أفادت العلاقات العامة التابعة للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران بتعرض ناقلتي نفط عملاقتين لحادث أثناء عبورهما المسار غير المسموح به في مضيق هرمز، وتوقفتا بعد انفجار هائل جدًا.

وأوضحت العلاقات العامة في بيان اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن الناقلتين المخالفتين تعرضتا لهذا الحادث الليلة الماضية، على الرغم من التحذيرات والإنذارات المتكررة من مركز مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز التابع للقوة البحرية للحرس الثوري بأن المسار الجنوبي غير مسموح به وغير آمن، مؤكدة أن الناقلتين العملاقتين توقفتا بعد تعرضهما لـ"انفجار هائل جدًا".

ووفقًا لبيان العلاقات العامة في حرس الثورة فقد كانت السفينتان وهما من نوع ناقلات النفط العملاقة، تحملان في المجموع أكثر من 4 ملايين برميل من النفط، مؤكدة أنهما "تحترقان الآن في نار الثقة بالجيش الأميركي الغازي المعتدي".

وجددت بحرية الحرس الثوري في بيانها التحذير من أن "كل سفينة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز تُطفئ أنظمة الملاحة الخاصة بها وتتعاون مع الجيش الأميركي المهرّب في العبور عبر المسار الجنوبي غير المسموح به في مضيق هرمز، ستكون نهايتها كهذه".

الكلمات المفتاحية