا عن تقديم أوراق اعتماد، أنتم كلما ألزمتم أنفسكم بشيء يمسكون رقبتكم ويقولون لكم أنتم تقولون ذلك، يا أخلي لماذا تقولون ذلك؟ لماذا تلتزمون في حين لا تلتزم إسرائيل بشيء ولا تلتزم أمريكا بشيء ولا أحد يفعل شيئًا؟

ثانيًا: الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي، وخروج هذا العدو من بلدنا، وعودة الناس إلى جنوب لبنان، وإعادة الإعمار، هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر، نقول هذا ليفهم الجميع أن المشروع الإسرائيلي هو الخطر وهو الأولوية. أما سلوك طريق اتفاق الإطار الذي سلكته السلطة السياسية، فهذا الاتفاق كله تنازلات مجانية، تعرفون أن اتفاق الإطار فيه مشكلتان كبيرتان:

المشكلة الأولى: أنه فتح بابًا مع الكيان الإسرائيلي بشكل مجاني من دون أن تكون هناك أي مكتسبات للبنان، في الوقت الذي يدعي أنه لا خيار أمامنا إلا التفاوض، نقول له لا بأس، نحن مع التفاوض، لكن التفاوض غير المباشر، إذًا فالتفاوض يبقى قائمًا.

المشكلة الثانية والأهم: هل يفاوض أحد ويعطي اتفاقًا ويتنازل عن كل شيء وعن السيادة من دون أن يعطي الطرف الآخر أي شيء قبل بدء التفاوض؟ برأيي لم يعد هناك لزوم للتفاوض؛ لأن ما وضعتموه في اتفاق الإطار أعطى إسرائيل كل ما تريده ولم يبقَ لكم شيء، إذًا انتهى. والاتفاقات عادة تُكتب بعد النقاش والحوار والتوصل إلى برامج زمنية ولها قواعد، ولا تبدأ بأن هذا هو ما يجب فعله وانتهينا، لا أحد يكتب اتفاقًا قبل أن يبدأ، ولا أحد يأخذ اتفاقًا مُملى عليه من الأمريكيين والإسرائيليين، حتى قال بعضهم: لو أراد الإسرائيلي كتابة هذا الاتفاق لما استطاع كتابته بهذا الشكل.

أدعو السلطة اللبنانية إلى التراجع، فعلى الأقل لديكم حجة، أصبح لكم عدة أشهر وإسرائيل لم تتقدم خطوة واحدة في هذا الاتفاق، بصرف النظر عن مضمونه وعن طريقته وعن كل ما يقال عنه، قولوا: نحن نريد إعادة النظر، ونريد العودة للمناقشة من جديد، وبالتالي نريد إجراء مفاوضات غير مباشرة، فأنتم قادرون على التراجع، خاصة أن اتفاق الإطار هذا في الأصل هو خلاف الطائف، وخلاف الدستور، وخلاف القوانين، وخلاف السيادة الوطنية، وقَسّم البلد بطريقة عمودية خاطئة، هذا ليس ماشيًا، ولا يمشي لا الآن ولا في المستقبل، اتركوه، واذهبوا إلى شيء نافع.

اليوم عندنا فرصة، فرصة جيدة، ترامب هُزِم في الانتخابات، بعضهم يناقش: السياسة الأمريكية واحدة، ديمقراطي جمهوري، يا أخي، واحدة أو ليست واحدة، أكل كفًّا أم لا؟ أُهين أم لا؟ خسر خسارة مدوية أم لا؟ اليوم هناك زلزال حصل في أمريكا، هذا الذي يواجه في إيران ولبنان وفلسطين واليمن وفي كل هذه الأماكن ويُخرّب العالم، حتى في كندا، حتى في أي مكان من الأماكن، هذا خسر، وتأكيدًا خسارته لها انعكاس مُعيّن إيجابي بالنسبة لنا، الآن كم هي الإيجابية؟ ليس مهمًّا، المهم أن هذا انكسر، هذا المشروع لم يعد قادرًا أن يستمر كما هو، وهذه نقطة إيجابية. وكذلك نتنياهو انكسر، يقول لك: السياسة الإسرائيلية هي واحدة، ماشي الحال، واحدة أو اثنان أو ثلاثة، المهم هذا الذي يجعل نفسه إمبراطورًا يستطيع أن يفعل ما يريد انكسر، والآن كيف انكسر ليس مهمًّا. حتى عندما أناسه يسقطونه ولا يتركونه يأتي مرة ثانية رئيس وزراء، فمعناها أنهم لم يقدروا حتى هم أن يتحملوه، ويتحملوا ما يفعله، سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة لهم؛ لأن الانعكاس داخلي وخارجي.

