في ذكرى يوم الشهيد، وضمن الفعاليات التي يقيمها حزب الله تكريمًا وتعظيمًا للمناسبة، نُظمت مراسم وضع إكليل من الزهر على نصب فاتح عهد الاستشهاديين، الشهيد أحمد جعفر قصير، والاستشهادي علي صفي الدين، في بلدة دير قانون النهر الجنوبية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وأعضاء من قيادة المنطقة، ومجموعة من الكشفيين، وحشد من الأهالي.

افتُتحت المراسم بتلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، تلاها وضع النائب حسن عز الدين إكليلًا من الزهر على النصبين التذكاريين للشهيدين، ثم ألقى كلمة أكد فيها أن يوم الشهيد هو يوم من أيام الله، وأن الشهيد أحمد قصير افتتح عهدًا جديدًا للمقاومة والمواجهة مع هذا العدو، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة شهدت اعتقاد العدو بأنه سيتمكن من إدخال لبنان في عصر "إسرائيلي"، وكانت أهدافه تتمثل في الإتيان بنظام موالٍ لإسرائيل، وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية من لبنان، وفرض اتفاق السابع عشر من أيار، أي إقامة معاهدة أمنية مع هذا العدو، لكنه لم يتمكن من ذلك بفضل الشهداء الذين أصرّوا، بدمائهم وتضحياتهم، على المواجهة.

وقال النائب عز الدين: "كانت المواجهة الأولى مع العدو الصهيوني من خلال العملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد العظيم أحمد قصير، الذي افتتح عهدًا جديدًا من المواجهة، والجميع يعلم ما جرى في مقر الحاكم العسكري، وكيف أسهمت تلك العملية في استعادة الشعور بالذات والثقة بعد الهزيمة التي خلّفها الاجتياح "الإسرائيلي" للبنان. ففي تلك المرحلة، وبعد دخول جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ووصوله إلى العاصمة بيروت، خيّم شعور عميق بالهزيمة والانكسار والإحباط، وساد اعتقاد بأنه لا يمكن لأحد أن يفعل شيئًا في ظل الظروف القائمة آنذاك، لكن الشهيد أحمد قصير جاء ليقول إننا قادرون، وإننا مستعدون للمواجهة، وبالفعل، نجحت العملية في تحقيق هذا الهدف، وبعدها بدأت العمليات تتوالى من هنا وهناك، رغم الإمكانات المتواضعة".

وأضاف النائب عز الدين: "إن المقاومة الإسلامية كانت ردّ فعل حقيقيًا وفعليًا على العدوان الإسرائيلي واحتلاله للبنان والعاصمة بيروت، وهذه المقاومة التي انتمى إليها هؤلاء الشهداء هي المنارة والمصباح الذي يضيء لنا الطريق المستقيم، لأنها أقصر الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. إنها المقاومة التي اخترناها، وانخرطنا فيها، وأسّسناها على الإيمان والعقيدة والتقوى، وعلى الصدق والوفاء والتضحية والبذل والعطاء".

وتابع النائب عز الدين: "هذه المقاومة، وعلى الرغم من كل ما تعرّضت له من آلام وتحديات، ما زالت موجودة وقائمة ومستمرة، وما زالت تمتلك القدرات والإمكانات، والأهم من ذلك كله أنها تمتلك القرار الشجاع والحكيم للمواجهة متى استدعت الظروف ذلك. وهذه المقاومة التي حققت، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، إنجازات التحرير والسيادة والاستقلال للبنان، وترسيخ القرار الوطني، ما زالت اليوم تدافع عن شعبها وأهلها وكرامتهم الوطنية، وعن القرار الوطني المستقل. ومن راهن أو يراهن على ضعفها وهزيمتها، فإن رهانه خاسر وبائس، لأن ما قدّمته من تضحيات وإنجازات لا يمكن أن يُمحى أو أن يُكسر بسهولة".

