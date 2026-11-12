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إيران

اللواء رضائي: القوات الجوفضائية لحرس الثورة جاهزة لصنع مفاجآت جديدة للعدو
إيران

اللواء رضائي: القوات الجوفضائية لحرس الثورة جاهزة لصنع مفاجآت جديدة للعدو

2026-11-12 12:49
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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، في رسالة له اليوم الخميس بمناسبة يوم القوات الجوفضائية، إن صناعة الصواريخ الإيرانية رمزٌ رفيعٌ للشجاعة.

وكتب رضائي في رسالته يقول: "إن صناعة الصواريخ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رمزٌ رفيعٌ للإيمان والشجاعة والابتكار والإدارة الجهادية، وقد تحولت إلى واحدة من أهم أدوات الردع الإيرانية وإلى إحدى الركائز الراسخة لحماية استقلال إيران العزيزة وأمنها".

وأضاف اللواء رضائي: "إن القوات الجوفضائية للحرس الثوري تضع اليوم أوامر وتدابير القائد الأعلى للقوات المسلحة الحكيمة في مقدمة إجراءاتها، ومن خلال الارتقاء بالجاهزية القتالية الذكية وتجسيد استراتيجية الرد الفوري والفعال والمتناسب على أي تهديد في أي نقطة ودون حدود جغرافية، فإنها جاهزة، بحزم، للتضحية وصنع مفاجآت جديدة في ساحة المعركة ضد العدو الأميركي الصهيوني".

ولفت اللواء رضائي إلى أن "الكشف عن المدينة الصاروخية الجديدة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري تجلٍّ بارز ومُشرف لهذه الجاهزية".

شكارجي: ردنا سيكون بعشرة أضعاف
بدوره أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن "شدة ردنا ستكون عشرة أضعاف في حال التعرض لإيران"، مضيفًا: "أينما تكون الأصول المادية وغير المادية الأميركية في متناولنا، فستكون ضمن أهدافنا".

وشدد العميد شكارجي على استمرار القدرة الدفاعية لإيران وارتقائها، وقال: "إن وضعنا اليوم أفضل بكثير مما كان عليه قبل بدء الحرب، وخلال الحرب أيضًا لم يتوقف إنتاج المعدات والأسلحة الاستراتيجية للبلاد ولو للحظة واحدة".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية استفادت من تجارب الحربين المفروضتين الثانية والثالثة، وقال: "خلال هاتين الحربين جرى تحديد نقاط الضعف والثغرات المحتملة، وحاولنا معالجة هذه النواقص في أقصر وقت ممكن"، مشددًا على أن "مسيرة تقدمنا واقتدارنا الدفاعي مستمرة بقوة، وإن شاء الله ستكون شدة عملنا عشرة أضعاف".

وأكد شكارجي مجددًا أن "الأصول المادية وغير المادية الأميركية، باعتبارها عدونا الرئيسي والشيطان الأكبر، أينما كانت ستكون بالتأكيد في متناولنا، وضمن أهدافنا".

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الجمهورية الاسلامية في إيران محسن رضائي حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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