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يوم الشهيد
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خاص العهد

حكاية ملاك الاستشهاديين عصيّة على النسيان

2026-11-12 09:23
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لطيفة الحسيني - كاتب
415 مقالاً

صحافية لبنانية


31 عامًا ولم تنسَ الحاجة آمنة غندور تفاصيل الصبا والشباب والأيام الأخيرة لابنها قبل تنفيذه عميلته الاستشهادية الشهيرة في بنت جبيل عام 1995. هو الاستشهادي ملاك أو صلاح غندور الذي أصرّ وعمل كثيرًا من أجل تنفيذ عملية بطولية ونوعية بقافلتيْن للصهاينة.

تتحدّث الحاجة آمنة بروحٍ صلبة وكأنّ السنوات لم تمضِ، وكأنّ صلاح كان بين أسرته بالأمس. تسرد حكايات لم تغب عن بالها منذ صغره الى لحظات التحاقه بصفوف المقاومة الأولى جنوبًا، والى يومِ ودّعها قبل من ارتقائه. 

في مقابلة مع موقع العهد الإخباري، تعود الحاجة آمنة الى تلك اللحظات وما قدّمه الاستشهادي ملاك من عزّة ورفعة لعائلته الصُغرى وتلك الكبرى التي تضمّ اليوم آلاف الشهداء الجهاديين والمقاومين الأحياء.

الكلمات المفتاحية
يوم الشهيد الاستشهاديون الشهيد صلاح غندور أحياء
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