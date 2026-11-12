أصدق الأمهات. أمهاتٌ احتضنّ أبناءهنّ بالدعاء، ورافقن خطواتهم بقلوبٍ تعرف معنى التضحية، وأودعنهم دروبهم وهنّ على بينة من الطريق الذي اختاروه، عارفات بما تنطوي عليه نهاياته، وموقنات أن الشهادة قد تكون موعدًا ينتظرهم.

قدّمنهم عن إيمانٍ ومعرفة، وأخفين في حنايا قلوبهن غصةً لا تفارقهن، فيما أظهرن من الصبر والرضا ما يستمددن منه قوة المضي. حتى إذا غاب الأبناء، وجدن في إيمانهن عزاءً، وفي ما تركوه من أثرٍ موضعًا للفخر.

ثمة أمهات يحملن هذا الغياب في صدورهن. يتحدثن عن أبنائهن كما لو أن المسافة بينهم أقصر من أن تُقاس. هكذا تبدو الحاجة فريال عباس، والدة الشهيد محمد حسن بخدود، وهي تستعيد حكاية ابنها. قلب يشتاق إليه، وروح تعتز بما قدمه. وأمومة ما زالت تتمنى لو أن محمدًا بقي إلى جانبها حتى آخر العمر.

كان لها من محمد أحلامٌ كثيرة، تشبه أحلام الأمهات اللواتي ينسجن لأبنائهن أعمارًا طويلة. أن تراه يكبر، وأن يعيش بين أهله، وأن يرافق زوجته وأطفاله، ويشهد معهم تفاصيل الحياة الصغيرة التي تصنع سعادة البيوت. غير أن طفلة محمد جاءت إلى الدنيا بعد شهادته، فصار في الحكاية لقاء مؤجل، وأب ستتعرف إليه صغيرته من خلال الصور والحكايات، كبطل قدم نفسه فداء ليحيا الآخرون.

"الله يهنيك يا ماما بشهادتك". تقولها الحاجة فريال، فتخرج من بين الكلمات غصة الأم التي تعرف قيمة ابنها، وتعرف كم كان حضوره عزيزًا عليها. ومع ذلك، حين تتحدث عن شهادة محمد، تستحضر الأرض التي ارتقى دفاعًا عنها، والبيوت التي أراد لها أن تبقى بعيدة عن أذى العدو، والأهل الذين أرادهم أعزاء في أرضهم. "لو ما قدم ابني نفسه فداء، كان "إسرائيل" وصلت لبيوتنا وما تركتلنا أرض". في هذه العبارة تتجلى نظرة الأم إلى ما قدمه محمد، فالشهادة عندها مرتبطة بأرضٍ أرادها لأهلها، وبكرامةٍ أرادها باقيةً في بيوتهم، وبحياةٍ تستمر فوق التراب الذي أحبه ودافع عنه. وهي، إذ تستعيد هذه المعاني، ترى في تضحيته سببًا لبقاء أهل بلدته في أرضهم، مكرمين ومعززين، رافعي الرؤوس.

ثم تعود إلى ابنها بكلماتٍ تختصر ما عجزت عنه صفحاتٌ من الحنين: "الله يوفقك يا ماما وين ما كنت". يا لوقع هذه العبارة حين تخرج من قلب أم! كأنها تودع ابنها وتبارك له في آنٍ واحد، وتترك للدمعة أن تسكن عينيها، فيما يبقى الفخر حاضرًا في صوتها. فمحمد، الذي كان لها عمرًا تتمنى امتداده، صار في وجدانها حكاية شهادةٍ تحملها بفخر، ووسامًا كلما نطقت به اجتمع في قلبها الشوق والاعتزاز معًا. مشاعرها صادقة، تعرف أين أودعت ابنها، بين يدي رب رحيم، في سبيل قضية، وخط حسيني واضح المعالم.

"بفتخر فيك وبرفع راسي فوق ما تتصور"

منذ خطواته الأولى، كان لحسن زهر الدين دربٌ تتشكل ملامحه على امتداده. من الكشافة، حيث البدايات الأولى للتربية والانتماء، إلى الجهاد، حيث اختار أن يحمل ما نشأ عليه. هكذا تحفظ الحاجة نجوى حسن سيرة ابنها، وحيدها بين بنتين. وتستعيد الطريق الذي سار فيه منذ طفولته، متشبعًا بنهج أهل البيت عليهم السلام، ومتمسكًا بما اختاره لنفسه من مسيرةٍ آمن بها، واضعًا إما النصر أو الشهادة عنوانًا لخيار حياته.

وللأم في ابنها حكايةٌ تتجاوز الكلمات. فهو وحيدها الذي احتل مساحةً واسعة من قلبها، وترك في البيت حضورًا لا يغيب عن تفاصيله. ومع ذلك، حين تتحدث الحاجة نجوى عن حسن، يسبق الفخر دمعتها، وتخرج كلماتها محملةً باعتزازٍ واضح: "أفتخر بك وبرفع راسي فيك فوق ما تتصور، والحمد لله منّ عليك وأعطاك هذه الشهادة". كأنها تنظر إليه من مقامٍ تعرفه بقلبها، وتخاطبه من مسافة الشوق، وتبارك له وسامًا اصطفاه الله له.

