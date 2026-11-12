أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية النوعيّة داخل العمق السعودي، استهدفت منشآت نفطية سعودية وطائرة شحن عسكرية وقاعدة خميس مشيط الجوية إضافة إلى استهداف تحشيدات العدو السعودي جنوب غرب البلاد، وحققت العمليات أهدافها بنجاح.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، استهداف شركة "أرامكو" في الرياض بطائرة مسيرة وحققت العملية هدفها بنجاح. كذلك، استهدفت القوات المسلحة اليمنية طائرة شحن عسكرية في مطار "شرورة" وذلك بطائرة مسيرة إضافة إلى استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية بصاروخ باليستي، مشددًا على أن الإصابة كانت مباشرة.

وفي بيان سابق، أعلن سريع عن تنفيذ عمليتين نوعيتين، استهدفت الأولى محطة الضخ رقم سبعة في خط شرق - غرب بطائرة مسيرة وحققت هدفَها بنجاح، فيما استهدفت العملية الأخرى منشأة "ينبع" النفطية وذلك بصاروخ باليستي محققة هدفها أيضًا.

وأكد سريع، أن "ما يروج له العدو السعودي المجرم من اعتراض صاروخين فى أجواء مكة المكرمة بهتان عظيم"، مشيرًا إلى أنه "مع كل عملية ناجحة لقواتنا باتجاه منشآته النفطية وفشله في عمليات الاعتراض يلجأ إلى تلفيق الأكاذيب والافتراءات باسم المقدسات".

وفي بيانٍ آخر، أعلن العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية قامت بتنفيذ ست عمليات استهدفت تحشيدات العدو السعودي في معسكر "خرز" ومواقع أخرى في "رأس العارة" بمحافظة لحج، مشدّدًا على أن "عملياتنا استهدفت التحشيدات التي يشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي بـ6 صواريخ بالستية"، ومؤكّدًا أن العمليات خلفت عشرات القتلى والجرحى وكانت الإصابات مباشرة.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن طيران العدوان السعودي شنّ خلال الـ24 ساعة الماضية 98 غارةً جويةً وهجومًا صاروخيًا استهدف بها الأعيان المدنية في محافظات لحج وتعز وصعدة والجوف ومأرب، وذلك من خلال طائرات "F-15" و "تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي انطلق من جيزان، مشيرًا إلى أن العدوان خلف عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين جلّهم من الأطفال والنساء.

وأوضح العميد سريع أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ 4863 غارةً جويةً وهجومًا صاروخيًا، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين جلّهم من الأطفال والنساء.

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