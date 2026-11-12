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يوم الشهيد
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لبنان

حزب الله نظم احتفالًا في الغازية إحياء لمناسبة يوم الشهيد
لبنان

حزب الله نظم احتفالًا في الغازية إحياء لمناسبة يوم الشهيد

2026-11-12 08:47
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أحيا حزب الله في بلدة الغازية مناسبة يوم الشهيد، باحتفال حاشد حضره علماء دين، وشخصيات سياسية وفعاليات اجتماعية، وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وجمهور غفير من الأهالي وعوائل الشهداء الذين شاركوا في استعادة معاني التضحية والوفاء للمسيرة التي رسمها الشهداء بدمائهم الطاهرة.

استُهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم والنشيدين الوطني ونشيد حزب الله قبل أن تُعرض مراسم لتكريم الشهداء بوضع إكليل من الورد عند نصب شهداء المقاومة الإسلامية في البلدة.

وتحدث في الاحتفال الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس الذي أكّد على أهمية هذه المناسبة التي وصفها بأنها "مناسبة وصل وليس مناسبة قطع"، مشددًا على أن "دماء الشهداء لم تُقدّم عبثًا، بل كانت ولا تزال السياج الحقيقي الذي يحمي لبنان وشعبه من العدوان والهيمنة".
ورأى اللقيس أن الشهداء "رسموا بمهجهم خريطة الطريق نحو دولة قوية، منيعة قادرة على الدفاع عن قرارها وسيادتها".

كما لفت إلى أن التحديات الراهنة في المنطقة تستدعي المزيد من الوعي والوحدة، مؤكدًا أن المقاومة تبقى خيارًا راسخًا في وجدان اللبنانيين، وأن الوفاء للشهداء يكون بالثبات على مبادئهم والالتزام بقيمهم، وبحماية المجتمع من كل أشكال الاستهداف السياسي والأمني والإعلامي.

واختُتم الحفل بتقديم باقات من الورد لعوائل الشهداء والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء وجدانية أكدت أن نهج الشهادة والمقاومة ما زال حيًا وأن الأجيال الجديدة تواصل حمل الراية بثبات وإيمان.


 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله يوم الشهيد الغازية
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