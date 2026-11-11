أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضائي أنّ إيران ألحقت هزيمة قاسية بالعدو، ووضعت شروطًا صارمة تشمل إنهاء الحرب على لبنان وبقاء المواد المخصبة في إيران.

وفي مقابلةٍ مع شبكة "الميادين" رسم الجنرال رضائي، ملامح مرحلة جديدة من المواجهة والترتيبات الإقليمية والدبلوماسية، مؤكدًا إلحاق "هزيمة قاسية" بالتحالف الأميركي – "الإسرائيلي" على مختلف الصعد. واستعرض تفوّق الإدارة الدفاعية الإيرانية وميدانيتها، واكتساب قدرات رادعة شملت اغتنام مسيّرات وغواصات أميركية متطورة، مهدداً باستهداف القوات المسلحة الإيرانية القواعد الأميركية القريبة والبعيدة وفي أوروبا في حال أيّ اعتداء جديد.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، نفى رضائي وجود مفاوضات حالية مع واشنطن، متمسكًا بالشروط الإيرانية الـ7، وفي مقدمتها إنهاء الحرب كليًا في لبنان وغزة وعدم إخراج أي ذرة غاز أو يورانيوم مخصب، إلى جانب كشفه عن رسالة قيادية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتوجُّه طهران لإنشاء "اتحاد خليجي" ثُمانِي للأمن والاقتصاد.

وكذلك، أكّد أنّ المواجهة الحالية أثبتت تفوق الإدارة الدفاعية الإيرانية على قيادات الجيشين الأميركي و"الإسرائيلي"، مشددًا على أنّ الحرب الأخيرة حملت دروسًا بالغة الأهمية للأمن القومي لإيران ولدول المنطقة كافة، كاشفاً عن الوضع الصحي والقيادي لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي.

استهدفنا طائرات مختلفة واغتنمنا معدات متطورة

وبيّن رضائي أنّ إيران حققت الانتصار على الولايات المتحدة و"إسرائيل" بالاعتماد على إمكاناتها الذاتية وأسلحتها وصواريخها المصنعة محليًا، حارمةً الطرفين من تحقيق أهدافهما.

وكشف عن استهداف طائرات من طراز "إف-35" و"أواكس" و"إف-15" و"إف-16" و"إف-18"، بالإضافة إلى إسقاط قرابة 200 طائرة مُسيّرة حديثة. وأضاف أن القوات الإيرانية بلغت حدًّا فاصلًا من التطور العملياتي، إلى درجةٍ، بات بمقدورها السيطرة على المسيّرات الأميركية في الجو وإنزالها، مبيناً أنه تم اغتنام 7 طائرات مسيّرة سليمة حتى الآن.

كما أعلن رضائي السيطرة على غواصتين متطورتين للغاية قادرتين على الغوص إلى أعماق تصل إلى 6 آلاف متر في المحيطات. وشدد على تفوق الهيكلية والإدارة الدفاعية الإيرانية، موضحًا أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث؛ "عديم الخبرة، عجز عن مجاراة الجنرالات الإيرانيين"، ما يكرس التفوق الإيراني في إدارة المعركة أمام واشنطن و"تل أبيب".

تآكل الغطاء السياسي لترامب ونتنياهو

وفي ما يتعلّق بمسار الحرب والتطورات الميدانية، أكّد رضائي أن "القدرة السياسية لدى ترامب ونتنياهو لمواصلة الحرب قد انتهت، فعلى الصعيد الدولي والقانوني، وكذلك داخل الولايات المتحدة والكيان، لم يعد لديهما الغطاء السياسي اللازم لمواصلة الحرب عسكرياً".

وأشار إلى أنّه في حال رغبت واشنطن و"تل أبيب" في شن هجوم جديد، "فلن تستمر الحرب، وفق حساباتهما، أكثر من 3 إلى 5 أيام"، لافتاً إلى أنّهما "الآن في محاولة تحديد الهدف المهم الذي يمكنهما تحقيقه خلال هذه الأيام الثلاثة أو الخمسة، لكنّهما لم يتمكّنا حتّى الآن من التوصّل إلى هدف من هذا النوع".