نعم نستطيع أن نقول: هُزِم ترامب، وهُزِم نتنياهو، وكان للجمهورية الإسلامية، وللمقاومة في فلسطين، وللمقاومة في لبنان، ولكل المقاومين في اليمن والعراق، ولكل الشعوب الحرة، ولكل الصرخات التي نادى بها الأحرار في العالم، ولكل التظاهرات التي قامت حتى في الدول الغربية وأمريكا، كلهم هؤلاء حققوا نجاحًا بحدوث هذا السقوط المدوي، والآن الذي يأتي على أنقاضهم، نرى بعد ذلك كيف نتعاطى مع هذا الأمر.

بالنسبة للبنان، بين السيادة وحمايتها بالجيش والمقاومة والشعب، وبين الوصاية والاحتلال والاستسلام خيارنا السيادة، ماذا ستفعل إسرائيل؟ ستوسع عدوانها؟ نحن نواجه، وسنستمر صامدين بإذن الله تعالى. ما هي مسؤولية السلطة؟ مسؤوليتها أن تساعد على سيادة لبنان، لا أن تساعد على إعطاء إسرائيل أهدافها. ندعو السلطة أن نكون معًا تحت سقف السيادة والوحدة والتحرير، ندعو إلى دعم الجيش اللبناني من الموازنة، ولا تقبلوا مساعدات مشروطة، فلا كانت المساعدات من الخارج، يقولون لكم علنًا: نعطي الجيش مساعدات إذا قَتَل شعبه، وأنتم تتبعونه: دخيلك أعطنا، وهو يقول لكم: لا، أولًا تقتلونه، حتى أنه لا يعطي حتى تقتلوا، بل يريد أولًا أن تقتلوا وبعد ذلك يعطي، هذا إذلال ما بعده إذلال. لا نريد مساعدات خارجية للجيش، يعتمد على إمكاناته وقدراته، ونحن يجب أن نعطيه من الموازنة، وهذا حقنا وواجبنا.

اليوم يجب أن نكون نقرأ المشهد الموجود في العالم، إيران منذ انتهاء معركة وحرب 40 يومًا، أصبحت في مقلب آخر، إيران حسمت النتيجة بأنها بلد محوري، وبأن خارطة المستقبل ستكون مدعومة بموقف إيران والدول المحيطة في المنطقة، وهم يصنعون هذا المستقبل، خارطة المستقبل ستتغير، لكن ليس على الشاكلة الأمريكية الإسرائيلية، فهذه انتهت، وصار عندنا شاكلة جديدة. في لبنان، إسرائيل لن تتمكن من الاستقرار، وستخرج عاجلًا أم آجلًا؛ لأننا مصممون، وإرادتنا قائمة في أمانة الشهداء، وهذه اليوم فرصة لدول الخليج، ودول المنطقة: باكستان، ومصر، وكذلك تركيا، وكل دول الخليج، فرصة بالتفاهم مع إيران على صياغة مستقبل المنطقة، الآن، بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، لكن في هذا العالم. نحن ندعو إلى أن تتوقف الحرب في اليمن، وليختر اليمنيون مستقبلهم، فلا يجوز هذا القتل للمدنيين تحت أي مبرر من المبررات، فلنلملم وضعنا ولنلملم أنفسنا، ونصل إلى مكان تستقل فيه دول المنطقة.

ثالثًا: نحن أقوياء، أقوياء وأقوى منهم، نحن أقوياء بإيماننا، وحقنا، نحن أصحاب الأرض، بالتضحيات العظيمة، ودماء الشهداء التي تحيي العزة، وتحرر الأرض، نحن أقوياء بصمودنا الذي لا يتزعزع، وإرادتنا الصلبة، رجالًا، ونساءً، وأطفالًا، فكل مجتمعنا مجتمع صمود، وكل مجتمعنا مجتمع إرادة لا تنكسر، صحيح أننا أضعف عسكريًا، لكن متى كانت المقاومة أقوى عسكريًا؟ الضعف العسكري يرمم، الأهم هو الإيمان بالمقاومة، وإرادة المواجهة، وإرادة الصمود. البيوت دُمرت، هذا صحيح، ومن بناها أول مرة يبنيها ثانيًا وثالثًا ورابعًا، لكن المهم الإرادة.

يقولون: حزب الله ضعيف لأن قراره في طهران، وبعضهم يقول: لا نعرف مع من نتحدث، فكل القيادات استشهدت، هذه محاولات لإضعاف حزب الله معنويًا، ومحاولة لتغطية استزلامهم، وأنهم بلا إرادة، وإلا، فكيف تدار المعارك؟ وكيف كان أولي البأس والعصف المأكول؟ كلهم تفاجأوا، بماذا تفاجأوا؟ هل كان هناك ملائكة؟ نعم هناك ملائكة، والحمد لله تعالى، لكن هناك أحد من البشر يدير البشر والملائكة. من واجه؟ ومن أدار؟ ومن شارك في التشييع والكشاف، والانتخابات البلدية، وكل هذه النهضة التي نراها رغم كل الصعوبات؟ نحن مطمئنون إن شاء الله: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾. سنكون مع المقاومة دائمًا؛ لأنها تفتح الأمل، ومع التضحيات بمستقبل واعد، لسنا مع الاستسلام، ولسنا مع الهزيمة التي تبدأ ولا تنتهي إلا بإلغاء الوجود، فنحن جماعة: لبيك يا حسين.

تريدون أن تعرفوا أننا أقوياء؟ إحصاءات المركز الاستشاري، بالرغم من أن الوضع المعيشي بحسب مقارنة المستطلعين، يقولون: هو أسوأ من العام الماضي بالنسبة لهم، وكان عدد ونسبة الذين قالوا هذا الكلام 80%، لكن ظهرت القضية الأكثر أهمية عندهم، كم نسبتهم؟ 82% يعتبرون القضية الأكثر أهمية هي إنهاء الاحتلال وإيقاف العدوان، والذين يقولون إن المقاومة ضرورة في المرحلة الحالية بلغت نسبتهم 90%، و84% يقولون: السلاح ضرورة للحماية والردع ما دام التهديد موجودًا، و86% يقولون: اتفاق الإطار يُفرّط بالمصلحة الوطنية، وهذه الإحصاءات أين جرت؟ جرت في البيئة الشيعية، يعني هذه إحصاءات عند الطائفة الشيعية، كلها 80 و85 و90% مع استمرارية المقاومة وتحمل الصعوبات والتضحيات.

وهناك ملاحظة كتبوها، قالوا: نريد أن نلفت النظر إلى أن هذه الإحصاءات جرت قبل الإيواء؛ لأنهم يعتبرون أنه بعد الإيواء من الممكن أن ترتفع النسبة أكثر، وأنا أقول للمركز الاستشاري: بإيواء وبلا إيواء، نحن عندنا شعب لا مثيل له، وعندنا عوائل تُوضع على الرأس، وعندنا جماعة يضحون ولا يكترثون، يعطون ولا يأخذون، وهؤلاء سيبقون 85 و90 و95%.

نحن لسنا وحدنا، بل معنا وطنيون في لبنان، في لبنان أقاموا اللقاء الوطني الثاني، وحضر فيه 290 شخصية من مختلف الطوائف والمناطق في بيروت وغيرها، من نواب، ووزراء حاليين وسابقين، ورؤساء، وممثلي أحزاب، وقوى سياسية، وشخصيات ثقافية، واجتماعية، ونقابية، وإعلامية، وأساتذة جامعيين، وعلماء دين من الطوائف المختلفة، وكلهم هؤلاء مندوبون وممثلون، ولم تكن جهات تحضر وحدها، بل كان هناك تنوع، 290 من الذين حضروا اللقاء الوطني الثاني، فتحية لكم يا جماعة اللقاء الوطني، فقد أثبتم أنكم الجدارة للبنان الوطني الحر المستقل.

أختم لأقول: أيتها السلطة السياسية، وكل القوى السياسية في لبنان: تعالوا نُعمّر بلدنا معًا، ونُعيد أموال المودعين، وننقذه من ظلام الفاشلين، ونحميه من جعجعة المفتنين، ومن المتكئين على الوصاية الأمريكية، تعالوا نهتم برواتب الناس، والوضع الاجتماعي، تعالوا نضع أولوية مواجهة إسرائيل بطردها من لبنان، إلى جانب كل هذه القضايا لنعمر بلدنا، فلبنان لنا جميعًا، ونحن شركاء نبنيه معًا، ونتحمل تكلفة حمايته وسيادته معًا، ولا نسمح لدعاة الفتنة وأزلام الوصاية الأمريكية وأعوان إسرائيل أن يفرطوا بشبر واحد من بلدنا، هم أعجز من ذلك. نحن حاضرون للتفاهم على أعقد المسائل، حتى السلاح نناقشه، لكن بعد الانسحاب وكفّ الوصاية. لدينا اتفاق 2024/11/27، والقرار 1701، اتفاق الهدنة، هذه مرجعيات موجودة يمكن العودة إليها، وهي تعطينا الحق، ولغيرنا أيضًا نصيب، وبالتالي، نحن ندعو إلى أن نحقق السيادة ونبني بلدنا على أساس اعتماد هذه القرارات تحت سقف الطائف والدستور وعدم التفرد وعدم قَسْم البلد وشق البلد.

تحية إلى كل الشهداء في يوم الشهيد، وخصوصًا الشيخ راغب حرب، والسيد عباس الموسوي، والسيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، والحاج عماد مغنية، وكل الشهداء الذين قدموا في هذا المسار، وإن شاء الله، سننجح معًا، وسنفوز معًا، ومن كان مع الله لا يبالي، ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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