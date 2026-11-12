قلنا غير مرة، إن الديمقراطيين، ربما يستبقون الأمور، ويَشْرعون في محاولات عزل ترمب أو أحد مساعديه، حتى قبل أن يتسنَّموا مقاعدهم الجديدة في كانون الثاني المقبل، ولكن يبدو أن أولى المحاولات لم تأتِ من المعسكر الديمقراطي، وإنما جاءت من داخل البيت الجمهوري، نعم من داخل البيت الجمهوري، ويا للمصادفة!

في ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦، بدأ النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي الأميركية؛ توماس ماسي مسعى جديدًا لعزل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، وقدم ماسي مضبطة اتهام في حق هيغسيث شملت نحو ثماني قضايا، من بينها: خوض حرب غير قانونية ضد إيران، واختطاف مادورو وزوجته، وتعمُّد استهداف مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب الإيرانية، والذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من الطلاب.

وقد علَّق ماسي، حول ذلك قائلًا: "لقد كان فعَّالاً ــ يقصد هيغسيث ــ للغاية في قتل أطفال المدارس في إيران، وفي تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.. الحجة هنا هي أنه خرق القوانين وانتهك الدستور".

من جانبه، حاول هيغسيث أن يؤدي دور "المحارب البطل" الذي لم تقدِّر بلاده ما فعله من أجلها، فخرج في مؤتمر صحفي، الثلاثاء ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦، ليدافع فيه عن نفسه، وجريًا على عادته، راح يعدد إنجازاته التي لم يسمع بها أحد غيره، فقال: "هذا القرار يبعث برسالة إلى أعدائنا؛ إيران وعصابات المخدرات وكل خصم يراقبنا، مفادها أن الولايات المتحدة ستعاقب عسكريِّيها وقياداتها المدنية على تنفيذ عمليات عسكرية قانونية بنجاح.. هذه ليست وطنية، بل تخريب".

ووصف هيغسيث النائبَ الجمهوري ماسي، بالخاسر والمُحبَط، في إشارة إلى خسارة الأخير مقعدَه النيابي خلال الانتخابات النصفية. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار الذي تقدَّم به "ماسي"، من أجل عزل هيغسيث لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق وأن تقدم بمشروع مماثل في أيلول الفائت، ولم يوفَّق في مسعاه.

ويُذكر أن ماسي، صرَّح قُبيل تقديم مقترح عزل هيغسيث إلى الكونغرس قائلاً: "من خلال الاستمرار في العمليات العسكرية ضد إيران لأكثر من 90 يوماً دون تفويض من الكونغرس، فإن الوزير هيغسيث ينتهك القانون وتجب محاسبته". ويُفهم من كلام ماسي، أن السبب الرئيس الذي حدا به إلى تقديم مقترح لعزل هيغسيث، هو شُروع الأخير في عمل غير قانوني، يستوجب المحاسبة، ويتمثل في الدفع قدمًا باتجاه الحرب ضد إيران. ويبدو جليًّا أن لإخفاقات وزير الحرب، في الحرب على إيران الدور الأول في تقديم مضبطة الاتهام ضده، فلو أن جهودَ الوزير هيغسيث الحربية نجحت، غالبًا لكان لماسي موقف آخر.

نعم، يا سادة، ما تشهده أروقة الكونغرس في هذه الأيام، ما هو أول الغيث. اليوم محاولة لعزل هيغسيث، وغدًا محاولة لعزل ترمب، والحبل على الجرار.

لقد قالها اللواء محسن رضائي، إن عزل هيغسيث قادم لا محال، وإن إقالة روبيو توشك أن تبصر النور، أما براد كوبر فسيقضي ما تبقى له من أيام على رأس عمله، وهو يقدم برامج بودكاست، ويبدو أن رضائي كان يغمز من قناة البودكاست الذي عرضته سنتكوم قبل أيام، وبدا فيه كوبر كنجم سينمائي. فهل تتحقَّق توقعات رضائي، أم يحدث ما ليس في الحسبان؟!

الثلاثاء ١٠ تشرين الثاني، بدأ رسميًّا التصويت على مقترح عزل هيغسيث من منصبه، وبالرغم من أن مَن تقدم بالمقترح هو نائب جمهوري، فإن التوقعات التي أطلقها بعض المحللين، والتي رجحت أن ينضم إلى المساعي التي يقوم بها ماسي، عدد من النواب الجمهوريين الناقمين على ترمب ووزير حربه، بعدما تسببت حربهما في خسارتهم لمقاعدهم في الانتخابات النصفية، لم تكن في محلها، فقد التفَّ الجمهوريون بغالبية ٢١١ صوتًا خلف هيغسيث، مقابل ٢٠٤ أصوات للديمقراطيين وماسي، فمنعوا بذلك ماسي من استئناف إجراءات العزل، وقضوا على مسعاه في مهده.

