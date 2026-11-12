شهد قطاع غزة تصعيدًا عدوانيًا جديدًا مع تواصل اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" التي طاولت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين، بينهم طبيب، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بالتزامن مع ارتقاء شهداء وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

وأصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بيانين تعليقًا على مجزرة مجمع ناصر الطبي، معتبرتين أن القصف جريمة حرب مكتملة الأركان، ومحمّلتين الاحتلال المسؤولية عن استهداف المرضى والطواقم الطبية والمنشآت الصحية.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس: إن "قصف المجمع واستهداف المرضى والطواقم الطبية يمثلان سلوكًا إرهابيًا غير مسبوق"، موضحًا أن "استمرار هذه الجرائم يعود إلى إخفاق المجتمع الدولي في محاسبة قادة الاحتلال". وحمّل "مجلس السلام" وممثله نيكولاي ملادينوف مسؤولية الجريمة، بسبب صمتهما إزاء الاعتداءات وعدم قدرتهما على إلزام الاحتلال بوقفها.

ودعا الدول العربية والإسلامية المشارِكة في "مجلس السلام" إلى اتخاذ موقف جاد وحازم، يمنع الاحتلال من استغلال مشاركتها غطاءً لمواصلة جرائمه، مطالبًا الوسطاء والجهات الضامنة والإدارة الأميركية باتخاذ خطوات عملية لوقف الخروقات وضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الإدارة الأميركية تقوم بتوفير غطاء سياسي وعسكري للاحتلال، مؤكدةً أن سياسة الإفلات من العقاب تشجعه على مواصلة التصعيد والاعتداء على الفلسطينيين. ودعت الحركة الوسطاء إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر والانتهاكات المتواصلة.

وفي تفاصيل المجزرة، استهدف قصف الاحتلال مبنى "الياسين" داخل مجمع ناصر الطبي، غرب خان يونس، وألحق دمارًا واسعًا بالطابق الثاني، وطاول أقسام الجراحة والعناية المركزة، فيما كان بين الشهداء الطبيب رزق أبو شُعيرة. وأفادت مصادر طبية بأن عدد المصابين تجاوز 20، معظمهم من المرضى والعاملين في المجال الطبي.

وامتدت اعتداءات الاحتلال إلى مناطق أخرى من القطاع، حيث ارتقى شهداء جراء إطلاق النار والقصف في مخيم البريج ومدينة غزة. كذلك، استهدفت غارة مركبة قرب مستشفى الشفاء، وقصف الاحتلال خيامًا تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.

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