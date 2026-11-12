حذّر القائد السابق للوحدة 8200 في جيش العدو حنان غيفن من أن طهران تعمل على إعادة تأهيل القدرات العسكرية التي تضررت خلال الحرب، لافتًا إلى أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية، وأن كبار "مسؤولي النظام" مقتنعون بأن هذه القدرة تمنحهم أفضلية استعدادًا لمواجهة أخرى مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، وفق تعبيره.

وفي مقابلة نُشرت الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أشار غيفن إلى أن طهران تستغل الفترة الحالية لإعادة تأهيل قدراتها العسكرية، قائلًا: "لقد عاد الإيرانيون واستأنفوا قدرتهم على إنتاج صواريخهم، الصواريخ الباليستية. من وجهة نظرهم، الصاروخ الباليستي هو الذي انتصر في الحرب".

وأضاف أن "كبار المسؤولين في إيران يهددون بالفعل بأنه في حال وقوع هجوم "إسرائيلي" أو أميركي إضافي، فإن نطاق الضربة لن يقتصر على الشرق الأوسط".

وإلى جانب التعاظم العسكري الإيراني، أعرب غيفن عن قلقه أيضًا إزاء الاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة مع طهران، بقيادة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، وانتقد التفاهمات التي تم التوصل إليها في الماضي، قائلًا إنها "منحت الإيرانيين وقتًا ثمينًا لإعادة تأهيل قدراتهم العسكرية واستئناف إنتاج الصواريخ الباليستية".

وأوضح أنه في إطار الاتصالات، اقترحت روسيا نقل اليورانيوم المخصّب الإيراني إلى أراضيها، لكنه رأى أن "طهران رفضت الاقتراح". وفي المقابل، لفت إلى أن "قطر طرحت اقتراحًا بديلًا، يقضي ببقاء اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية وإخضاعه لعملية تخفيف، رغم أنه ليس واضحًا في هذه المرحلة ما إذا كان الأميركيون قد وافقوا على هذا التصور"، على حد قوله.

وتابع غيفين "المخاوف الرئيسية تتعلق بالشروط التي تسعى إيران إلى فرضها في إطار الاتفاق مع الولايات المتحدة، ومن بينها وقف العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في قطاع غزة ولبنان، وربما حتى انسحاب قواتنا، الأمر الذي قد يقيّد حرية العمل العسكري "الإسرائيلي" ويضع الحكومة المقبلة أمام قرارات أمنيّة مهمة"، وفق تعبيره.

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