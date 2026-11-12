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إيران

بقائي للأميركيين: لا يمكنكم التملص من مسؤولية جرائم الحرب ضد إيران بالضجيج الإعلامي
إيران

بقائي للأميركيين: لا يمكنكم التملص من مسؤولية جرائم الحرب ضد إيران بالضجيج الإعلامي

2026-11-12 10:23
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ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على اتهامات المسؤولين الأميركيين المتكررة لإيران بالإرهاب، وخاطب هؤلاء قائلًا: "لا يمكنكم التملص من مسؤولية جرائم الحرب والأعمال الإرهابية المرتكبة ضد إيران بالضجيج الإعلامي، وتصوير أنفسكم كضحايا".
وأكد بقائي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن تكرار الاتهامات الأميركية لإيران بالإرهاب بالتزامن مع نشر خبر اختفاء وزير الخزانة الأميركي "لا أساس لها من الصحة".

وكتب بقائي يقول: "إن أميركا، في عدوانها المشترك مع الكيان الصهيوني على إيران، لم ترتكب جرائم حرب شنيعة فحسب، بل ارتكبت أيضًا إرهاب دولة على مستوى غير مسبوق باغتيالها الجبان لمسؤولين وعلماء إيرانيين".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "الآن، شنت أميركا نفسها حملة إعلامية واسعة النطاق تحت عنوان زائف هو "الإرهاب الإيراني" لتصوير نفسها كضحية!".

وأضاف قائلًا: "تتوهم أميركا أن تصوير نفسها كضحية سيجعل العالم ينسى تاريخها الطويل من العدوان والإرهاب، ويصدق مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة حول مؤامرة إرهابية وهمية!".

وأكد بقائي أن "الضجيج الإعلامي لا يستطيع تزييف التاريخ، أو تبرئة المجرمين، أو إخفاء هويات مرتكبي وقادة العدوان العسكري والإرهاب وجرائم الحرب".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإرهاب الرد الإيراني على العدوان الصهيوني إسماعيل بقائي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران وزارة الخارجية الإيرانية
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