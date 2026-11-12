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فلسطين

6 شهداء وأكثر من 50 جريحًا جراء استهداف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
فلسطين

6 شهداء وأكثر من 50 جريحًا جراء استهداف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس

2026-11-12 07:15
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استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أحد مباني مجمع ناصر الطبي الواقع غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى أيضًا إلى تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بأقسام المجمّع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاعتداء على المجمع الطبي أدى إلى ارتقاء 6 فلسطينيين وإصابة 52 آخرين من المرضى والطواقم الطبية في المجمع.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، بأن الطواقم تمكنت من انتشال 6 شهداء وإجلاء أكثر من 20 مصابًا، جراء القصف "الإسرائيلي" الذي استهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي.

وأفادت مصادر محلية بان طواقم الدفاع المدني نقلت الشهداء: الطبيب رزق أبو شعيرة، جهاد نعيم أبو تيلخ، مراد أبو ظريفة، سيف غازي أبو حطب، خالد سليمان أبو عنزة، محمد نافذ أبو عودة.

وأوضحت المصادر أن القصف تسبب بأضرار كبيرة في الطابق الثاني من المجمع، طالت قسم الإفاقة والانعاش وأقسام جراحة النساء والرجال والباطنة، كما سادت حالة من الهلع في صفوف المرضى.

وهذه هي المرة السابعة التي تقصف قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي، ضمن سلسلة طويلة من استشهداف المشافي والمراكز الطبية والعاملين فيها.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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