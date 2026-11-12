عمر نشابة – صحيفة الأخبار

في 11 تشرين الثاني 1982، نفّذ الشاب أحمد قصير، ابن بلدة دير قانون النهر، عملية فدائية بطولية أدّت إلى تفجير مقرّ الحاكم العسكري "الإسرائيلي" في صور، لتصبح هذه الذكرى موعداً سنوياً لتكريم الشهداء واستذكار تضحياتهم.

يحلّ يوم الشهيد هذا العام فيما تتّسع قافلة الشهداء من فلسطين إلى لبنان وإيران. في قطاع غزة وحده بلغت الحصيلة المُعلنة 74,643 شهيداً منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى التاسع من تشرين الثاني 2026. وهذا رقم يخصّ غزة، ولا يشمل شهداء الضفة الغربية والقدس حيث استشهد 1,103 فلسطينيين بين السابع من تشرين الأول 2023 والخامس من حزيران 2026، بينهم ما لا يقلّ عن 241 طفلاً. وفي لبنان، ارتقى 8,957 شهيداً و30,665 جريحاً منذ الثامن من تشرين الأول 2023 حتى الخامس من تشرين الثاني 2026. من بينهم 4,390 شهيداً منذ الثاني من آذار 2026. وفي إيران، 3,375 شهيداً منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي في 28 شباط.

للشهادة معناها الديني ومكانتها في وجدان المجتمعات التي واجهت الاحتلال والعدوان. وفي معناها الإنساني، هي أيضاً مسؤولية تقع على عاتق من بقي حياً: أن يصون قيمة الحياة التي أُزهقت، وأن يمنع محو أصحابها أو تبرير قتلهم أو تحويلهم إلى مادة للمساومة.

والشهادة هي أيضاً في سبيل الله، في معناها الإيماني الذي يجمع بين الإيمان والدفاع عن الأرض والناس. والشهداء المقاتلون الذين قضوا وهم يدافعون عن لبنان وأهله في مواجهة الاحتلال والعدوان "الإسرائيليَّيْن"، هم المرجع الأول في الدفاع عن الوطن. ولا يجوز أن يصبح انتماء هؤلاء المقاتلين ذريعة لشطب إنسانيتهم، أو استباحة ذكرى حياتهم، أو حرمان عائلاتهم من الحقوق. فالخلاف مع جهة سياسية لا يمحو حقيقة الاحتلال والاعتداءات، ولا يلغي حقّ اللبنانيين في أرضهم وأمنهم وكرامتهم. وقد يكون من واجب أهل وأصحاب وزملاء الذين قضوا دفاعاً عن لبنان أن يرووا سير أبنائهم وأن يعبّروا عن اعتزازهم بهم.

استذكار الشهداء يقتضي أن نستعيد أعمالهم ومواقفهم وأحلامهم، لا لحظة استشهادهم وحدها. وفي الحديث عن الذين قضوا دفاعاً عن أرضهم، يُفترض أن يبقى الهدف الذي تُقاس به التضحيات واضحاً: حياة الناس وأمنهم وحريتهم، وحماية الأجيال المقبلة وتحرير الأرض من الاحتلال ومواجهة الكيان "الإسرائيلي" المجرم وكل من يقف معه ويدعمه.

متى يبدأ تكريم ذوي الشهداء؟ يبدأ في اليوم الذي تنتهي فيه مراسم العزاء، وتغادر الكاميرات، وتعود الأسرة إلى بيت تبدّل كلّ شيء فيه. يبدأ حين يحين موعد الدواء وقسط المدرسة وإيجار المنزل، وحين يحتاج طفل إلى من يصغي إليه، أو يحتاج أبٌ مُسنّ إلى من يرافقه. ولا يكفي أن يُطلب من العائلات الصبر ثم تترك وحدها. واجب المجتمع والمؤسسات والقوى المجاهدة أن يوفّروا لها دعماً مستمراً: العلاج والتعليم والسكن اللائق والدخل الذي يصون الاستقلال والمُساندة النفسية والاجتماعية لمن يرغب فيها.

