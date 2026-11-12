في معرضها الفردي "Solo" الذي افتُتح الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في منطقة الحمرا في بيروت، تقدِّم الرسامة سهى صباغ تجربة تشكيلية تستلهم أحداث لبنان والمنطقة، وتحوّل مشاهد العدوان والمقاومة والصمود إلى لوحات تحمل أبعاداً فنية وتوثيقية.

تحت عنوان "جموح حصان"، تستحضر صباغ ما يتعرض له الجنوب اللبناني من اعتداءات وتدمير، ومعارك المقاومة، وصولاً إلى غزة واليمن ومضيق هرمز وتفجير أجهزة البيجر واحتراق الآليات العسكرية الصهيونية.

وترى أن الفنان الذي يعاصر مرحلة بهذا الحجم لا يستطيع أن يبقى على هامشها؛ لأن الفن ليس مجرد تعبير جمالي فقط، بل شهادة تؤرخ للأحداث وتحفظ ذاكرة المرحلة.

في مشهد فني يحتفي بالتعبير التشكيلي ويجعل من الواقع مادة للإبداع والتوثيق، استضافت منطقة الحمراء في بيروت، اليوم الخميس، معرضاً فردياً للرسامة سهى صباغ بعنوان "Solo"، في مساحة فنية تتداخل فيها الألوان والخطوط والتكوينات التعبيرية، لتقدم من خلالها رؤيتها للأحداث والتحولات التي تشهدها المنطقة.

ويحمل المعرض عنوان "جموح حصان"، في تعبير عن مرحلة تختزن مشاهد المواجهة والألم والصمود، وتترجم الوقائع السياسية والعسكرية إلى لغة تشكيلية تستحضر الإنسان والأرض والمقاومة.

وفي حديثها لموقع العهد الإخباري، توضح صباغ أن مجموعة الأعمال المعروضة استوحتها من الوقائع التي يشهدها لبنان، ولا سيما ما يتعرض له الجنوب اللبناني من اعتداءات طاولت الإنسان والأرض والطبيعة، وصولاً إلى قطع أشجار الزيتون وسرقتها وإحراقها، فضلاً عن إحراق الأراضي. وتؤكد أن هذه المشاهد لم تكن بعيدة عن تجربتها الفنية، بل شكّلت منطلقاً أساسياً في بناء لوحاتها واختيار موضوعاتها.

الجنوب والمقاومة في قلب اللوحات

لا تفصل صباغ أعمالها عن ما يحصل في الجنوب من اعتداءات، بل تجعل من هذه المسألة محوراً أساسياً في تجربتها. وتوضح أن ما يجري في الجنوب، وما يتعرض له من اعتداءات وتدمير، كان حاضراً بقوة في مجموعة اللوحات، إلى جانب مشاهد المقاومة والمعارك التي خاضها رجالها.

وتؤكد أن وجود المقاومة يعني أن اللبنانيين ليسوا ضعفاء، وأن هذا المعنى حاولت التعبير عنه من خلال أعمالها التي لا تكتفي بتصوير الاعتداءات وما تخلِّفه من أضرار، وإنما تتناول أيضاً المواجهة وما تحمله من دلالات.

وتتوسع التجربة، بحسب صباغ، لتشمل مساحة إقليمية أوسع، إذ تضم أعمالاً تتناول منطقة هرمز واليمن، وما يجري فيهما، إلى جانب غزة، فضلاً عن لوحة تتناول تفجير أجهزة البيجر، وأعمال أخرى تصوّر احتراق الآليات العسكرية الصهيونية والمركبات، والطائرات المسيّرة.

من البيجر إلى احتراق الآليات.. الوجه الآخر للمواجهة

تولي صباغ اهتماماً خاصاً في أعمالها بتصوير مشاهد المواجهة العسكرية، ولا سيما احتراق المركبات والآليات التي يستخدمها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى جانب الطائرات المسيّرة وما تثيره من رعب لدى جنوده.

وتقول إن ما تحاول تجسيده من خلال هذه اللوحات ليس فقط حجم المعاناة التي يتعرض لها اللبنانيون، بل أيضاً ما تلحقه المقاومة بالعدو من خسائر، مشيرةً إلى أن الطائرات المسيّرة تثير رعباً لدى جيش الاحتلال، فيما تتعرض مركباته وأسلحته الثقيلة التي يتباهى بها للاحتراق والتدمير.

