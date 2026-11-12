رأى رئيس "حركة الأمنيين" الصهيونية، العميد (احتياط) في جيش الاحتلال إيرز فينر، أن الخطر الوجودي على الكيان الصهيوني ليس من إيران، وإنما من الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن "لدى السلطة الفلسطينية، التي تموّل من يقتلون "إسرائيليين"، 70 ألف جندي مسلّح، يُطلق عليهم اسم رجال شرطة، وهم مدرّبون ومدرّعون"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وفي إطار جلسة تناولت بناء التصور الأمني المستقبلي لـ"إسرائيل"، قال فينر: إنه "في ضوء ما يحدث وراء الخط الأخضر، فإن التهديد الأخطر على وجود "دولة إسرائيل" يأتي من جهة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

أضاف: "إذا قررت السلطة الفلسطينية وعائلات الجريمة، التمرد، فستقع هنا 7 آلاف عملية شبيهة بالسابع من أكتوبر. كان السابع من أكتوبر فظيعًا، لكن تخيّلوا ما سيحدث إذا اجتاحوا البلاد انطلاقًا من طولكرم وقلقيلية. يمكن منع ذلك اليوم، بل يجب منعه".

وعندما سُئل عن العلاقة بين "الإرهاب" في "يهودا والسامرة" وتسرّب الأسلحة إلى منظمات الجريمة، أشار فينر إلى "قوى الإسلام المتطرف"، وقال: "عندما جاء الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، قبل بضعة أشهر، لإجراء مصالحة بين عائلتين كبيرتين من عائلات الجريمة، اتّضح كل شيء".

وتطرق فينر إلى إخفاقات التصور الأمني التي أدت إلى "كارثة" السابع من أكتوبر، فقال: "كنا نائمين ولم نكن في حالة تركيز. العقيدة الجديدة واضحة؛ لن يكون هناك احتواء بعد الآن. من الآن فصاعدًا، ستكون هناك مبادرة هجومية ومنع".

وردًا على سؤال بشأن الأصوات المتزايدة في الولايات المتحدة الداعية إلى تقليص المساعدات الأمنية، طلب فينر تغيير المصطلحات، وقال: "هذه ليست مساعدات، بل استثمار استراتيجي. وتُظهر الأبحاث أن الولايات المتحدة حصلت على عائد بنسبة 240% مقابل كل دولار استثمرته في "إسرائيل"".

وختم قائلًا: «في مواجهة جميع التحديات التي تقف أمام "إسرائيل"، تطلب "حركة الأمنيين" التحذير من الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، وتوجّه نداءً إلى الأحزاب الصهيونية لوضع الأنا والمسائل الشخصية جانبًا، والعمل على تشكيل حكومة وحدة تستطيع مواجهة التهديدات التي تلوح في الأفق".

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