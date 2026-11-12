ثمة بيوت لا تشبه سواها. بيوتٌ غادرها أحبّتها ذات يوم، فعادوا إليها في الذاكرة حكايةً أكبر من الغياب. بيوتٌ دفعت من أعمارها وأحلامها ثمنًا لقضية آمنت بها، فصار للشهادة فيها مكان، وللانتظار معنى، وللأمل حكاية لا تنتهي.

ما أقسى أن يرحل الأحبة، والأقسى أن تلحق بهم ذاكرة الناس. ففي هذه البيوت حياة تستحق أن تُروى، وأحلام تنتظر أن تكبر، وأشخاص لهم الحق في أن يرسموا مستقبلهم كما يحلمون به.

ولعل أعمق ما يمكن أن تثمره هذه الحكاية أن لا يبقى البيت أسير لحظة الفقد، وأن تمتد من بين جدرانه حياة أخرى، تحمل شيئًا من ذلك العطاء، ولكن بلغة مختلفة.

ما أجمل أن تحمل هذه البيوت في ذاكرتها حكاية من مضى دفاعًا عن قضية، وأن تحمل في مستقبلها حكاية من يمضي بعلمه واجتهاده ليمنح تلك القضية حياة متجددة.

ما أروع أن يلتقي في سيرة بيت واحد عطاء الدم ونماء العقل! أن يكون له في ذاكرة الوطن شهيد، وفي مستقبل الوطن عالم، أن يحمل البيت في حكايته معنى التضحية، وفي امتدادها معنى البناء.

وليس في الأمر تعويض عن غياب، فالذين غابوا لا يعوّضهم أحد، ولا هو تكرار لحكاية مضت؛ إنما هو ذلك الخيط الإنساني الرفيع الذي يصل بين من وهب حياته لقضية، ومن وهب عقله لحياتها.

ولعل أجمل الوفاء أن تظل هذه البيوت حاضرة في وجدان مجتمعها، لا بوصفها بيوتًا فقدت أحباءها فحسب، بل بيوتًا ما زالت تنجب الأمل والمعرفة والإبداع.

فثمة بيوت لها في ذاكرة الوطن شهيد، ويليق بها أن يكون لها في مستقبله عالم.

ذلك بعض الوفاء.



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