ولأمّ الشهيد، خصوصاً، حقّ أن تبكي وأن تصمت وأن تتكلم وأن ترفض مقابلة صحافية. ولها أن تعبّر عن الاعتزاز بابنها وعن ألم غيابه في الوقت نفسه. ولا يملك أحد أن يفرض عليها صورة أو أن يجعل دمعتها دليلاً على ضعف. ولا يحقّ لأحد أن يمتحن إيمانها أو يسخر من الكلمات التي تستعين بها. عندما تقول إنّه شهيد في سبيل الله فليس إيمانها مادة للتهكّم. وإذا اعتزّت به فليس اعتزازها دليلاً على أنّها لم تحبّ حياته. للأمّ حقّ أن تعبّر عن استشهاد ابنها بلغتها لا باللغة التي يفرضها عليها خصوم ابنها.

كيف نحفظ وصايا الشهداء؟

نحفظ أولاً ما قالوه فعلاً بأمانة ونميّزه عما ننسبه إليهم نحن. لا يُفترض أن تتحوّل أسماء الغائبين إلى تفويض مفتوح يتحدث به أيّ شخص أو جهة. ونحفظ ذكرى الشهداء حين نصون أهلهم وبيوتهم وأرضهم، ونثبت الانتماء إلى خطّهم ونرفض التمييز بين الضحايا. ونحفظ ذكرى الشهداء حين نوثّق ظروف استشهادهم: الشهادات والصور وأماكن الاعتداءات وتواريخها وكلّ ما قد يساعد على معرفة ما حصل.

أمّا من يتعمّد إهانة الشهداء وذويهم وأمهاتهم في وسائل الإعلام، فلا يُفترض أن يمرّ فعله بوصفه مجرد مشاكسة تلفزيونية. تحويل الشهادة إلى مادة للاستفزاز والشماتة بالموت أفعال تستحقّ الإدانة والمحاسبة. فالتهكّم على أمّ فقدت ابنها سقوط أخلاقي مهما تأنّق صاحبه في الكلام ومهما احتمى بعنوان التحليل السياسي. لا شجاعة في استضعاف أمّ مفجوعة ولا ذكاء في تحويل وجعها إلى نكتة ولا قيمة مهنية في انتزاع ضحكة من جمهور على حساب والدة شهيد. ومن يعجز عن مناقشة موقف من دون إهانة أمّ فإنّ صاحبه يكشف عجز حجّته وفقر أخلاقه.

يُفترض أن يبقى التمييز واضحاً بين نقد قرار سياسي أو عسكري، وهو جزء من النقاش العام، وبين السعي إلى إذلال أمّ الشهيد أو التشهير بأسرته أو التحريض عليها. والمواجهة الفعّالة تبدأ بتوثيق الإساءة في سياقها الكامل ومُطالبة المؤسسة الإعلامية بتحمّل مسؤوليتها والتصحيح والاعتذار. أمّا إعادة نشر المقطع المهين عشرات المرات فقد توسّع دائرة الأذى بدلاً من مواجهته.

على المؤسسات الإعلامية أن تختار أيضاً: هل تريد إدارة نقاش عام، أم استثمار جراح الناس لرفع نسب المشاهدة؟ من يقبلْ باستضافة الشماتة ويكرّرها ويصنع منها إعلاناً لبرنامجه فهو مسؤول عن قراراته التحريرية ولا يكفيه أن يتذرّع بأن الكلام صدر عن ضيف. فحين تُختار الإهانة عنواناً وتُقتطع للسخرية وتُروَّج لجذب المشاهدات تصبح قراراً تحريرياً تتحمّل المؤسسة مسؤوليته.

والمطلوب موقف مُعلن يرفض هذا السلوك، وتصحيح يوازي الإساءة في وضوحه وانتشاره، واعتذار لا يتخفّى وراء عبارة «أُسيء فهمنا».

في يوم الشهيد، تُقاس جدّية الكلمات بما يحدث بعد انتهاء المناسبة. هل حصلت الأمّ على علاجها؟ هل عاد الطفل إلى مدرسته؟ هل بقيت الأسرة في منزل آمن؟ هل حُفظ اسم الشهيد وملفّه؟ وهل وجد أهل الشهيد من يقف إلى جانبهم حين تعرّضوا للإهانة؟

الكلمات المفتاحية