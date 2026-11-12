ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن المحلل الصهيوني البارز عميت سيغل اجتمع مع المحلل الأميركي دان سينور، على منصة واحدة في بودكاست مباشر، وتحدثا عن المأزق السياسي في "إسرائيل"، والخيارات المتاحة لتشكيل حكومة، وكذلك عن التغييرات في السياسة الأميركية وانعكاساتها على "إسرائيل".

وفقًا للصحيفة فقد استهل الأميركي سينور الحديث بسؤال بدا بريئًا: ما الذي يحدث في الاتصالات الرامية إلى تشكيل الحكومة في "إسرائيل"؟ واعترف سيغل قائلًا: "أشعر بالخجل لأنني قطعت مسافة 6 آلاف ميل لمجرد أن أقول لك إنني لا أملك أدنى فكرة". وأضاف: "بما أننا هنا، فلنتناول الخيارات. هناك نكتة "إسرائيلية" قديمة لإفرايم كيشون تقول إنه عندما تحين لحظة الحقيقة، يحين الوقت للبدء بالكذب. وهذا بالضبط ما يحدث الآن في "إسرائيل"".

وتابع سيغل: "لدينا عمليًا أربعة خيارات، تستند جميعها إلى كذبة أو إلى خرق وعد انتخابي. الخيار الأول هو التوجه مجددًا إلى الانتخابات. لا أعتقد أن أحدًا يريد ذلك فعلًا، لكن هذا قد يحدث. والخيار الثاني هو حكومة أقلية تحظى بدعم خارجي من 19 عضو "كنيست" (البرلمان) عربيًا. من السهل تذكّر ذلك: حروب "إسرائيل"، 48 مع اليهود و67 مع العرب".

أضاف: "الخيار الثالث هو حكومة يسارية مع الحريديم، تحصل على 61 مقعدًا. يبدو لي هذا سخيفًا، على الأقل، بسبب الحملة التي خاضتها أحزاب التغيير، والتي استندت إلى معارضة الحريديم على خلفية قانون التجنيد. ومع ذلك، تتغلب الحسابات الحسابية على المبادئ. والسؤال هو ما إذا كان الحد الأدنى الذي يقبل الحريديم بالحصول عليه يلتقي بالحد الأقصى الذي يستطيع اليسار تقديمه".

وتابع سيغل: "أما الخيار الرابع، فسأقول، من دون ادعاء الموضوعية، إنه الأفضل في نظري، وهو حكومة وحدة. أعتقد أن الحكومة المستقرة الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات الخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، وبالطبع في الشرق الأوسط، هي حكومة وحدة تستند إلى القوتين الرئيسيتين في "إسرائيل"، وسط اليسار واليمين».

نتنياهو لم تعد لديه حيل

وأوضح سيغل أن نتنياهو يريد أن يكون الأول في التناوب على رئاسة الحكومة، لكي يعمل مع ترامب خلال السنتين المتبقيتين من ولايته، لكنه يرى أن خطابه الحاد في مراسم أداء اليمين الدستورية لـ"الكنيست" ألحق الضرر بفرصه في تشكيل حكومة وحدة. وقال: "نتنياهو، البالغ من العمر 77 عامًا، لم تعد لديه حيل يخرجها من جعبته. لقد نفدت. أنهى الانتخابات ومعه 46 عضو "كنيست"، وحتى "يهدوت هتوراه" غادرته رسميًا. لا يستطيع تشكيل ائتلاف يميني. أمله الوحيد هو الانتظار، أو تحريك الخيوط لكي ينهار منافسوه". وبحسب سيغل، كان على نتنياهو، بدلًا من إبعاد شركائه المحتملين بخطاب ضد أعضاء "الكنيست" العرب، أن يضع المعارضة أمام خيار بين حكومة أقلية بدعمهم وبين حكومة وحدة.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" توسع الحديث ليشمل التحديات السياسية التي تواجه "إسرائيل". وحذّر سيغل من أن "إسرائيل" استبدلت التصور الأمني الذي سبق السابع من أكتوبر بتصور خطير آخر، مفاده أن النشاط العسكري في جميع أنحاء الشرق الأوسط لا ثمن له. وقال إن على "إسرائيل" إعطاء الأولوية للجبهات الأهم، وإبداء الاستعداد للتفاوض في سورية وغزة. وأضاف: "من المرجح أن يكون هناك بعد عامين رئيس أكثر عداءً لـ"إسرائيل". علينا المضي قدمًا في خطة السلام التي طرحها ترامب، لأن البديل أسوأ". كما حذّر من الفجوة بين المعارضة الواسعة في "إسرائيل" لإقامة دولة فلسطينية وبين التوجهات السائدة في الولايات المتحدة، حيث يتسع، بحسب قوله، التأييد لإقامة دولة واحدة غير يهودية بين نهر الأردن والبحر".

وأشار سينور بحسب الصحيفة العبرية إلى تهديد سياسي محتمل آخر بالنسبة إلى "إسرائيل"، يتمثل في صعود عبدول السيد داخل الحزب الديمقراطي، وقال: "عندما كنت في "إسرائيل" قبل شهر، سألني الجميع عن ممداني. قلت لهم: انسوا أمر ممداني. الشخص الذي عليكم التركيز عليه هو عبدول السيد". وبحسب قوله، "يستطيع السيد، خلافًا لممداني، الترشح لرئاسة الولايات المتحدة منذ عام 2028، بل والفوز بها. وادعى سينور أن السيد لم يخفف مواقفه المناهضة لـ"إسرائيل" حتى خلال الانتخابات العامة، ووصف حملته بأنها معادية للسامية".

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