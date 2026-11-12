كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد
المقال التالي ما الذي دعا إليه بترايوس المعروف بعدائه لإيران؟

مقالات

تخريج العلماء من بيوت الشهداء... بعض الوفاء
مقالات

تخريج العلماء من بيوت الشهداء... بعض الوفاء

2026-11-12 11:39
213
الدكتور أحمد الشامي - كاتب
3 مقالاً

 أستاذ علم الاجتماع السياسي

ثمة بيوت لا تشبه سواها. بيوتٌ غادرها أحبّتها ذات يوم، فعادوا إليها في الذاكرة حكايةً أكبر من الغياب. بيوتٌ دفعت من أعمارها وأحلامها ثمنًا لقضية آمنت بها، فصار للشهادة فيها مكان، وللانتظار معنى، وللأمل حكاية لا تنتهي.

ما أقسى أن يرحل الأحبة، والأقسى أن تلحق بهم ذاكرة الناس. ففي هذه البيوت حياة تستحق أن تُروى، وأحلام تنتظر أن تكبر، وأشخاص لهم الحق في أن يرسموا مستقبلهم كما يحلمون به.

ولعل أعمق ما يمكن أن تثمره هذه الحكاية أن لا يبقى البيت أسير لحظة الفقد، وأن تمتد من بين جدرانه حياة أخرى، تحمل شيئًا من ذلك العطاء، ولكن بلغة مختلفة.

ما أجمل أن تحمل هذه البيوت في ذاكرتها حكاية من مضى دفاعًا عن قضية، وأن تحمل في مستقبلها حكاية من يمضي بعلمه واجتهاده ليمنح تلك القضية حياة متجددة.

ما أروع أن يلتقي في سيرة بيت واحد عطاء الدم ونماء العقل! أن يكون له في ذاكرة الوطن شهيد، وفي مستقبل الوطن عالم، أن يحمل البيت في حكايته معنى التضحية، وفي امتدادها معنى البناء.

وليس في الأمر تعويض عن غياب، فالذين غابوا لا يعوّضهم أحد، ولا هو تكرار لحكاية مضت؛ إنما هو ذلك الخيط الإنساني الرفيع الذي يصل بين من وهب حياته لقضية، ومن وهب عقله لحياتها.

ولعل أجمل الوفاء أن تظل هذه البيوت حاضرة في وجدان مجتمعها، لا بوصفها بيوتًا فقدت أحباءها فحسب، بل بيوتًا ما زالت تنجب الأمل والمعرفة والإبداع.

فثمة بيوت لها في ذاكرة الوطن شهيد، ويليق بها أن يكون لها في مستقبله عالم.
ذلك بعض الوفاء.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله يوم الشهيد
إقرأ المزيد
المزيد
خطة نتنياهو .. خطاب وحدوي لإجهاض البديل السياسي وإطالة البقاء في السلطة
خطة نتنياهو .. خطاب وحدوي لإجهاض البديل السياسي وإطالة البقاء في السلطة
مقالات منذ ساعة
تخريج العلماء من بيوت الشهداء... بعض الوفاء
تخريج العلماء من بيوت الشهداء... بعض الوفاء
مقالات منذ 3 ساعات
وصلٌ وصلاة وعبور. 
وصلٌ وصلاة وعبور. 
مقالات منذ 4 ساعات
لماذا نُستَشهد؟
لماذا نُستَشهد؟
مقالات منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
ثلاثة أبناء ارتقوا… وأبٌ يستحضر معنى الشهادة
ثلاثة أبناء ارتقوا… وأبٌ يستحضر معنى الشهادة
لبنان منذ دقيقتين
أصدق الأمهات..
أصدق الأمهات..
خاص العهد منذ 55 دقيقة
حتى النفس الأخير… حكاية شهيد بلسان ابنته
حتى النفس الأخير… حكاية شهيد بلسان ابنته
لبنان منذ ساعة
عوائل شهداء الشمال تجدد العهد: ثابتون على نهج المقاومة ولن نتراجع 
عوائل شهداء الشمال تجدد العهد: ثابتون على نهج المقاومة ولن نتراجع 
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة