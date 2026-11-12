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لبنان

مجلس النواب يجتمع.. وهذه أبرز مقررات جلسة اليوم
لبنان

مجلس النواب يجتمع.. وهذه أبرز مقررات جلسة اليوم

2026-11-12 15:05
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عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، تخللتها مناقشات سياسية وملفات مالية وإنمائية، وأُقرّت خلالها مجموعة من الاتفاقيات ومشاريع القوانين، فيما أُعيدت بعض المشاريع إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأقرّ المجلس مشروع اتفاقية القرض مع البنك الدولي المتعلق بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة، إلى جانب اتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين لبنان وتركيا.

كما أقرّ اتفاقية النقل الجوي بين لبنان وجمهورية ساحل العاج، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي المقابل، أعاد المجلس إلى الحكومة مشروع إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لمشاريع إنمائية، تشمل الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بالمياه عبر مشروع سد بسري، وإنشاء كلية الصحة في الفنار.

وحضر الملف الكهربائي ضمن جدول الأعمال، من خلال مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 8,950 مليار ليرة لبنانية لتسديد جزء من المستحقات المتراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة.

وتأتي هذه الجلسة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، وما تفرضه من ضرورة معالجة الملفات الخدماتية والإنمائية، وتأمين مصادر التمويل للمشاريع العامة.

الكلمات المفتاحية
مجلس النواب
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