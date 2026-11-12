لماذا يُستشهد الرجال أو المقاومون؟ سؤالٌ قديمٌ جديدٌ، لكنّه حاضر وربّما مطلوب ولا سيّما اليوم في لبنان. المسألة تُعاد وتُعاد وتُعاد من باب السجال والمناكفة وتحطيم روح التضحية لدى فئة أساسية في البلد، ترى نفسها معنية بالدفاع عن أرضها، انطلاقًا من الحقّ الطبيعي والفطري في طرد أيّ غاصب أو محتلّ فكيف بـ"إسرائيل"؟

من جان جاك روسو إلى كربلاء

يتحدّث المفكّر الفرنسي الشهير جان جاك روسو عن أن التضحية هي فعلٌ إرادي وأخلاقي يتجاوز فيه الإنسان مصلحته الفردية، ويضع حياته وإمكاناته في خدمة الخيْر العام، انطلاقًا من شعوره بالانتماء والمسؤولية تجاه الجماعة الوطنية، واستعداده لتحمل المخاطر دفاعًا عن حريتها ووجودها.

في الموروث الديني، كرّس الإمام الثالث للمسلمين الشيعة؛ الحسين بن علي (ع) المفهوم الأكثر جلاءً للشهادة بحركته وثورته وشهادته، ولا سيّما حين قال "إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمًا".

مؤسّس المذهب الجعفري الإمام الصادق (ع) يُنقل عنه كذلك في المصادر التاريخية الموثوقة أن "الجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد".

على صعيد المفكّرين الإسلاميين المعاصرين الذين حفلَ بهم القرن العشرون وما زالت تركَتُهم الثورية تتناقل وتُدرّس من جيل الى جيل، يبرز روح الله الخميني (قده)، إذ يُشير الى أن "الشهادة في سبيل الله لا يمكن أن تُقاس بالغلبة أو الهزيمة في ميادين القتال. مقام الشهادة نهاية العبودية والسير والسلوك في العالم المعنوي.. إن الشهادة عزّ أبديّ".

في جنوب لبنان خلال السبعينيات ومع سطوع حركة إمام المحرومين السيد موسى الصدر، لم تعد قضية الجنوب مجرد قضية منطقة مهمّشة تعاني الحرمان والإهمال، بل تحولت في خطاب سماحته ومشروعه إلى قضية وطنية وإنسانية تتصل بكرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمن، وبمسؤولية المجتمع والدولة في حماية الأرض وصون السيادة.

وهنا، تكتسب كلمات الإمام الصدر عن الشهادة معناها الأعمق، حين يقول: إن "المعادلات التي تُدرس في موازين القوة العسكرية وفي حسابات الربح والخسارة تختلّ جميعًا عندما يدخل عنصر الشهادة في الميدان.. إن الشهادة تُحوّل الفرد إلى سلاح لا يُقهر وتجعل الشهيد ينبوعًا متدفّقًا يهزّ الجميع ويحرك الإنسان وضميره وطاقاته في كل مكان".

حربٌ لتجريد التضحية من معناها

اليوم تُشنّ حربٌ مسعورة في لبنان على قيمة التضحية والدفاع عن الحقّ، وعلى كلّ الموروثات التي كرّست في وجدان اللبنانيين معنى رفض الذلّة والاستسلام للاعتداء والاحتلال، كأن المطلوب ليس فقط مناقشة خيارات المقاومة ووسائلها وأدائها، وهو نقاش مشروع في الحياة الوطنية، بل الذهاب أبعد من ذلك نحو تجريد التضحية نفسها من معناها، وتصوير كلّ من يرى في الدفاع عن الأرض واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا كأنه يحمل عبئًا على المجتمع، لا يتحمّل مسؤولية تجاهه.

هل يمكن للأوطان أن تستمرّ بلا بذل؟

وهنا تبرز المسألة في بعدها الفلسفي والإنساني الأعمق: هل يمكن للأوطان أن تستمرّ دون استعداد أبنائها للبذل؟ وهل يمكن للحرية أن تبقى حرية، وللسيادة أن تبقى سيادة، وللكرامة أن تبقى كرامة، إذا لم يكن هناك من يستعدّ للدفاع عنها عندما تصبح مهدّدة؟

التضحية ليست نقيض الحياة، بل قد تكون، في لحظات تاريخية استثنائية، شرطًا من شروط استمرارها. البشر لم يبنوا أوطانهم ومجتمعاتهم على المصالح الفردية وحدها، ولم تكن الحقوق والحريات والكرامات التي يتمتعون بها اليوم هبات مجانية، بل كانت ثمرة نضالات وتضحيات متراكمة، قدّم خلالها أناس كثيرون مصالحهم وأمنهم وحياتهم من أجل أن يعيش الآخرون في أوطان أكثر حرية وأمانًا وعدالة.

