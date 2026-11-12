أحيت مناطق الشمال مراسم يوم الشهيد بسلسلة من الأنشطة والزيارات إلى أضرحة الشهداء بمشاركة أمهاتهم وأبنائهم في مشهد عكس تمسك العائلات بخيار المقاومة واستمرارها في السير على النهج الذي استشهد أبناؤها من أجله دفاعًا عن الأرض وإسنادًا للقضايا التي آمنوا بها.

في بلدة بنهران في قضاء الكورة تجمعت عوائل الشهداء عند الأضرحة رافعين صور أبنائها مؤكدين أن "التضحيات لن تدفعنا إلى التراجع عن موقفنا الثابت وأن هذا النهج يمثل خيارا نلتزم به ولن نحيد عنه".

وفي كلمة له بالمناسبة أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمد صالح أن عوائل الشهداء تعتز بتضحيات أبنائها، مشددًا على ثباتها واستمرارها في هذا الطريق وعلى حرصها على لبنان وأبنائه.

واعتبر أن ما تواجهه بيئة المقاومة من تهديدات واعتداءات وقتل وإساءات لم يؤد إلى تخليها عن خياراتها بل إن موقف العائلات يؤكد تمسكها بالمقاومة لافتًا إلى أن الرهان على الولايات المتحدة والعدو "الإسرائيل"ي لن يحقق أهدافه فيما تراهن هذه العائلات على ما وصفه بالعزة والشرف والكرامة.

من جهتها بلدة بحبوش الكورانية كانت على موعد مع الوفاء حيث أحيت العائلات ذكرى شهدائها الذين استشهدوا خلال المواجهات في جنوب لبنان دفاعًا عن الأرض وإسنادًا لقطاع غزة حيث حضر أبناء الشهداء وذووهم إلى الأضرحة مجددين التمسك بخط أبنائهم ورفض التفريط بالتضحيات التي قدموها ومؤكدين مواصلة المسيرة التي اختاروها.

وألقى مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا الأحمد كلمة تناول فيها مزايا الشهداء منتقدًا إطلاق أسماء على شوارع في لبنان لشخصيات تعاملت وتعمل مع العدو "الإسرائيلي" في وقت يجري فيه أسر واعتقال المقاومين الذين فدوا لبنان وقدموا له حياتهم وتضحياتهم.

وأكد الشيخ الأحمد أن عهدًا يربط العائلات بالشهداء لا يتبدل مع اشتداد الظروف أو الحصار مشددًا على أن المرحلة الراهنة مهما بلغت صعوبتها لن تكون دائمة.

وحيّا الشيخ الأحمد بيئة المقاومة والتضحيات التي تقدمها معتبرًا أن هذه المرحلة تكشف الثبات والإيمان والتمسك بالمواقف، وتوقف عند حجم فقد القائد الأمين شهيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله مؤكدًا أن غيابه لن يوقف المسيرة وأن الحزب سيواصل الطريق ببركة القادة ودماء الشهداء.

كما شدد على أن الرهان يبقى على قوة البيئة وإيمانها وعلى قدرتها على تحمل الجراح والعذابات التي تعيشها عائلات الشهداء.

إحياءات يوم الشهيد المستمرة من البترون الكورة وصولًا حتى عكار تحمل رسائل تتمثل في تجديد العائلات عهدها لأبنائها والتأكيد على أن التضحيات التي قدموها ستبقى حاضرة في مواقف ذويهم وخياراتهم رغم الضغوط والتحديات.

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