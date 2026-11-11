أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع، أن الطيران الحربي السعودي شنّ 93 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية استهدف بها أعيانًا مدنية في اليمن.

وأوضح العميد سريع في تصريح له على قناته في "تلغرام" اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن الغارات الجوية السعودية استهدفت الأعيان المدنية في محافظات لحج وتعز والجوف وحجة ومأرب وذمار، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات خلفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وأوضح العميد سريع أن القوات السعودية استخدمت في هذه الاعتداءات طائرات حربية من طراز "F-15" و "تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف.

وختم المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية معلنًا أن "إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدِنا بلغ حتى الآن 4765 غارةً جويةً وهجومًا صاروخيًا".

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