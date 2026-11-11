أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بصواريخ مجنحة وطائرة مُسيّرة، استهدفتا العمق السعودي؛ ردًا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف الشعب اليمني، وعلى المجازر الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيانٍ على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "استهدفنا مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بـ 3 صواريخ مجنحة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله".

وأوضح العميد سريع أن العملية الثانية استهدفت محطة الضخ رقم 11 في منطقة ينبع بطائرة مُسيّرة، مؤكدًا أنها "حققت هدفها بفضل الله".

ونفى مزاعم السلطات السعودية باستهداف القوات المسلحة اليمنية لمكة المكرمة، مؤكدًا أن "ما يدعيه العدو السعودي من اعتراض طائرة في أجواء مكة المكرمة بهتان جديد وسقوط أخلاقي مستمر"، مضيفًا: "لم يعد هناك أحد في هذا العالم يصدق هذه الافتراءات والأكاذيب".

وشدد العميد سريع على أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية تستهدف منشآت العدو السعودي النفطية وقواعده العسكرية"، ومؤكدًا "أن يمن الإيمان أحرص على المقدسات الإسلامية من نظام آل سعود الذي يهدي كسوة الكعبة لإبستين".

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