ومن هنا، فإن الاستشهاد في سبيل الوطن لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه تمجيدًا للموت أو استسهالًا للحياة، بل بوصفه موقفًا إنسانيًا وأخلاقيًا يتصل بالدفاع عن حقّ الجماعة في الوجود، وعن حقّ الإنسان في أرضه، وعن كرامة لا يمكن أن تستقيم مع الاحتلال والإذلال. فثمّة فارق جوهري بين أن تكون الحياة غايةً تستحق الحماية، وبين أن تتحوّل المحافظة على الحياة إلى ذريعة للتنازل عن كلّ ما يجعلها جديرة بأن تُعاش.

جوهر التضحية

المجتمعات التي تفقد القدرة على التضحية من أجل قيمها العليا تصبح أكثر عرضة لفقدان تلك القيم نفسها. الوطن ليس مجرد مساحة جغرافية أو حدود مرسومة على الخرائط، بل هو ذاكرة وانتماء وحقوق وسيادة ومصير مشترك. وحين تتعرّض هذه العناصر للتهديد، يصبح الدفاع عنها امتحانًا لمعنى المواطنة، ولطبيعة العلاقة بين الفرد والجماعة، ولقدرة المجتمع على حماية وجوده واستقلال قراره.

التضحية، في المقابل، ينبغي ألّا تتحوّل إلى قيمة مُنفصلة عن غايتها، فجوهرها الأخلاقي يكمن في أن تُبذل الحياة من أجل حماية الحياة، وأن يكون الدفاع عن الأرض دفاعًا عن الإنسان الذي يسكنها، وعن حقّه في الأمن والحرية والكرامة. ومن هنا أيضًا لا يجوز اختزال عدالة قضية الدفاع عن الوطن في أي موقف سياسي، كما لا يجوز النظر إلى عدالة القضية بوصفها تبريرًا لكل الوسائل والممارسات؛ فالتضحية التي تستمد معناها من الحق لا تنفصل عن احترام حياة المواطنين وصون كرامة الإنسان.

الشهادة وبقاء الأمة

ولعلّ هذا هو أحد أهمّ المعاني التي أراد الإمام السيد موسى الصدر ترسيخها في الوجدان اللبناني، حين ربط بين الشهادة وحياة الوطن وبقاء الأمة، وحين أكد أن حياة المواطن أمانة غالية لا تُبذل رخيصة، وإنما تُقدّم في سبيل حياة الوطن. إنها معادلة أخلاقية بالغة العمق: ليست قيمة الشهيد في أن الحياة قد انتهت بالنسبة إليه، بل في أن ما دافع عنه يتصل باستمرار حياة الآخرين، وبقاء وطنه، وصيانة كرامة مجتمعه.

ولذلك، فإن السؤال الحقيقي اليوم ليس لماذا يّستشهد الرجال أو المقاومون، بل لماذا يفقد بعضنا القدرة على فهم الدوافع الإنسانية والوطنية التي تجعل الإنسان مستعدًا للتضحية من أجل أرضه؟ وكيف يمكن بناء وطن يطلب من أبنائه أن يدافعوا عن سيادته، ثم ينكر عليهم حقّهم في الاعتقاد بأن الدفاع عن الأرض واجب وطني وأخلاقي؟ وكيف يمكن أن نطالب الناس بالتمسّك بالوطن، من دون أن نفهم أن هذا التمسك قد يتطلب منهم، في ظروف استثنائية، بذلاً وتضحيات جسيمة؟

ولعلّ هذه المعاني وجدت امتدادًا لها في تجربة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) وخطابه على مدى عقود، حيث احتلّت الشهادة موقعًا مركزيًا في فهمه لمعنى المقاومة، وفي تفسير العلاقة بين الإيمان والتضحية والوفاء للأرض، فقد استحضر باستمرار الذاكرة الحسينية بوصفها مرجعية أخلاقية للثبات على الحق، وربط بين الشهادة وبين الإخلاص للقضية والوفاء للذين بذلوا حياتهم دفاعًا عن لبنان وفلسطين.

ومن هنا، فإن استحضار سيد شهداء الأمة (رض) في سياق هذا النقاش لا ينفصل عن استحضار الإمام الصدر، وبين التجربتيْن في تأصيل مفهوم المقاومة والبذل والتضحية تتجلى مسألة أساسية: أن قضية الجنوب لم تكن في الوجدان المقاوم مجرد قضية حدود جغرافية، بل قضية إنسان وحق وذاكرة وانتماء.

نعود إلى السؤال الأول: لماذا يُستشهد الرجال والمقاومون؟ ربما لأن الإنسان، في لحظات تاريخية معيّنة، يكتشف أن هناك ما هو أكبر من مصلحته الفردية، وأن الأرض ليست مجرد تراب، والوطن ليس مجرد حدود، والكرامة ليست مجرد شعار. الشهادة ليست انتصارًا للموت على الحياة، بل هي، في معناها الإنساني والأخلاقي الأعمق، تضحية من أجل أن تنتصر الحياة والكرامة، وأن يبقى الوطن وطنًا، والأرض لأهلها، والكرامة حقًا لا يقبل المساومة، والسيادة مسؤولية يتشارك جميع أبناء الوطن في حمايتها.

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