قدّمت الحاجة نجوى ابنها في سبيل الخط الذي تؤمن به، وتعرف أن الأمومة، مهما اشتد فيها اليقين، تبقى مساحةً للحنين والدموع. "نبكي سرًّا لأننا أمهات، ولكن نقف بصلابة أمام عدونا". في هذه الكلمات تتجلى صورة الأم التي تخبئ وجعها في صدرها، وتواجه الغياب بصلابةٍ تستمدها من إيمانها بما اختاره ابنها. فالدمعة لها مكانها، والاشتياق له مواسمه، غير أنها ترفض أن تنحني أمام عدوها، وتختار أن يكون فخرها بحسن حاضرًا كما كان حضوره في حياتها.

تصف خاتمته بالجميلة والمشرفة، وتوجه إليه كلمات التهنئة، كما تهنئ الشهداء الذين اختارهم الله لهذا الوسام، ثم تمضي في حديثها إلى مساحةٍ أبعد من حكاية حسن، فتقول من قلبها إنها، لو رُزقت أبناء آخرين، لقدمتهم كرامةً لأهل البيت وتراب الجنوب الغالي.

هكذا تتحدث الحاجة نجوى. أم تعرف أن حسنًا غالٍ، وأن مكانه في قلبها عصي على الغياب، وتعرف في الوقت نفسه أن الطريق الذي اختاره كان امتدادًا لما تربى عليه وآمن به.

"نفتخر بشهيدنا علي"

حين تتحدث الحاجة زينب شميس عن ابنها علي أبي حيدر، يطل اليقين من بين كلماتها كأنّه رفيقٌ قديمٌ عاش معها تفاصيل الطريق. تعرف عليًا، وتعرف المقام الذي مضى إليه، وتستحضر مسيرته من موقع الأم التي رأت في اختياره امتدادًا لما آمنت به وربت أبناءها عليه. بالنسبة إليها، الشهادة بدايةٌ في طريق العزة والكرامة، وحكايةٌ تتصل بحفظ الأرض والعرض وابتغاء رضا الله.

تسهب الحاجة زينب بالحديث عن أبنائها، وتذكر أنهم متعلمون ومهندسون، بلغوا درجاتٍ عالية من العلم، وأحبّوا الحياة وعاشوا تفاصيلها. فالحياة كانت حاضرةً في أحلامهم وطموحاتهم، كما كانت القيم التي نشأوا عليها حاضرةً في خياراتهم. "ولادنا روحنا، ونقدّمهم في سبيل قضية نؤمن بها". عبارةٌ تخرج من قلب أمّ تعرف مقدار ما تعطيه حين تقدم أبناءها.

وفي مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، ترى الحاجة زينب الجذور التي امتدت منها قناعات ابنها علي. مدرسةٌ تعلم فيها معنى التضحية، وحفظ الكرامة، والثبات على الطريق. تقول إنّ أبناءها كلهم تخرجوا من هذه المدرسة، وإنهم يعرفون أين يمضون، وهي مطمئنةٌ إلى ما نشأوا عليه ومؤمنةٌ بما اختاروه. "عارفين وين رايحين ومأمّنين عليهم". كلماتٌ تختصر ثقتها بتربيتهم، ورضاها عن الطريق الذي حملوه في قلوبهم.

غير أنّ اليقين، مهما اتّسعت مساحته، لا يعفي قلب الأم من وطأة الفقد. فالحاجة زينب تتحدث عن ابنها بوصفه روحها. "الفقد صعب"، تقولها وهي تعرف أن الغياب امتحان ثقيل، وأن القلب يحتاج إلى الصبر والسكينة ليحتمل ما حل به. ولكن تستحضر مشيئة الله، وتقول: "علي عطانا العزّة والكرامة والفخر". كأنّها تستعيد في هذه الكلمات ما تركه ابنها في قلبها، وما صار لاسمه من حضورٍ في وجدانها. وتعود لتؤكد أنّ الحياة فيها تضحية، وأنّ أبناءها جاؤوا إلى الدنيا وهم يعرفون الطريق الذي اختاروه، فيما تبقى هي أمًّا تحفظ أسماءهم في قلبها وتستمد من إيمانها القدرة على احتمال الفقد.

وفي نهاية حديثها، تختصر الحاجة زينب كل ما يختلج في صدرها بكلماتٍ واضحة: "نفتخر بشهيدنا علي". عبارةٌ تحمل أمومةً كاملة، وحنينًا لا ينطفئ، واعتزازًا بابنٍ ترى في شهادته امتدادًا للطريق المقاوم الذي يحفظ الأرض والعرض.

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