وحول التهديدات المستمرة باستهداف المنشآت الحصينة، سخر رضائي من الطروحات الأميركية و"الإسرائيلية"، قائلًا: "يقولون إنّهم يريدون قصف جبل، بحجّة وجود منشأة نووية فيه، وأن ارتفاعه يبلغ نحو 500 متر، وأنهم قد يلقون قنبلةً عليه"، مؤكداً أن "مثل هذه الخطوة الاستعراضيّة ستكون دون أي معنًى أو قيمة بالنسبة إليهم".

متمسكون بشروطنا الـ7

وكذلك، نفى رضائي صحة التقارير والأنباء التي تتحدث عن وجود مفاوضات جارية بين طهران وواشنطن، مؤكدًا أنّه "نظرًا إلى كثرة الحديث عن أن الإيرانيين يتفاوضون مع الأميركيين، أؤكّد أننا لا نجري أي مفاوضات مع الأميركيين في الوقت الراهن، ولا توجد أي مفاوضات بيننا وبين الولايات المتحدة حاليًا".

وأوضح رضائي، بصفته أرفع مسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعني بالقرارات السياسية والإستراتيجية والعسكرية، أنّ طهران قدمت شروطها، قائلاً: "لقد قدمنا شروطنا السبعة، ونحن ننتظر الرد الأميركي، لكنّ ردّهم الأوّل لم يكن كافياً بالنسبة إلينا".

وفي سياق رده على الأنباء التي تمّ تداولها حول وجود خطط لعقد لقاء مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أكّد رضائي بطلان هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، مشددًا على أنها "مطلقاً لا أساس لها من الصحّة".

ألحقنا بالعدو هزيمة قاسية

كذلك، أكّد رضائي على نجاح طهران في كسر العدوان، مشددًا على أنّ إيران "ألحقت بالعدو الذي هاجمها هزيمةً قاسيةً في هذه الحرب، على الصعد العسكرية والدبلوماسيّة والسياسيّة والاقتصادية".

وأضاف رضائي أنّ "شعبنا سجّل، بكل فخر واعتزاز، مجموعةً من الانتصارات الكبرى، ولا نزال مستعدين لمواصلة هذه الانتصارات في المستقبل، في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية كافةً".

تداعيات العدوان وأخطاء واشنطن و"إسرائيل" التاريخية

وفي ما يتعلّق بمسار المواجهة والأبعاد الجيوسياسية للحرب، أوضح رضائي أنّه "قبل نحو ثلاث سنوات، بدأ الكيان الإسرائيلي حرباً في المنطقة، فهاجم غزة ولبنان وسورية وإيران. ومنذ أكثر من عام ونصف، دخل الأميركيون هذه الحرب ضد إيران، إذ كانوا قبل ذلك يدعمون إسرائيل، ثم انخرطوا هم أيضاً في المواجهة".

وأشار إلى أنّ الانخراط الأميركي-الإسرائيلي أحدث تحولاً دولياً كبيرًا، لافتًا إلى أنهم "لو تمكّنوا من إسقاط إيران في الأيام الأولى، لما اتّخذت هذه الحادثة هذا الحجم الذي جعلها تؤثر في العالم بأسره، فاليوم لا توجد أسرة في الولايات المتحدة أو أوروبا لم تتضرّر من الهجوم الأميركي على إيران، ولا توجد مؤسّسة اقتصادية في العالم، سواء أكانت مملوكةً لكبار المستثمرين أم لصغارهم، لم تتأثّر بهذا الهجوم، وهو ما يتحدث عنه القادة الأوروبيون أنفسهم".

وشدد رضائي على أنّ السبب الرئيس لهذا التحول يعود إلى "المقاومة الاستثنائية والصمود غير المسبوق للشعب الإيراني الذي كشف عن قدرات جديدة أحبطت جميع حسابات الولايات المتحدة و"إسرائيل" وأفشلتها"، مؤكداً أنّ واشنطن و"تل أبيب" ارتكبتا "أخطاءً تاريخيّةً جسيمةً ستظل مسجّلةً في التاريخ الأميركي لقرون".

