أفاد موقع "والاه" العبري بأن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ورئيس حزب «يشار"» عضو الكنيست غادي آيزنكوت، سيلتقيان اليوم (الخميس) في مكتب رئيس الحكومة، لإجراء تحديث سياسي-أمني، بمشاركة السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء غاي ماركيزانو، وفقًا لما جاء في بيان مشترك صادر عن الطرفين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سيُعقد بعد أن توجّه آيزنكوت أمس إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، طالبًا منها التدخل للسماح له بتلقّي تحديثات أمنية منتظمة.

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ووفقًا للموقع العبري فقد سرّعت الولايات المتحدة المفاوضات مع إيران، وبحثت عن قنوات إضافية لاستنفاد المحاولات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات مع طهران. وفي الخلفية، أجرت المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" نقاشًا مهنيًا داخليًا حول السيناريوهات وسبل الرد في حال فشلت المفاوضات أو حاولت إيران تنفيذ مفاجأة، بطريقة قد تختصر الطريق نحو مواجهة واسعة في الشرق الأوسط".

وأضاف الموقع: "وفقًا للتقديرات داخل المؤسسة الأمنية، سيحاول الإيرانيون في كل جولة مواجهة جديدة استهداف المصالح والقواعد العسكرية الأميركية، ومن بينها الموجودة في "إسرائيل"، حيث يتمركز آلاف الجنود الأميركيين، وأنظمة أسلحة وطائرات متطورة. ولذلك، يتعين على "إسرائيل" الاستعداد لكل سيناريو".

وأشار إلى أنه "في إطار الاستعداد للسيناريوهات وسبل الرد، طُرحت في مواعيد مختلفة، قبل الانتخابات في "إسرائيل" وبعدها، مسارات عمل محتملة من جانب جميع الأجهزة، وجرى بحثها في إطار نقاش مهني بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية. ومن بين أمور أخرى، نوقشت أيضًا مبادرات عملياتية "إسرائيلية"، لكن لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن".

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وتابع: "تخشى المؤسسة الأمنية أن يؤدي انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أو وصولها إلى طريق مسدود إلى دفع أحد الطرفين لشن هجوم خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، وليس بالضرورة بعد تقديم إنذار مسبق. ولذلك، يتعين على "إسرائيل" الاستعداد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك احتمال شن هجوم استباقي في حال حاولت إيران استئناف إطلاق الصواريخ والطائرات باتجاه "إسرائيل"".

وكشف الموقع عن سلسلة من المداولات أجريت بين المستوى السياسي ورؤساء المؤسسة الأمنية الليلة الماضية بشأن هذه المواضيع. وأثارت المداولات عاصفة سياسية، على خلفية المخاوف من أن يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الدفع باتجاه اتخاذ قرارات تتعلق بإيران، قد تؤثر أيضًا على الوضع السياسي في "إسرائيل".

وعلى خلفية هذه التطورات، حذّر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، اليوم (الخميس)، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من اتخاذ قرارات أمنية قد تؤدي إلى حرب، من دون رقابة من "الكنيست" (البرلمان) ومن دون موافقة جميع الجهات الأمنية.

وفي منشور على منصة "إكس" كتب ليبرمان: "أحذّر من أن حكومة تصريف الأعمال غير مخوّلة باتخاذ قرارات قد تجرّ "إسرائيل" إلى حرب، من دون رقابة برلمانية، ومن دون موافقة كاملة من جميع الجهات الأمنية. وأؤكد: جميع الجهات الأمنية".

وتأتي تصريحات ليبرمان أيضًا على خلفية التأخير في عقد لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ"الكنيست" والمصادقة على تعيينه رئيسًا للجنة. فقد صادقت اللجنة المنظمة أمس على تشكيلات لجنتَي الخارجية والأمن والمالية المؤقتتين، وأوصت بتعيين ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، وليران أبيشار بن حورين رئيسةً للجنة المالية.

ومع ذلك، استغل الائتلاف سيطرته على الهيئة العامة للكنيست، واشترط المصادقة على التوصيات بألا تعقد اللجنتان جلسات للمصادقة على التعيينات حتى يوم الاثنين المقبل.

ورأى موقع "والاه" أن هذا التأخير يعني أن ليبرمان لن يتمكن في الوقت الحالي من تولّي منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن، رغم أن اللجنة المنظمة صادقت بالفعل على التوصية بتعيينه. وبذلك، يتأجل أيضًا بدء نشاط اللجنة بتشكيلتها الجديدة، وهي اللجنة المسؤولة، من بين أمور أخرى، عن الرقابة البرلمانية على القضايا الأمنية.

وأشار إلى أن تحذير ليبرمان يركّز على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال والحاجة إلى رقابة برلمانية على القرارات الأمنية ذات التداعيات المهمة. وشدّد في تصريحاته على أن معارضته تتعلق بالقرارات التي قد تجرّ "إسرائيل" إلى حرب، إذا اتُّخذت من دون موافقة كاملة من جميع الجهات الأمنية.

كما يأتي تحذير ليبرمان إضافةً إلى تصريحات رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، الذي توجّه أمس (الأربعاء) إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبًا إياه بالامتناع عن اتخاذ قرارات أمنية خطيرة وغير ملحّة خلال فترة حكومة تصريف الأعمال. وكتب آيزنكوت مخاطبًا نتنياهو: "لا تضع رؤساء الأجهزة الأمنية في مواجهة صراع دستوري صعب، وفي حالة من الشك بشأن ما هو مطلوب منهم وما هو التصرف الصحيح الذي ينبغي عليهم القيام به".

وحذّر آيزنكوت من أن استخدام القوات الأمنية من دون وجود تهديد مباشر وفوري قد يؤدي إلى تداعيات مدمّرة على الديمقراطية وعلى ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم. ودعا نتنياهو إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن خطوات أمنية يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة اليمين الدستورية، وتحظى بثقة الكنيست.

ورفض مكتب نتنياهو بحسب الموقع العبري ادعاءات آيزنكوت، واتهمه بمحاولة إدخال اعتبارات سياسية في قضايا الأمن القومي. وردّ آيزنكوت بالقول إن نتنياهو يرفض نقل تحديثات أمنية إليه ويحاول تأخير انعقاد لجنة الخارجية والأمن. وأوضح: «لن أسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة "الكنيست"".

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