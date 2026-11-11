أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، أن طهران قدمت إلى واشنطن ردًا واضحًا وشفافًا يتضمن مطالبها، في حين أن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن ردًا رسميًا ومحددًا على المقترح الإيراني.

وقال قاليباف في تصريح صحفي: "إن فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مرهونان بتنفيذ واشنطن الشروط الإيرانية السبعة بالكامل"، مؤكدًا أن الكرة باتت في الملعب الأميركي، وعلى واشنطن اتخاذ القرار والإعلان عن موقفها.

وشدد على أن فريق التفاوض الإيراني لم يشهد أي تغيير، وأنه لا يزال يتولى مسؤولية هذه المفاوضات، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن إذا التزمت بما جرى الاتفاق عليه وامتنعت عن التصرفات التي تبدد الثقة، مشيرًا إلى أن انعدام الثقة وسعي الولايات المتحدة إلى فرض مطالب مفرطة هما العقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

واشنطن طلبت وساطة بوتين لفتح مفاوضات مباشرة مع إيران

وأكد قاليباف أن الولايات المتحدة أخطأت في حساباتها بشن الحرب على إيران، وأصيبت بالإحباط لعدم تمكنها من تحقيق أهدافها، كاشفًا عن أن مسؤولين أميركيين توجهوا إلى موسكو وطلبوا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التواصل مع إيران تمهيدًا لإجراء مفاوضات مباشرة بين البلدين.

وشدد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواجه هزيمة جديدة إذا اتخذ قرارًا بشن الحرب مجددًا، مؤكدًا أن إيران لن تسمح لواشنطن باستنزافها وستواصل الصمود، وأنها مصممة على إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم، سواء عبر التفاوض أو من خلال إرساء معادلة ردع مستدامة.

واتهم واشنطن بفرض حصار على إيران يمنع وصول الغذاء ويعرقل التجارة والخدمات الصحية، مؤكدًا أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب، وأن أولويتها هي السلام إذا وافقت الولايات المتحدة على شروطها.

مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب

وأكد رئيس الوفد الإيراني المفاوض أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق للحرب، موضحًا أن وضعه الجديد جزء من التفاهم المتعلق بالشروط السبعة، وكاشفًا عن التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن الممر الملاحي ونظام فصل حركة المرور في المضيق.

وأوضح أن إنهاء الحرب على إيران وجبهة المقاومة يمثل أحد بنود مذكرة التفاهم وأحد الشروط الإيرانية السبعة، مشددًا على أن طهران لا تفصل بين الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" في المفاوضات أو الحرب؛ لأنهما جبهة واحدة، في مقابل إيران والمقاومة بوصفهما جبهة واحدة.

وحذّر من أن اندلاع حرب جديدة بقرار أميركي أو "إسرائيلي" سيقابل بمواجهة الطرفين معًا والرد على أي هجوم، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب سيلحق أضرارًا بدول المنطقة وأمنها واقتصادها.

الاستعداد للمساعدة في حل خلافات السعودية - اليمن

وفي الشأن الإقليمي، أكد قاليباف استعداد إيران للمساعدة في حل الخلافات بين السعودية وأنصار الله، إذا طلب الطرفان ذلك، مشددًا على ضرورة معالجة الخلافات بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

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