السيد مجتبى ملمّ بالملفات العسكرية والسياسية كافة

وعن قائد الثورة والجمهورية السيد مجتبى خامنئي، أكّد رضائي، سلامة صحته وإلمامه وقدرته الفائقة على القيادة وإدارة شؤون البلاد في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

وقال رضائي متحدثاً عن كواليس لقائه الأخير به: "عندما ذهبت للقائه وصلّيت خلفه، كنت أتساءل، نظراً إلى الظروف الأمنيّة الراهنة، عمّا إذا كان مطّلعاً على جميع أخبار البلاد أم لا، لكنني وجدت أنه يمتلك معلومات واسعةً أكثر ممّا أمتلكها أنا، وأنّه ملم تماماً بأوضاع البلاد".

وأضاف: "صحيح أنه شاب، لكنّه أمضى أكثر من 30 عاماً إلى جانب قائدنا الشهيد، وكان يتابع مختلف شؤون البلاد، بل كان يقدّم المشورة لقائد الثورة الشهيد، ولذلك فهو اليوم ملم تماماً بقضايا البلاد كافة".

وشدد رضائي على الكفاءة الاستثنائية التي يتمتع بها السيد مجتبى، موضحاً أنّه "يفهم المسائل العسكرية جيداً، ويتمتّع بقدرة قيادية جيدة، ويوجّه التعليمات باستمرار إلى قادة القوات المسلحة".

وفي السياق السياسي والدبلوماسي، أشار رضائي إلى أنّه "متمكّن جداً من القضايا السياسية والدبلوماسية، ويعرف كثيراً من قادة الدول معرفةً جيّدةً، ويدرك خصائصهم وسلوكهم، بل يعرف حتى طريقة اتخاذهم للقرارات".

ولفت إلى الاستقرار القيادي والدستوري في البلاد، قائلاً: "أرى أن ما حدث يمثّل معجزةً إلهيّةً لإيران؛ إذ لم يحدث أي فراغ في القيادة، ولو للحظة واحدة".

إنهاء الحرب في لبنان شرط أساسٌ لإيقافها في المنطقة

كذلك، أكّد رضائي التمسك الشديد بالشرط الإيراني القاضي بوجوب إنهاء الحرب بشكل كامل في لبنان شرطًا رئيسًا لوقف المواجهة في جبهات غرب آسيا كافة.

وشدد رضائي على محورية موقع لبنان ضمن الرؤية الإيرانية الشاملة، موضحاً أن "دول غرب آسيا أشبه بالأواني المستطرقة، فإذا نشأ انعدام الأمن في أي دولة، امتدّت تبعاته إلى الدول الأخرى، نظراً لتشارك الحدود وقربها، وترابط الاقتصادات، ومرور التجارة عبر الخليج ومضيق هرمز".

ولفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أنّ وحدة التهديد تفرض وحدة الأمن، قائلاً: عندما تُزعزع الإدارة الأميركية و"إسرائيل" أمن دولة ما، تشعر الدول الأخرى بالقلق من أن يأتي دورها لاحقاً في إطار مشروع "إسرائيل الكبرى"؛ لذا فعندما نقول إن الحرب يجب أن تنتهي في المنطقة بأسرها، بما في ذلك لبنان، فإننا نقصد استعادة الأمن الشامل لتتمكن الشعوب من التنمية والتقدم.

وشدد رضائي على أنّ الهدف الإستراتيجي لطهران هو فرض كلفة رادعة على واشنطن من خلال الحصول على الحقوق وتثبيت أمن شامل في غرب آسيا، متسائلاً عن الجرائم الإسرائيلية في غزة وتدمير منازل المواطنين في جنوب لبنان وجنوب سورية.

وختم رضائي بالقول: "البند الأوّل في دبلوماسيتنا مع الولايات المتحدة هو إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ولا سيّما في لبنان، لإنهاء حالة انعدام الأمن مرة واحدة وإلى الأبد في بلدنا ومحيطنا الإقليمي".

المقاومة "بطل مظلوم في العالم الإسلامي"

ووصف رضائي جبهة المقاومة بأنها "بطل مظلوم في العالم الإسلامي"، مؤكداً أنّه "لولا المقاومة، ولولا دفاع إيران وتصديها لمنع قيام ما يسمى إسرائيل الكبرى، لكانت الولايات المتحدة قد حققت جميع أهدافها العسكرية ولأصبحت دول غرب آسيا تحت الاحتلال الأميركي والإسرائيلي المباشر".

