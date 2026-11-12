أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد كيومرث حيدري، أن القوات الإيرانية دمّرت "300 طائرة للعدو على مدارج المطارات وفي الجو"، وأخرجت مدمرتين حربيتين أميركيتين من الخدمة، مشددًا على أن جميع القواعد الأميركية تقع في مرمى النيران الإيرانية.

وقال حيدري إن القوات المسلحة الإيرانية "كسرت شوكة أميركا"، مضيفًا أنها لم تعد تمتلك "شوكة جوية ولا بحرية"، وأنه "لا يوجد اليوم أي أميركي في الخليج".

وأوضح أن الولايات المتحدة خسرت أكثر منظوماتها الدفاعية والرادارية قيمةً، نتيجة قوة الطائرات المسيّرة والصواريخ التي يمتلكها المقاتلون الإيرانيون، مؤكدًا أن تدمير المعدات الدفاعية والرادارية الأميركية الأكثر تطورًا في المنطقة أثبت "بطلان ادعاء الاستكبار بأنه لا يُهزم".

وأشار إلى أن العمليات الإيرانية شملت تدمير منظومات متطورة لكشف الطائرات الشبحية وسفن حربية، إضافةً إلى معدات معقدة للحرب الإلكترونية كانت متمركزة في القواعد الإقليمية.

وكشف حيدري أن القوات الإيرانية أخرجت مدمرتين حربيتين أميركيتين من الخدمة يومي الـ 7 والـ 8 من أيلول/سبتمبر الماضي، بفعل نيران الصواريخ الإيرانية، موضحًا أن المدمرتين فرّتا من شمال المحيط الهندي تحت نيران كثيفة من القوات المسلحة، بعد تكبّدهما خسائر فادحة.

وأضاف أن القوات الإيرانية دمّرت غالبية الطائرات الاستراتيجية للعدو خلال هجوم استمر ثلاثة أيام على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، مؤكدًا تدمير 300 طائرة على مدارج المطارات وفي الجو.

ولفت إلى أن منظومات الحرب الإلكترونية الإيرانية مكّنت القوات المسلحة من الاستيلاء على عدد من هذه الطائرات بوصفها غنائم.

وفي ما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في المنطقة، قال حيدري إن المسافة بين أقرب حاملة طائرات أميركية والحدود الإيرانية في تشابهار تبلغ حاليًا نحو 500 كيلومتر.

وأضاف أن التدمير الكامل لرادارات الإنذار المبكر والمنظومات الدفاعية في المنطقة جعل القواعد الإقليمية للعدو مدمّرة، مؤكدًا أن المعتدين لم يعد لديهم أي أمل في هذه القواعد، ولم يبقَ أمامهم سوى الاعتماد على أسطح حاملات الطائرات التي تراجعت بدورها.

ولفت العميد كيومرث حيدري إلى أن "القوة التي ترى نفسها منتصرة في الميدان لا تفضّل الفرار على البقاء فيه". كما كشف عن تشكيل مقر خاص لرصد حاملات الطائرات والسفن الحربية التابعة للعدو والاشتباك معها، مشيراً إلى أن القوات المكلّفة بهذا المقر تلقت تعليمات باستهداف أي سفينة حربية ترصدها بنيران كثيفة.

وفي شأن الاستعداد لأي مواجهة مقبلة، أكد أن بنك أهداف الحرب المحتملة المقبلة أصبح جاهزًا من دون قيود جغرافية، موضحًا أن القوات المسلحة الإيرانية حدّدت أهدافًا تتجاوز منطقة الحرب السابقة. وحذّر من أن أي دولة تكون مصدرًا للعدوان على إيران أو تسهّل وقوعه ستُدرج مباشرةً ضمن بنك الأهداف المشروعة، وستواجه رداً مماثلاً.

وشدّد على أن المقاتلين الإيرانيين سيردّون على أي عدوان جديد "برد حاسم وفوري ومدمّر من دون أي قيود".

الكلمات المفتاحية