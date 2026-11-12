أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش اكتسبت قدرات واستعدادات جديدة بالاستفادة من خبرات وإنجازات المعارك السابقة، مشددًا على أن أي معتدٍ يتعرض للبلاد مجددًا سيواجه أضرارًا أكبر.

وأشاد خلال زيارته معرضًا لبقايا الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أسقطتها قوات الدفاع الجوي، الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بالجهود المتواصلة لمنتسبي هذه القوات، وقال: إن "العدو رغم إعداده مختلف الأدوات والإمكانات لتحقيق أهدافه في إيران، أخفق في ذلك بفضل التضامن والجهود المستمرة وتضحيات القوات المسلحة، ولا سيما عناصر الدفاع الجوي".

وأشار إلى أن المعرض يضم نماذج من الطائرات المسيّرة الكبيرة والصواريخ والمعدات التي استخدمها العدو، والتي استهدفتها منظومات الدفاع الجوي، موضحًا أنها تعرض جانبًا من النجاحات العملياتية لمنتسبي هذه القوات.

وأضاف اللواء حاتمي أن "المعرض يحمل رسالتين؛ الأولى أن إيران تمتلك مجاهدين مستعدين ويقظين ومضحّين يواصلون الدفاع عن البلاد في مختلف الظروف، وهم اليوم أكثر عزمًا واستعدادًا من ذي قبل، والثانية أن العدو، خلافًا للصورة التي يحاول تقديمها عن قوته وعدم قابليته للهزيمة من خلال الحرب النفسية والمعرفية، قابل للاستهداف وأن معداته وإمكاناته العسكرية يمكن إصابتها في ميدان المعركة".

وأكد أن قوات الدفاع الجوي وسائر القوات المسلحة تواصل تعزيز جاهزيتها لمواجهة أي تهديد محتمل، قائلًا: "استنادًا إلى الدروس المستفادة والإنجازات المحققة في المواجهات السابقة، لم تتوقف قوات الدفاع الجوي يومًا عن تعزيز جاهزيتها، وقد نجحت بالفعل في الوصول إلى مستويات جديدة من الاستعداد، وبناءً عليه، إذا ما ارتكب العدو خطأً آخر وأقدم على شن عدوان ضد بلادنا، فإنه سيواجه عواقب أكثر وخامة".

وتابع أن "ما شاهده في المعرض، وكذلك خلال الاجتماع الذي عُرض فيه تقرير قوات الدفاع الجوي، يعكس إرادة مقاتلي هذه القوات واستعدادهم لتحقيق ملاحم جديدة".

وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء حاتمي بقائد قوات الدفاع الجوي ومنتسبيها مثمنًا جهودهم وتضحياتهم، ومعربًا عن أمله في أن تحظى هذه الجهود بقبول الله تعالى وأن تكون سببًا في ادخال السرور على روح الإمام الشهيد الطاهرة والشهداء الأبرار.

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