وأضاف أنّ تضحيات جبهة المقاومة هي التي أسهمت عملياً في الحفاظ على سيادة سورية ولبنان والسعودية والعراق، مانعةً التمدد الإسرائيلي الذي بات يهدد حتى دولاً كبرى في المنطقة مثل تركيا.

مبادرة لإنشاء "اتحاد خليجي" ثُمانيٍّ وتأكيد أمن الدول العربية

وفي سياق التعاون الإقليمي والنظرة المستقبلية للعلاقات مع دول المنطقة، أعلن رضائي عن توجه إيراني جاد ونوعي نحو دول الخليج والعراق، قائلاً: "نحن عازمون بالفعل على إنشاء اتحاد خليجي يضم الدول المحيطة بالخليج، وهي: عمان، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، العراق، وإيران، أي الدول الثماني المطلة على الخليج".

وأكّد أنّ طهران تسعى لأن "يشمل هذا الاتحاد التعاون الشامل في المجالين الاقتصادي والأمني"، مضيفًا: "أيدينا لا تزال ممدودة، ونحن منفتحون على التعاون مع الدول العربية الشقيقة والصديقة للعمل يداً بيد".

ولفت رضائي الانتباه إلى الحرص الإيراني الميداني في أثناء الضربات العسكرية ضد الأهداف الأميركية، موضحاً: "عندما استهدفنا الولايات المتحدة، ضربنا القواعد العسكرية الأميركية فقط، ولم يلحق أي أذى بالمواطنين في الدول العربية، وهو أمرٌ معقد في ظروف الحروب، لكننا حرصنا على حصر الاستهداف بالقواعد الأميركية وحدها".

خضنا 3 جولات دبلوماسية تنصلت واشنطن منها جميعًا

وبشأن مسار المفاوضات استعرض رضائي، المسار مع الإدارة الأميركية، مؤكداً خوض 3 جولات دبلوماسية كبرى: الأولى قبل "حرب الـ12 يوماً"، والثانية في جنيف قبل "حرب الـ40 يوماً"، والثالثة في إسلام آباد.

وأوضح رضائي أنّه "في الجولات الثلاث جميعها، أثبتنا أنّنا لا نسعى إلى الحرب، وأن الولايات المتحدة هي الطرف الذي يسعى إليها"، كاشفاً أنه "في إسلام آباد، وعلى الرغم من التوصّل إلى اتفاق وتوقيع الطرفين عليه، فإن الأميركيين تنصّلوا من توقيعهم، ومزّقوه بعد أقل من شهر".

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الاستمرار في المسار الدبلوماسي بجدية، قائلاً: "وضعنا 7 شروط، فإذا نفّذ الأميركيون هذه الشروط، فسنفتح مضيق هرمز. غير أن إجاباتهم تضمنت الخداع ولم نقبلها، وعليهم تقديم رد واضح وصريح"، مشيراً إلى أن دولاً كباكستان وقطر كانت الأكثر نشاطاً في الوساطة.

وأضاف أن دولاً أخرى نقلت لإيران أيضاً رسائل من بعض المقربين من ترامب، مشيراً في هذا السياق إلى العراق والإمارات وجهات أخرى "لكن أياً منها لم يكن متوافقاً مع شروطنا".

وحول الملف النووي والتخصيب، أعلن رضائي موقفاً حاسماً ينصّ على منع إخراج أي مواد مخصبة، مؤكداً: "أعلنّا شروطاً محدّدة، أوّلها أنّنا لن نخرج أي ذرة من المواد المخصّبة من إيران، وقد أبلغنا أصدقاءنا الروس بأنّ جميع المواد المخصّبة ستبقى داخل البلاد لاستخداماتنا الخاصة".

وكشف عن التوجهات الإيرانية للاستفادة من هذه المواد بقوله: "نحن نعمل على تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية، ونحتاج لموادنا المخصبة، كما نرغب في إنتاج محطات صغيرة من نوع (SMR)، وعليه لن تخرج أي ذرة، ولو ضئيلة، وستبقى تحت تصرفنا".

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