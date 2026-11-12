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31 عامًا ولم تنسَ الحاجة آمنة غندور تفاصيل الصبا والشباب والأيام الأخيرة لابنها قبل تنفيذه عميلته الاستشهادية الشهيرة في بنت جبيل عام 1995. هو الاستشهادي ملاك أو صلاح غندور الذي أصرّ وعمل كثيرًا من أجل تنفيذ عملية بطولية ونوعية بقافلتيْن للصهاينة.

تتحدّث الحاجة آمنة بروحٍ صلبة وكأنّ السنوات لم تمضِ، وكأنّ صلاح كان بين أسرته بالأمس. تسرد حكايات لم تغب عن بالها منذ صغره الى لحظات التحاقه بصفوف المقاومة الأولى جنوبًا، والى يومِ ودّعها قبل من ارتقائه.

في مقابلة مع موقع العهد الإخباري، تعود الحاجة آمنة الى تلك اللحظات وما قدّمه الاستشهادي ملاك من عزّة ورفعة لعائلته الصُغرى وتلك الكبرى التي تضمّ اليوم آلاف الشهداء الجهاديين والمقاومين الأحياء.

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