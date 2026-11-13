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إيران

حرس الثورة يستهدف رادار إنذار مبكر أميركيًا في البحرين
إيران

حرس الثورة يستهدف رادار إنذار مبكر أميركيًا في البحرين

2026-11-13 06:54
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استهدفت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، فجر اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، رادار الإنذار المبكر الأميركي في جزيرة البحرين ودمّرته.

وأوضح حرس الثورة في بيان أن استهداف الرادار الأميركي في البحرين جاء "ردًا على العدوان الجوي للعدو على برج اتصالات في سيريك".

واعتبر الحرس الثوري هجومه هذا "تحذيرًا جادًا للعدو المعتدي لإنهاء تحركاته الجوية المشبوهة وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز". مؤكدًا أنه "في حال تكرار المخالفات والاعتداءات، فإن القوة الجوفضائية لحرس الثورة في حالة تأهب كامل لمواجهة بلا حدود".

كما نبّ الحرس الثوري الشركات المخالفة التي تنخدع بالعدو المعتدي بأنها "ستواجه عقوبات أشد"
 

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البحرين الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية القواعد الأميركية في الخليج الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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