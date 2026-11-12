كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد
المقال التالي فوز ثمين لبلجيكا على تركيا

عربي ودولي

بقائي يحذّر كوريا الجنوبية من المشاركة في العدوان على إيران ويحملها مسؤولية العواقب
عربي ودولي

بقائي يحذّر كوريا الجنوبية من المشاركة في العدوان على إيران ويحملها مسؤولية العواقب

2026-11-12 21:05
71

حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، كوريا الجنوبية، من أن أي دولة تشارك في الأعمال العدوانية وغير القانونية ضد إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب مشاركتها.

وأكد بقائي، في تغريدة على منصة "اكس" الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أن "أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال العدوانية أو الإرهاب الاقتصادي اللاإنساني ضد إيران تُعدّ عملًا عدائيًا وغير قانوني".

وأوضح أن "إرسال قوات بحرية أو معدات للدعم العسكري واللوجستي وأفراد للمشاركة في الأعمال العدائية ضد إيران يرقى إلى مستوى المشاركة في العدوان الأميركي عليها".

وأشار بقائي إلى أن "هذه الإجراءات لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل تندرج أيضًا ضمن تعريف العمل العدواني الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314".

وختم بالقول، إن "تبرير هذه الإجراءات بذرائع تبدو مشروعة ظاهريًا، مثل "حماية حرية الملاحة" أو "مكافحة القرصنة" لا يغيّر من طبيعتها العدائية وغير القانونية".

الكلمات المفتاحية
كوريا الجنوبية ايران إسماعيل بقائي العدوان على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بقائي يحذّر كوريا الجنوبية من المشاركة في العدوان على إيران ويحملها مسؤولية العواقب
بقائي يحذّر كوريا الجنوبية من المشاركة في العدوان على إيران ويحملها مسؤولية العواقب
عربي ودولي منذ 44 دقيقة
عمليات نوعية في العمق السعودي.. سريع: ادعاء اعتراض صواريخ فوق مكة بهتان عظيم
عمليات نوعية في العمق السعودي.. سريع: ادعاء اعتراض صواريخ فوق مكة بهتان عظيم
عربي ودولي منذ ساعة
أصوات المغرب المناهضة للتطبيع تقرع جرس الإنذار: تنديد واسع بالتطبيع العسكري
أصوات المغرب المناهضة للتطبيع تقرع جرس الإنذار: تنديد واسع بالتطبيع العسكري
عربي ودولي منذ 4 ساعات
الإعلام الحربي اليمني يوثّق استهداف تحشيدات العدو السعودي في مأرب
الإعلام الحربي اليمني يوثّق استهداف تحشيدات العدو السعودي في مأرب
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بقائي يحذّر كوريا الجنوبية من المشاركة في العدوان على إيران ويحملها مسؤولية العواقب
بقائي يحذّر كوريا الجنوبية من المشاركة في العدوان على إيران ويحملها مسؤولية العواقب
عربي ودولي منذ 44 دقيقة
مخاوف
مخاوف "إسرائيلية" من اتفاق أميركي - إيراني يقيّد "حرية العمل العسكري"
عين على العدو منذ ساعتين
اللواء حاتمي: العدو أخفق رغم كل أدواته.. ونحن اليوم أكثر عزمًا واستعدادًا
اللواء حاتمي: العدو أخفق رغم كل أدواته.. ونحن اليوم أكثر عزمًا واستعدادًا
إيران منذ 3 ساعات
بقائي للأميركيين: لا يمكنكم التملص من مسؤولية جرائم الحرب ضد إيران بالضجيج الإعلامي
بقائي للأميركيين: لا يمكنكم التملص من مسؤولية جرائم الحرب ضد إيران بالضجيج الإعلامي
إيران منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة