نددت حركة حماس، بالمجزرة التي ارتكبها طيران الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، باستهدافه مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأدى إلى ارتقاء 6 شهداء بينهم طبيب وطفل وإصابة 52 من المرضى والممرضين.

وأكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن قصف الاحتلال الصهيوني مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، وارتكابه مجزرة بحق المرضى وأفراد الطاقم الطبي، يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان، وسلوكًا إرهابيًا غير مسبوق.

وشدد قاسم على أن تمادي الاحتلال في جرائمه وتجاوزه جميع المحرّمات الإنسانية باستهدافه المستشفيات هو نتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي عن محاسبة قادة العدو المجرمين؛ محمّلًا مجلس السلام وممثله ملادينوف، المسؤولية عن هذه الجريمة الإرهابية؛ بسبب صمتهما إزاء جرائم الاحتلال، وعجزهما التام عن إلزامه بوقفها.

ودعا الناطق باسم حركة حماس الدول العربية والإسلامية المشاركة في مجلس السلام إلى اتخاذ موقف جاد وحازم يمنع العدو المجرم من استغلال مشاركتها في المجلس غطاءً لجرائمه.

وأوضح قاسم أن الاحتلال لا يكترث بمساعي الوسطاء والدول الضامنة والإدارة الأمريكية، ويتصرف بصورة منفلتة من أي مساءلة، مشددًا على أن هذا الأمر يضع هذه الأطراف جميعًا أمام مسؤولية كبيرة تستوجب تحركًا حقيقيًا وفاعلًا لوقف انتهاكاته المستمرة، وضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.



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