ولا تعد محاولة عزل هيغسيث الفاشلة هذه نهاية المطاف بالنسبة لكارهيه، فمن المتوقع أن يعاود الديمقراطيون الدفع بهذا الاتجاه بعد تقلُّد مناصبهم في كانون الثاني، وحينها سيواجه هيغسيث إجراءات عزل حقيقية قد تطيح به من منصبه.

وفي تعليق أولي على محاولة العزل الفاشلة قال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال، نشره الأربعاء ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦: "فشلت محاولة الديمقراطيين لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث فشلاً ذريعاً؛ صوّت جميع الجمهوريين - باستثناء توماس ماسي، وهو خاسر كبير - لصالح بيت... مرة أخرى، أدت الانتصارات في فنزويلا وإيران، وتحقيق أفضل أرقام في تاريخ التجنيد العسكري، مع وجود قوائم انتظار طويلة للانضمام، وروح معنوية لم يُرَ لها مثيل من قبل، إلى تبرئة وطنيٍّ أمريكي عظيم. يستمر الديمقراطيون في استخدام مؤسسات الدولة كسلاح وإساءة استغلال الولايات المتحدة الأمريكية. يجب إيقافهم. فلْنُعِد لأمريكا عظمتها مجدداً".

ولا ينفك ترمب يجترُّ أكاذيبه التي ملَلنا من سماعها، فبينما هو يحتفي على طريقته بمعركة تشريعية انتصر فيها للتو، أبى إلا أن يدسَّ ثلاثة أو أربعة أكاذيب دُفعةً واحدة في منشوره، ومن أبرزها كذبة الانتصار على إيران.

الأميركيون باتوا مقتنعين بغالبيتهم، بأن حرب إيران كانت كارثة بكل المقاييس، ومع ذلك يصر الرجل البرتقالي على ادعاء النصر. في أحدث استطلاع للرأي أجرته "رويترز ــ ابسوس"، أعرب ٧١٪ من المستطلعة آراؤهم عن رغبتهم في إنهاء الحرب ضد إيران على الفور، ما يفنِّد كلام ترمب ويضعه أمام مقصلة الحقيقة.

لقد نجا هيغسيث بجلده هذه المرة، ولكن ممَّا لا شك فيه أنه لن ينجو في المرة المقبلة. اليوم لا يزال الجمهوريون يحتفظون بالأغلبية داخل الكونغرس، ولكن بعد شهرين من اليوم سيتغير الوضع، وستنتقل الأغلبية إلى الديمقراطيين، وحينها لن ينعم هيغسيث بالهدوء. سوف تتوالى الضربات على رأسه.

لقد نسب ترمب لهيغسيث انتصارين، لم يسبقهما إليه أي وزير حرب أميركي من قبل: الأول اعتقال مادورو وزوجته، والثاني سحق إيران على حد وصفه. ومن قبل نسب ترمب لنفسه السيطرة المطلقة على هرمز، في حين تظهر أرقام هيئات تتبع الشحن البحري الدولية، أن نحو ١١ ناقلة نفط استهدفتها إيران في غضون ثلاثة أيام فقط، ومنعتها من مواصلة رحلاتها، ما يهدد الاقتصاد العالمي بأزمة ركود غير مسبوقة، فيما لو استمر الوضع على هذا الحال!

إن وضع إيران أفضل بكثير مما كانت عليه قبل الانتخابات النصفية، فلا نتنياهو بات قادرًا على تشكيل حكومة، بعدما فقد الأغلبية في انتخابات "الكنيست" الأخيرة، ولا ترمب خرج سالمًا من معركة الانتخابات النصفية. كلاهما أصيب بجروح قاتلة، وأحدهما يوشك على مغادرة المشهد السياسي قريبًا، فيما الآخر سيمضي العامين الأخيرين من رئاسته كبطة عرجاء لا تَلوي على شيء!

لقد انتصرت إيران وهُزم عدوَّاها اللدودان شرَّ هزيمة، وإذا كانت قبل هزيمة عدوَّيها لم ترفع الراية البيضاء، فكيف بها ترفعها وهي ترى غريمَيها يتململان تململَ الحسران! إنها أيام وشهور تمضي، قبل أن تعلن إيران انتصارها التاريخي على أعتى إمبراطورية عرفها التاريخ، وقبل أن تعيد ترتيب أوراق المنطقة بالطريقة التي تحلو لها، فالقاعدة تقول، إن المنتصر هو من يفرض إرادته، لا المهزوم، فهل يعي قادة الخليج والأردن وسورية ولبنان ماذا ينتظرهم بعد إعلان انتصار إيران رسميًا؟!

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