ورأى النائب عز الدين أننا اليوم أمام وضع ومشهد سياسي وأمني وعسكري دقيق على مستوى المنطقة، تشكّل فيه الجمهورية الإسلامية في إيران الركن الأساس في المعادلة، وتؤدي دورًا محوريًا في صناعة معادلة جديدة، وستشارك في صناعة ورسم مستقبل نظام دولي جديد، لافتًا إلى أن مآل ترامب، الذي اعتدى على الجمهورية الإسلامية، وغطّى ودفع بالعدوان على لبنان وجنوبه، وتمادى في القتل والتدمير واستهداف القرى وترميدها، وهو ما لم يكن ليحدث لولا الغطاء الأميركي والشراكة الأميركية الكاملة مع العدو "الإسرائيلي" في مشروعه التوسعي الرامي إلى إقامة ما يُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى"، هو الهزيمة في الانتخابات، هو ونتنياهو.

وقال النائب عز الدين: "علينا أن ندرك اليوم حجم هذه المقاومة وعظمتها وأهميتها، وقيمة ثباتها وصمودها، وكذلك ثبات الجمهورية الإسلامية وصمودها وما تمتلكه من قدرات، إذ استطاعت أن تحوّل الضعف إلى قوة، كما فعلت المقاومة في لبنان أيضًا، وأصبحت الولايات المتحدة تحسب ألف حساب قبل الإقدام على أي مواجهة جديدة مع إيران"، معتبرًا أن ذلك يقودنا إلى استخلاص نتيجة، وهي أن لبنان، شاء من شاء وأبى من أبى، أصبح مرتبطًا ارتباطًا واقعيًا ومنطقيًا وموضوعيًا بما يجري على مستوى المنطقة، لأن لبنان جزء من المحور الذي تطالب إيران بأن تشمله مفاوضات إنهاء الحرب على مستوى المنطقة بأسرها.

وأضاف: "المطلوب ليس مجرد وقف لإطلاق النار ثم العودة إلى ما كان عليه الوضع، بل إنهاء الحرب على مستوى المنطقة بأكملها، وهذا يعني أن لبنان أصبح مرتبطًا بهذه المعادلة، وهو مرتبط بها أساسًا، بمعنى أنه يتأثر بما يجري في محيطه العربي والإقليمي، كما يؤثر فيه. وبالتالي، فإن ما يجري في المنطقة سينعكس على لبنان، وإيران لا تريد إلا الخير للبنان، وكل ما تطالب به في المفاوضات هو إخراج العدو الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها، وهي ليست بحاجة إلى التفاوض نيابة عن لبنان، ولم تقل يومًا إنها تفاوض باسمه، كما أنها لا تحتاج إلى ذلك، فاللبنانيون هم من يتولّون التفاوض بشأن بلدهم".

وتساءل النائب عز الدين: "على ماذا تفاوض السلطة السياسية في لبنان إذا تمكّنت إيران من إخراج العدو "الإسرائيلي" من الأراضي التي يحتلها؟ وماذا حققت المفاوضات التي دخلت فيها؟ ذهبت إلى المفاوضات المباشرة التي لم تُنتج شيئًا على الإطلاق، ومع ذلك لا تزال تكابر وتتمسّك بموقفها وتواصل السير في هذا المسار، ولن تحصد من ذلك، بحسب هذا الموقف، سوى الخيبة"، معتبرًا أن اختيارها مسار التفاوض مع العدو الصهيوني يحمّلها مسؤولية كل قطرة دم تُسفك على أرض وطننا وترابه الطاهر.

وختم النائب عز الدين: "إن بقاء هذه المقاومة مرتبط ببقاء التهديد الوجودي للبنان، فطالما أن هناك من يهدّد هذا الوطن، ويهدّد شعبه واستقلاله وسيادته، فإن هذه المقاومة ستبقى مستمرة، ودماء هؤلاء الشهداء أمانة في أعناقنا، ولن نحيد عن نهجهم طرفة عين، وسنواصل السير على الطريق الذي ضحّوا واستشهدوا من أجله".

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