ومن هنا، لا تأتي اللوحات باعتبارها مشاهد منفصلة عن بعضها، بل تشكل في مجموعها سردية بصرية لمجموعة من الوقائع والمعارك والتطورات التي شهدتها المنطقة، من غزة إلى لبنان واليمن، مروراً بمحطات المواجهة العسكرية والتقنية، وصولاً إلى مشهد الآليات المحترقة والطائرات المسيّرة.

وتحاول الفنانة من خلال هذا التنوع أن تقدم صورة تتجاوز التوثيق المباشر للحدث، لتسلط الضوء على جوانب مختلفة من المواجهة، وتمنح المشاهد فرصة لقراءة ما يجري من خلال لغة الفن التشكيلي.

الفن شهادة على المرحلة.. والتاريخ سيحاسب الفنان

وفي معرض حديثها عن كيفية إنجاز هذا العدد من اللوحات في ظل تسارع الأحداث خلال السنوات الأخيرة، تؤكد صباغ أن المرحلة الراهنة دقيقة واستثنائية، وأنها تفرض على الفنان مسؤولية التعامل معها وتوثيقها فنياً.

وتقول إنها تشفق على الفنانين الذين يمارسون الإبداع ولا ينتبهون إلى ضرورة الاستفادة من هذه المرحلة لتوثيقها فنياً، موضحةً أنها لا تقدم خطاباً إنشائياً أو تكتفي بترديد المواقف، بل تعمل على إنجاز لوحات فنية لها قيمة تشكيلية، وفي الوقت نفسه تحمل تاريخاً محدداً وتؤرخ لمرحلة يعيشها المجتمع.

وتشدد على أن العمل الفني لا ينبغي أن ينفصل عن زمن إنتاجه، فالفنان الذي يعيش أحداثاً بهذا الحجم أمامه مادة واقعية غنية تستحق التأمل والتعبير والتوثيق.

وتضيف أنها، رغم أنها لا تؤمن كثيراً بالتاريخ، ترى أن التاريخ سيحاسب الفنان على طبيعة ما قدمه خلال المرحلة التي عاصرها، وعلى ما إذا كان فنه سطحياً ولم يعكس حقيقة ما كان يجري حوله.

وترى أن الفنان لا يحتاج إلى البحث بعيداً عن موضوعات يعمل عليها، فالواقع نفسه يضع أمامه قضايا وأحداثاً شديدة الحساسية، تتطلب منه أن يكون حاضراً ومتفاعلاً معها، لا أن يتعامل معها بوصفها أحداثاً عابرة.

الشجاعة في اختيار الموضوع ومواجهة العزلة

ولا تخفي صباغ أن تناول هذه الموضوعات يحتاج إلى شجاعة، معتبرةً أن تجسيد الأحداث الحساسة في عمل فني ليس أمراً سهلاً، ولا سيما عندما يختار الفنان التعبير عن قضايا قد تضعه في مواجهة مع مواقف معاكسة داخل الوسط الفني.

وتلفت إلى أن الفنان الذي يتناول هذه الموضوعات قد يجد نفسه في مواجهة مع كثيرين، وقد يتعرض للرفض أو العزلة في الأوساط الفنية، لكن ذلك ينبغي ألّا يمنعه من التعبير عمّا يراه ويعيشه.

وتوضح أن الشجاعة لا تقتصر على اختيار موضوع اللوحة أو الموقف الذي تريد التعبير عنه، بل تشمل أيضاً القدرة على تحويل هذا الموضوع إلى عمل فني ناجح، يجمع بين المضمون الذي يحمله والقيمة الفنية والتشكيلية التي ينبغي أن يتمتع بها.

بهذا المعنى، لا تقدم سهى صباغ معرضها بوصفه مجموعة من اللوحات المنفصلة، بل محاولة فنية لقراءة مرحلة لبنانية وإقليمية وتوثيقها، حيث تتحول أشجار الزيتون المحترقة، ومشاهد الدمار، ومعارك المقاومة، والآليات العسكرية المشتعلة، إلى عناصر في ذاكرة بصرية مفتوحة.

إنها مسؤولية الفنان في زمن الأحداث الكبرى؛ أن يكون شاهداً على عصره، وأن يترك في أعماله ما يروي للأجيال اللاحقة ما جرى، بعيداً عن الاكتفاء بالجماليات المعزولة عن الواقع.

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