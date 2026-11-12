حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، كوريا الجنوبية، من أن أي دولة تشارك في الأعمال العدوانية وغير القانونية ضد إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب مشاركتها.

وأكد بقائي، في تغريدة على منصة "اكس" الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أن "أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال العدوانية أو الإرهاب الاقتصادي اللاإنساني ضد إيران تُعدّ عملًا عدائيًا وغير قانوني".

وأوضح أن "إرسال قوات بحرية أو معدات للدعم العسكري واللوجستي وأفراد للمشاركة في الأعمال العدائية ضد إيران يرقى إلى مستوى المشاركة في العدوان الأميركي عليها".

وأشار بقائي إلى أن "هذه الإجراءات لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل تندرج أيضًا ضمن تعريف العمل العدواني الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314".

وختم بالقول، إن "تبرير هذه الإجراءات بذرائع تبدو مشروعة ظاهريًا، مثل "حماية حرية الملاحة" أو "مكافحة القرصنة" لا يغيّر من طبيعتها العدائية وغير القانونية".

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