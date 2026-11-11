انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان النهج الأميركي في التعامل مع القضايا الدولية وقال: "إنهم يستخدمون "أم القنابل" لممارسة الدبلوماسية عبر التهديد، فمن الذي يهدد السلم والأمن الدوليين؟".

وفي تدوينة نشرها باللغة الإنجليزية عبر حسابه على منصة "إكس"، عشية مشاركته في الدورة الـ31 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31)، أوضح بزشكيان أن الولايات المتحدة "بدأت الحرب بذريعة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ثم استخدمت وللمرة الأولى صاروخ (PRSM) في مدينة لامرد جنوب إيران".

ووصف الرئيس الإيراني استخدام الولايات المتحدة الآن "أم القنابل" لممارسة الدبلوماسية عبر التهديد"، بأنه "أمر مخزٍ ومصدر عار".

لقاءات ثنائية في تركيا

وكان الرئيس بزشكيان قد وصل اليوم إلى تركيا للمشاركة وإلقاء كلمة في قمة المناخ (COP31)، حيث من المقرر أن يعقد مباحثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان وعدد من القادة المشاركين.

وعلى هامش المؤتمر، التقى بزشكيان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير التعاملات التجارية وتوسيع التنسيق لتحقيق الاستقرار والأمن والمصالح المشتركة.

كذلك، التقى الرئيس الإيراني نظيره العراقي، نزار آميدي، حيث استعرض الجانبان أحدث تطورات العلاقات الثنائية، وأكدا ضرورة تعزيز التفاعل البنّاء وتوسيع التعاون المشترك والاستفادة من الطاقات المتبادلة في مختلف المجالات.

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